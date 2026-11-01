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    Dnevni horoskop za nedeljo, 1. november 2026

    Dan spodbuja vidnost, voditeljstvo in ustvarjalnost, vendar pri dogovorih velja preveriti podrobnosti in se ne prenagliti.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    1. 11. 2026 | 05:00
    6:10
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    Oven

    Dan vas spodbuja, da pogledate pod površje – tako v osebnih odnosih kot pri skupnih obveznostih. Pri denarju in dogovorih se ne zanašajte na domneve, saj se lahko pomembne podrobnosti skrivajo prav tam, kjer jih najmanj pričakujete. Na poslovnem področju lahko z drzno predstavitvijo ideje pritegnete pozornost, vendar pred odločitvijo natančno preverite številke in pogoje.

    Bik

    Pomembno bo, kako se razumete z ljudmi okoli sebe. Miren pogovor lahko razjasni pričakovanja in prepreči nepotrebno trmo, zato si vzemite čas za poslušanje. V službi so v ospredju sodelovanje, stranke in dogovori. Koristno bo pregledati nedokončano zadevo ali znova navezati stik s starim sodelavcem, saj se lahko prav tam skriva dobra priložnost.

    Dvojčka

    Dan je primeren za urejanje misli, urnika in vsakdanjih opravkov. Z nekaj prilagoditvami lahko izboljšate svoj ritem in si olajšate prihodnji teden. Pri delu preglejte sporočila, podatke in predloge, preden jih pošljete naprej, saj sta danes natančnost in preverjanje pomembnejša od hitrosti.

    Rak

    Ustvarjalnost in samozavest vam lahko pomagata, da se pokažete v dobri luči. Vseeno pazite, da zaradi želje po potrditvi ne porabite preveč ali ne privolite v manj ugodne pogoje. Poslovno se lahko izplača obuditi staro zamisel ali znova navezati stik z nekdanjo stranko. Svojo samozavest podprite s konkretnim znanjem, saj bo tako še prepričljivejša.

    Lev

    V ospredju boste vi in vaše sposobnosti. Morda boste začutili željo, da prevzamete vodstvo ali predstavite svoj načrt. Preden stopite v ospredje, preverite, kaj je treba še popraviti, in prisluhnite tudi drugim, saj vam lahko njihovi predlogi koristijo. Na kariernem področju vam samozavest pomaga, če jo spremljajo dobra priprava, disciplina in realne obljube.

    Devica

    Dan vam bo morda bolj ustrezal za delo v ozadju kot za nastopanje. Izkoristite ga za raziskovanje, načrtovanje in pregled dokumentov. Pri poslovnih vprašanjih se lahko pokaže, da še nimate vseh informacij, zato z dokončnimi odgovori ne hitite. Vaša prednost bo natančnost, s katero boste pripravili teren za naslednje korake.

    Tehtnica

    Premislite, kaj vam je v poklicnem življenju zares pomembno in ali vaš trud odraža vašo vrednost. Morda se znova odpre priložnost ali stik iz preteklosti. V poslu lahko koristijo poznanstva in skupinsko delo, vendar ne sprejmite vsakega predloga samo zato, da bi ugodili drugim. Jasno izrazite svoje pogoje, saj boste tako lažje zaščitili svoje interese.

    Škorpijon

    Vaša intuicija in občutek za skrite podrobnosti sta danes močna. To vam lahko pomaga pri pomembnih pogovorih in načrtovanju. Na kariernem področju lahko pritegnete več pozornosti, zato premišljeno izberite, kako boste predstavili svoje delo. Popravite morebitne stare napake in pred dokončno odločitvijo še enkrat preverite dejstva, saj se lahko izkažejo za odločilna.

    Strelec

    Koristil vam bo nekoliko umirjenejši pristop. Namesto da takoj ukrepate, preverite, ali se v ozadju skrivajo dodatni stroški, nedokončana dokumentacija ali vrzeli v načrtu. Poslovno so podprti učenje, priprava vsebin in dolgoročno načrtovanje, vendar je dan primernejši za dodelavo kot za zagon projekta. V pogovorih pozorno prisluhnite, saj lahko tako izveste kaj pomembnega.

    Kozorog

    Razmislite, katere povezave in sodelovanja so vredni vašega časa ter energije. Pogovor lahko pomaga popraviti odnos ali na novo določiti pričakovanja. Pri delu se posvetite ekipi, strankam in skupnim virom. Podprite ljudi, na katere se lahko zanesete, vendar ne prevzemajte vseh nalog nase, saj bi se lahko po nepotrebnem izčrpali.

    Vodnar

    Vaše delo in ugled sta lahko bolj opazna, zato se boste znašli v središču pomembnih pogovorov. Uspeh bo odvisen od tega, ali boste znali uskladiti svojo odločnost s potrebami drugih. Na kariernem področju se izogibajte tekmovalnosti in pritisku, saj bo jasna komunikacija učinkovitejša od dokazovanja moči.

    Ribi

    Dan spodbuja širše razmišljanje, vendar bodo velike zamisli potrebovale dobro vsakodnevno podporo. Koristijo vam lahko učenje, izobraževanje, načrtovanje in priprava na prihodnje projekte. Pri poslovnih in finančnih dogovorih preglejte podrobnosti, zlasti če gre za zadevo, ki se je že pojavila v preteklosti. Pred širitvijo utrdite temelje, saj boste tako zmanjšali tveganje za zaplete.

    Za posel in kariero je nedelja primerna za premišljen pregled, dodelavo načrtov in previdno ponovno odpiranje dogovorov. Pogum in vidnost sta dobrodošla, vendar naj vsako večjo potezo spremljajo preverjena dejstva in jasni pogoji, saj boste le tako lahko sprejemali premišljene odločitve.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Selfgazer, Hellomagazine, Yahoo, Yourtango, Hindustantimes.

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