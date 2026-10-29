Dnevni horoskop za četrtek, 29. oktobra 2026

Oven

Dan prinaša veliko obveznosti, zato najprej presodite, kaj je res nujno. V službi se posvetite nedokončani nalogi ali se oglasite glede odgovora, na katerega čakate. Podjetniki naj dajo prednost obstoječim strankam, pri finančnih dogovorih pa naj skrbno preverijo številke in pogoje.

Bik

Dobro se boste znašli pri vprašanjih, ki zahtevajo potrpežljivost in praktičen pristop. V poslovnem svetu bodo v ospredju sodelovanja, pogajanja ter pogovori s strankami in sodelavci. Jasno opredelite svoje odgovornosti, pred potrditvijo dogovora pa preverite, ali so vsi pogoji zapisani dovolj natančno.

Dvojčka

Radovednost in zgovornost vam lahko pomagata odpreti prava vrata. V službi je ugoden čas za sestanke, predstavitve, prodajo in izmenjavo zamisli. Izberite nekaj ključnih nalog in jih dokončajte, saj lahko prevelika razpršenost oslabi sicer dober vtis. Pomembno sporočilo pred pošiljanjem še enkrat preberite.

Rak

Dan bo uspešnejši, če si boste delo dobro organizirali in vzeli čas za mirno zbranost. V ozadju lahko dobro napredujete pri analizi, pripravi predloga ali popravkih starega načrta. Preden sprejmete novo odgovornost, najprej ocenite, koliko časa in podpore boste zanjo dejansko imeli.

Lev

Vaša samozavest in ustvarjalnost sta lahko nalezljivi, zato se ne bojte predstaviti zamisli ali prevzeti pobude. Na delovnem mestu lahko spodbudite ekipo in tako projekt premaknete naprej. Pazite le, da ob navdušenju ne obljubite več, kot lahko zagotovite, zlasti glede rokov in rezultatov.

Devica

Pozornost do podrobnosti vam bo prinesla prednost, saj boste lahko opazili nekaj, kar je drugim ušlo. Dan je ugoden za pripravo poročil in predstavitev ter za organizacijo dela. Pred pošiljanjem pomembnih sporočil preverite podatke, še posebej kadar gre za občutljive teme ali komunikacijo z nadrejenimi.

Tehtnica

Razmislili boste, ali so vaši poslovni odnosi in trenutne obveznosti pravično uravnoteženi. Dan je primeren za pregled cen, izboljšanje poklicne podobe ali prenovo sodelovanja, ki si ga želite okrepiti. Pri večji odločitvi ne hitite: najprej preverite praktične pogoje, obenem pa opazujte, ali druga stran svoje obljube tudi uresničuje.

Škorpijon

V ospredju bodo strateške zamisli in načrti, ki zahtevajo poglobljen premislek. Morda boste znova odprli vprašanje svoje vloge, projekta ali cilja, ki vam je še vedno pomemben. Vaša presoja je lahko ostra, toda pri pogovorih ostanite mirni in natančni. Pred podpisom ali potrditvijo dogovora preverite vse podrobnosti.

Strelec

Sodelovanje vam lahko prinese koristno priložnost, vendar naj vas privlačna ponudba ne pripravi do prehitrega »da«. V službi se dogovorite, kaj je skupni cilj in kdo je odgovoren za posamezne naloge. Neposredna vprašanja vam bodo pomagala razjasniti pričakovanja, zato se boste lažje izognili poznejšim nesporazumom.

Kozorog

Dan je primeren za izboljšanje delovnih navad, urnika ali načina sodelovanja v ekipi. Zlahka boste opazili pomanjkljivost v ustaljenem postopku. Najprej zberite informacije, nato pa predlagajte spremembo, ki bo izvedljiva in koristna tudi za druge.

Vodnar

Nova zamisel vam lahko pomaga najti drugačno rešitev za poslovni izziv. Dan je ugoden za ustvarjalno delo, tehnologijo, trženje in projekte, pri katerih štejejo sveži pristopi. Če se s sodelavcem ne strinjate, se osredotočite na cilj, ne pa na to, kdo bo imel zadnjo besedo.

Ribi

Uspeh bo odvisen od tega, kako dobro boste uskladili delo z drugimi obveznostmi. Dan izkoristite za urejanje dokumentov, urnika in delovnega okolja. Če čakate na jasno odločitev ali odgovor, je morda še ne boste dobili, lahko pa ugotovite, kaj je treba v načrtu popraviti.

Posel in kariera danes

Četrtek je ugoden za pogovore, povezovanje, raziskovanje in izboljševanje načrtov. Navdušenje lahko odpre priložnosti, vendar pred pomembnimi obljubami, podpisi in finančnimi dogovori preverite dejstva, roke in pogoje.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Cafeastrology, Hindustantimes, Thekit, Economictimes, Yahoo.