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    Dnevni horoskop za nedeljo, 15. novembra

    Dan je naklonjen povezovanju, načrtovanju in pogumnim kariernim zamislim.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    15. 11. 2026 | 05:00
    15. 11. 2026 | 06:04
    5:01
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    Oven

    Dan vam prinaša veliko energije in željo, da bi se izkazali. Družba in ustvarjalne dejavnosti vam bodo polepšale nedeljo. Na poslovnem področju lahko dobite zagon za novo zamisel ali predstavitev, vendar pred odločno potezo dobro pripravite načrt.

    Bik

    Dobro se boste počutili ob urejanju doma ali pomoči bližnjim, a presenečenje vas lahko čaka tudi pri denarju. V karieri se posvetite trdnim temeljem: izboljšajte delovni prostor, uredite načrte ali razmislite, kako lahko dolgoročno okrepite svojo varnost.

    Dvojčka

    Pri skupnih financah in pomembnih dogovorih bodite pozorni na podrobnosti. Dan je živahen, vendar ni primeren za nepremišljeno tveganje. V poslu vam bodo koristili pogovori, predstavitve in dobro oblikovani predlogi, zato pred pošiljanjem sporočil preverite, ali ste vse jasno povedali.

    Rak

    Bližnja oseba vas lahko preseneti, a dan kljub temu prinaša dobro voljo. Na kariernem področju je primeren čas za pregled prihodkov, cen ali plačila. Priložnost je lahko obetavna, vendar pred finančno zavezo preverite, kaj se skriva v drobnem tisku.

    Lev

    Polni boste zagona in pripravljeni prevzeti pobudo. Veliko lahko dosežete tudi z dejavnostmi, ki zahtevajo telesno energijo, vendar ne precenjujte svojih moči. V karieri sta v ospredju vodenje in samozavestna predstavitev, a izberite priložnost, ki podpira vaše dolgoročne cilje.

    Devica

    Načrti za druženje se lahko spremenijo, zato ostanite prilagodljivi. Dan je primeren tudi za sprostitev in nekaj zabave. Pri delu se vam ni treba siliti v ospredje: največ boste dosegli z mirnim načrtovanjem, analizo in urejanjem zadev, ki jih drugi še niso opazili.

    Tehtnica

    Domača rutina se lahko nepričakovano spremeni, zato si vzemite čas za prilagajanje. Druženje s prijatelji in skupinske dejavnosti vam bodo pomagali do svežih zamisli. V poslu se odpirajo možnosti za sodelovanje in obnovitev stikov, zato lahko pogovor znova požene skupni projekt.

    Škorpijon

    Ambicij vam ne bo manjkalo, vendar se lahko okoliščine hitro spreminjajo. Ohranite zbranost in se izognite prenagljenim odzivom. Kariera je v ospredju: zdaj je primeren čas za prevzem pobude in razmislek o večjem cilju, vendar naj samozavest spremljata stvarna ocena in jasen načrt.

    Strelec

    Želeli si boste spremembe in novih doživetij. Izkoristite dan za raziskovanje ali učenje nečesa zanimivega. Pri delu ali v poslu razmislite o izobraževanju, promociji ali novih trgih. Vaše ideje lahko pritegnejo pozornost, če jih predstavite premišljeno.

    Kozorog

    Nemir vas lahko spodbudi, da se lotite opravka, ki ste ga že dolgo odlagali. Pomembni bodo tudi odnosi in dogovori z drugimi. Na poslovnem področju se posvetite partnerstvom, skupnim sredstvom ali finančnim obveznostim. Z odkritim pogovorom lahko razjasnite, kaj je treba spremeniti.

    Vodnar

    Pogovori z bližnjimi bodo živahni, vendar pred večjo odločitvijo preverite, ali imate vse informacije. V karieri so v ospredju sodelavci, stranke in poslovni partnerji. Povezovanje vam lahko pomaga pri doseganju večjega cilja, a pazite, da pri tem ne zanemarite lastnih potreb.

    Ribi

    Imeli boste dovolj energije za opravila, ki ste jih odlagali. Poskrbite le, da si ne naložite preveč. Pri delu lahko izboljšate vsakodnevne navade in način organizacije. Uspeh bo prišel z učinkovitejšim sistemom, ne zgolj z daljšim delovnikom.

    Nedelja bo poslovnim in kariernim načrtom naklonjena, zato jo izkoristite za načrtovanje, povezovanje in preverjanje novih zamisli. Pogum je dobrodošel, vendar naj ga spremljata disciplina in potrpežljivost: pred večjo zavezo naj bodo podrobnosti jasne.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Standard, Indiatimes, Thekit, Astrologycafe, Cafeastrology.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

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