Oven

Dan vam lahko prinese več zbranosti in potrpežljivosti, kot ste je vajeni. Na poslovnem področju se ne pehajte za takojšnjim uspehom, temveč raje utrdite temelje, dokončajte priprave ali se posvetite znanju, ki vam bo koristilo pozneje. Pri pomembnem pogovoru pa prisluhnite tudi drugi strani.

Bik

Ureditev in poenostavitev vam bosta danes prinesli olajšanje. Na delu preglejte dokumente in finance ter se lotite načrta, ki ga že nekaj časa odlašate. Tudi če se vaš trud ne bo takoj pokazal navzven, vam lahko mirno in skrbno opravljeno delo pomaga najti praktično rešitev.

Dvojčka

Povezovanje z drugimi lahko odpre koristno možnost, vendar pazite, da se ne razpršite na preveč nalog. Izberite eno poslovno prednostno nalogo in ji namenite pozornost, saj lahko dober predlog ali jasno oblikovano sporočilo projekt premakne naprej.

Rak

Dan je primeren za razmislek o varnosti in dolgoročnih ciljih. Pri delu se lotite izboljšave, ki vam bo olajšala vsakdan, ali pripravite realen načrt za prihodnje obdobje. Majhen, dobro premišljen korak bo koristnejši od velike, prenagljene odločitve.

Lev

V ospredju boste in drugi bodo opazili vašo samozavest. To vam lahko pomaga pri predstavitvi zamisli, vodenju ali ustvarjalnem delu, vendar ne obljubljajte več, kot lahko izpolnite. Na kariernem področju se lahko obrestujeta vztrajnost in zanesljivost, ki ste ju pokazali že prej.

Devica

Imeli boste voljo, da popravite, kar ne deluje najbolje. Poslovne naloge, ki zahtevajo natančnost, urejanje ali načrtovanje, vam bodo šle dobro od rok. Ne dovolite pa, da bi vas želja po popolnosti ustavila, temveč izberite najpomembnejšo izboljšavo in jo izpeljite.

Tehtnica

Pogovori in dogovori so lahko uspešni, če boste jasni glede pričakovanj. Vaša diplomatska drža vam bo pomagala pri sodelovanju, vendar naj prijaznost ne nadomesti konkretnih pogojev. Na poslovnem področju je primeren čas za utrditev partnerstva ali uskladitev skupnega cilja.

Škorpijon

Pozornost se usmerja k denarju, sposobnostim in učinkovitejši organizaciji dela. Preglejte stroške, uredite svoje finance ali razmislite, kako bi svoje znanje uporabili bolje. Intuicija vam lahko nakaže pravo smer, pomembne odločitve pa podprite s preverjenimi podatki.

Strelec

V vas bo več zagona, obenem pa tudi priložnost, da se cilja lotite odgovornejše. Na kariernem področju določite prednostne naloge in navdih spremenite v izvedljiv načrt. Dan je primeren za osebni projekt ali razmislek o naslednjem koraku, ne pa za prenagljeno tveganje.

Kozorog

Mirno delo v ozadju vam lahko danes prinese največ. Uredite administrativne zadeve, načrtujte prihodnje obveznosti ali si ustvarite boljši delovni prostor. Koristen nasvet izkušene osebe lahko odpre novo možnost, zato mu prisluhnite, preden se odločite.

Vodnar

Skupinsko delo bo uspešnejše, če bodo vloge in cilji jasno določeni. Dan je primeren za urejanje projekta, odpravljanje zapletov ali realnejše načrtovanje. Morda boste dobili priznanje za svoj prispevek, vendar šteje tudi počasnejši napredek, če vas vodi v pravo smer.

Ribi

Vztrajnost pri konkretnem cilju vam lahko prinese občutek napredka in več zaupanja vase. Pri delu poskrbite za urejeno rutino, skrbno pripravo in naslednji izvedljiv korak. Vaš trud lahko opazijo tudi drugi, vendar ne prevzemajte toliko obveznosti, da bi se izčrpali.

Na poslovnem in kariernem področju je nedelja primerna predvsem za načrtovanje, urejanje in premišljeno utrjevanje že začetega. Ambiciozne zamisli imajo več možnosti za uspeh, če jih spremljajo preverjeni podatki, jasna komunikacija in realni naslednji koraki.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Courant, Aol, Creators, Astrolog-app, Noviluna.