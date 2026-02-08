  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za nedeljo, 8. februar 2026

    Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje? Verjemite zvezdam!
    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock
    8. 2. 2026 | 06:00
    Oven (21. marec - 19. april)

    Danes se boste morda soočili z nepričakovanimi finančnimi izdatki, kar lahko povzroči nekaj stresa. Pomembno je, da ostanete mirni in poiščete kreativne rešitve za obvladovanje situacije, zato se osredotočite na tesne stike in se izogibajte velikim skupinam.

    Bik (20. april - 20. maj)

    Dan bo namenjen sodelovanju in partnerstvu, zato poiščite osebo, ki bo dopolnjevala vaše sposobnosti in talente. V ljubezni bodite pripravljeni na iskrene pogovore, ki bodo okrepili vaš odnos. Ne pozabite se sprostiti in uživati v trenutku.

    Dvojčka (21. maj - 20. junij)

    Danes boste morali združiti družabnost z opravili. Po jutranji družabnosti se posvetite praktičnim nalogam, ki ste jih odlašali, nato pa se v večernih urah posvetite aktivnostim, ki vas sproščajo in ohranjajo zdravje.

    Rak (21. junij - 22. julij)

    Dan bo poln nepričakovanih dogodkov, bodisi prijetnih presenečenj bodisi izzivov. Bodite pripravljeni na spremembe in se prilagodite situacijam, ki se pojavijo. Pomembno je, da ostanete mirni in ne dovolite, da vas zunanji dejavniki vržejo iz tira.

    Lev (23. julij - 22. avgust)

    Danes se boste posvetili domačim opravilom in projektom, ki ste jih že dolgo odlašali. Preverite, ali vaši bližnji prejemajo dovolj vaše pozornosti in jim namenite nekaj kakovostnega časa. Bodite potrpežljivi in spoštujte meje drugih.

    Devica (23. avgust - 22. september)

    Dan bo namenjen druženju in sprostitvi. Povežite se s prijatelji in se prepustite zabavnim dejavnostim. Izogibajte se dajanju neželenih nasvetov, saj lahko to vodi v nesporazume. Pustite ljudem, da sami pridejo do svojih zaključkov.

    Tehtnica (23. september - 22. oktober)

    Danes se osredotočite na skrb zase in se izognite preobremenitvi z obveznostmi. Kulturne dejavnosti vas bodo napolnile z energijo, zato si privoščite obisk gledališča ali muzeja. Bodite potrpežljivi in se izogibajte konfliktom.

    Škorpijon (23. oktober - 21. november)

    Dan bo namenjen introspekciji in skrbi zase. Preverite svoj urnik in odstranite vse, kar ni nujno. Posvetite se dejavnostim, ki vas resnično veselijo in vam prinašajo zadovoljstvo. Bodite pozorni na svoje občutke in jih ne zadržujte v sebi.

    Strelec (22. november - 21. december)

    Vaša družabnost bo danes na preizkušnji, saj boste potrebovali več miru in tišine. Prilagodite načrte in se izognite hrupnim dogodkom. Namesto tega povabite prijatelje na mirno večerjo in pogovor. Bodite potrpežljivi in se izogibajte manipulacijam.

    Kozorog (22. december - 19. januar)

    Dan bo namenjen sodelovanju in timskemu delu. Poiščite podporo pri prijateljih in sodelavcih ter skupaj dosezite zastavljene cilje. Bodite previdni pri finančnih odločitvah in se izogibajte impulzivnim nakupom.

    Vodnar (20. januar - 18. februar)

    Danes boste osredotočeni na doseganje ciljev. Čeprav boste fizično prisotni na različnih dogodkih, bo vaš um zaposlen z nedokončanimi nalogami. Posvetite se tem nalogam in nato uživajte v preostalem dnevu. Bodite pripravljeni na soočanje z družinskimi izzivi.

    Ribi (19. februar - 20. marec)

    Dan bo namenjen raziskovanju novih krajev in dejavnosti. Privoščite si izlet ali raziskujte svoje mesto. Bodite pozorni na svoje besede in se izogibajte nepotrebnim konfliktom. Sprostite se in uživajte v novih izkušnjah.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrostyle, Thekit, Economictimes, Hindustantimes.

