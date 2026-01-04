Dnevni horoskop za nedeljo, 4. januar 2026

Oven (21. marec - 19. april)

Danes se boste počutili nekoliko bolj občutljivi kot običajno. Družinske zadeve bodo v ospredju, zato se izogibajte konfliktom in raje preživite čas z najbližjimi. Preprosto čiščenje doma ali priprava najljubše jedi vam bo prineslo občutek zadovoljstva.

Bik (20. april - 20. maj)

Danes se osredotočite na svoje prijateljske odnose. Morda boste opazili, da se nekateri ljudje oddaljujejo, a to je priložnost, da vzpostavite nove povezave. Povabite stare prijatelje na sproščen klepet ob čaju in uživajte v domačem vzdušju.

Dvojčka (21. maj - 20. junij)

Danes boste morda občutili potrebo po nakupovanju, a preden se podate v trgovine, premislite, kaj resnično potrebujete. Pospravljanje doma vam lahko prinese nepričakovano zadovoljstvo, saj boste morda našli pozabljene predmete, ki so spet v modi.

Rak (21. junij - 22. julij)

Prva polna luna leta 2026 je v vašem znamenju in prinaša priložnosti za osebno rast. Danes si vzemite čas zase in razmislite o svojih željah in ciljih. Privoščite si nekaj luksuznega, kar vas bo napolnilo z energijo za prihajajoče dni.

Lev (23. julij - 22. avgust)

Danes je čas za zaključevanje starih zadev. Polna luna vam prinaša priložnost, da se poslovite od stvari, ki vam ne služijo več. Očistite svoj prostor in se pripravite na nove začetke. Jutri boste pripravljeni na nove izzive.

Devica (23. avgust - 22. september)

Danes se boste počutili polni idej in ustvarjalne energije. Organizirajte družabno srečanje ali načrtujte aktivnosti za svoje prijatelje. Jutri si vzemite čas za počitek in regeneracijo, da boste pripravljeni na prihajajoče tedne.

Tehtnica (23. september - 22. oktober)

Danes se boste osredotočili na svojo kariero in javno podobo. Morda boste prejeli priznanje za svoje delo ali pa boste začeli razmišljati o novih projektih. Jutri se posvetite timskemu delu in delegiranju nalog, da boste lažje dosegli svoje cilje.

Škorpijon (23. oktober - 21. november)

Danes boste občutili močno željo po raziskovanju in avanturah. Če ne morete potovati, se podajte na izlet v bližnjo okolico. Jutri se posvetite svojim poklicnim ciljem in načrtujte, kako jih boste dosegli v prihodnjih tednih.

Strelec (22. november - 21. december)

Danes boste želeli preživeti čas z ljudmi, ki vas navdihujejo. Intimni pogovori vam bodo prinesli nova spoznanja. Jutri se podajte na izlet ali raziskujte nove kraje, da osvežite svoj um in pridobite nove ideje.

Kozorog (22. december - 19. januar)

Danes se osredotočite na svoje partnerske odnose. Polna luna prinaša priložnosti za poglobitev vezi. Bodite odprti za nove poslovne priložnosti. Jutri se posvetite praktičnim nalogam in organizaciji svojega življenja.

Vodnar (20. januar - 18. februar)

Danes poskrbite za svoje zdravje in dobro počutje. Sprehod v naravi ali lahka vadba vam bosta pomagala ohraniti energijo. Jutri se osredotočite na svoje poklicne cilje in bodite pozorni na priložnosti, ki se vam ponujajo.

Ribi (19. februar - 20. marec)

Danes je čas za zabavo in sprostitev. Polna luna vam prinaša priložnosti za romantične in ustvarjalne trenutke. Jutri se posvetite zdravju in načrtujte aktivnosti, ki vam bodo pomagale ohraniti ravnovesje in dobro počutje.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Hindustantimes, Astrostyle, Indiatimes, Today.