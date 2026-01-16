  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za petek, 16. januar

    Kaj vam prinašajo zvezde? Danes je čas za rast in ravnovesje.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    16. 1. 2026 | 06:00
    5:23
    A+A-

    Oven (21. marec - 20. april)

    Danes se osredotočite na karierne cilje, saj energija kozoroga spodbuja odgovornost in jasnost v vaših načrtih. V ljubezni in odnosih bodite potrpežljivi in komunicirajte premišljeno. Finančno se osredotočite na dolgoročno stabilnost. Zdravje se izboljšuje z rutino, zato se izogibajte izgorelosti.

    Bik (21. april - 20. maj)

    Danes je čas za čustveno prenovo in pragmatično vizijo. Luna aktivira cone transformacije, kar vas spodbuja, da se osvobodite preteklih bremen in pametno upravljate finance. Partnerski odnosi potrebujejo prizemljeno energijo, zato govorite resnico, a ostanite mirni. Zdravje obvladujte s sprostitvijo v naravi.

    Dvojčka (21. maj - 21. junij)

    Partnerstva in zaveze bodo danes v ospredju, saj bodo pogovori pomembni, odločitve o skupnih ciljih pa lahko preoblikujejo vašo prihodnost. Finančna sodelovanja zahtevajo preglednost in strateški dialog. Na zdravstvenem področju je nujen mentalni počitek. Čustveno se uskladite z logiko in empatijo.

    Rak (22. junij - 22. julij)

    Danes se osredotočite na ravnovesje in strukturirano produktivnost. Delovne rutine, zdravstvene navade in partnerstva zahtevajo enako pozornost. V karieri sodelovanje krepi rezultate, medtem ko so v ljubezni pomembne majhne geste doslednosti. Finančno načrtovanje prinaša olajšanje, če je izvedeno praktično.

    Lev (23. julij - 23. avgust)

    Danes boste polni ustvarjalnosti in namena. Luna spodbuja navdušenje za strastne projekte in romantične podvige, medtem ko energija kozoroga zahteva disciplino pri izvedbi. Zdravstvene rutine bodo koristile rednosti, zato ostanite hidrirani in se izogibajte pretiravanju. Finančno so boljše strukturirane naložbe kot impulzivna tveganja.

    Devica (24. avgust - 23. september)

    Danes se osredotočite na čustveno prizemljitev in družinsko ravnovesje. Družinske zadeve ali odločitve, povezane z domom, zahtevajo potrpežljivost in praktičnost. V karieri energija kozoroga nagrajuje osredotočenost in dolgoročno načrtovanje, medtem ko ljubezen postane resnejša. Zdravje se stabilizira, ko spoštujete rutine.

    Tehtnica (24. september - 23. oktober)

    Danes boste imeli jasno miselnost in odločno komunikacijo. Luna v strelcu spodbuja optimizem, medtem ko prisotnost kozoroga zahteva odgovornost doma ali v službi. Poklicno lahko pogovori preoblikujejo prihodnje smeri, zato poslušajte previdno, preden odgovorite. Čustveno se prizemljite pred odločitvami.

    Škorpijon (24. oktober - 22. november)

    Danes se osredotočite na finance in osebno samozavest. Luna v strelcu spodbuja ponovno oceno vrednot, tako čustvenih kot materialnih. Prisotnost kozoroga krepi komunikacijske in pogajalske veščine, kar prinaša stabilnost tako v službi kot v odnosih. Izogibajte se prenagljenim finančnim odločitvam.

    Strelec (23. november - 21. december)

    Danes boste polni energije, optimizma in pobude. Osebna karizma je visoka, kar vam pomaga vplivati na ključne odločitve in pritegniti pozornost v karieri. Ljubezenski odnosi bodo imeli koristi od iskrenosti, začinjene z občutljivostjo. Energijo usmerite v produktivno vadbo.

    Kozorog (22. december - 20. januar)

    Danes poudarite samomojstrstvo in dosežke, saj več planetov krepi vaš znak. Vodstvo in strateška osredotočenost prevladujejo v karieri in financah, medtem ko osebno življenje zahteva mehkejši pristop. Saturnova stabilizirajoča prisotnost povečuje vzdržljivost, vendar je za vzdrževanje uspeha nujen počitek.

    Vodnar (21. januar - 19. februar)

    Danes boste našli globino in namen. Luna spodbuja sodelovanje in širitev mreže, medtem ko planeti v kozorogu kličejo po introspekciji in strateškem ponovnem kalibriranju. Finančne zadeve imajo koristi od potrpežljivosti, odnosi pa se poglabljajo skozi medsebojno spoštovanje.

    Ribi (20. februar - 20. marec)

    Danes boste deležni poklicnega priznanja in čustvenega ravnovesja. Karierne ambicije se usklajujejo s podporo zvezd, medtem ko vpliv kozoroga izboljšuje dolgoročno načrtovanje. Finančno vam gre na roko stalni napredek, vendar ostaja čustveno upravljanje ključnega pomena. Zdravje se krepi z miselnostjo in zadostnim počitkom.

    Naj vam zvezde danes prinesejo uspeh in srečo!

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Indiatimes, Hindustantimes, Economictimes, Thekit.

    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tožilstvo

    Nad razvpitega znanca iz afere Fotopub s še dvema obtožnicama

    Obtoženi Dušan Josip Smodej v tujini naprej dela kot publicist in kurator. Od izbruha afere so minila tri leta in pol.
    Tomica Šuljić 15. 1. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vizumi

    Balkanskim zaveznicam Trump zaprl vrata, Srbija izjema

    Začasna ustavitev izdajanja vizumov za priseljevanje v ZDA je zajela pet od šestih balkanskih kandidatk za članstvo v EU.
    Novica Mihajlović 15. 1. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    astrologijalunaodnosiljubezenčasnosečnostdelo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA in Venezuela

    Machadova Trumpu podarila Nobelovo nagrado, vzajemno dobila promocijsko vrečko

    María Corina Machado je upala, da bo za nagrado, po kateri je hlepel Trump, dobila predsednikovo podporo v Venezueli po Madurovem režimu.
    16. 1. 2026 | 08:04
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Na robu

    Ko spanje postane trud: kako prekiniti začarani krog nespečnosti

    Pri dobri higieni spanja je zelo pomembno priporočilo urejen ritem: da hodimo spat in vstajamo ob isti uri, pravi klinična psihologinja dr. Vita Štukovnik.
    Beti Burger 16. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezerniki z Dončićem niso imeli dovolj protiorožja za Sršene

    Košarkarji kluba Los Angeles Lakers so morali z Luko Dončićem na čelu v ligi NBA priznati premoč igralcem moštva Charlotte Hornets.
    Miha Šimnovec 16. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Žganci brez napak

    Od razmerja vode do pravega trenutka mešanja – vse, kar morate vedeti, da žganci vedno uspejo.
    Odprta kuhinja 16. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za petek, 16. januar

    Kaj vam prinašajo zvezde? Danes je čas za rast in ravnovesje.
    16. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezerniki z Dončićem niso imeli dovolj protiorožja za Sršene

    Košarkarji kluba Los Angeles Lakers so morali z Luko Dončićem na čelu v ligi NBA priznati premoč igralcem moštva Charlotte Hornets.
    Miha Šimnovec 16. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Žganci brez napak

    Od razmerja vode do pravega trenutka mešanja – vse, kar morate vedeti, da žganci vedno uspejo.
    Odprta kuhinja 16. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za petek, 16. januar

    Kaj vam prinašajo zvezde? Danes je čas za rast in ravnovesje.
    16. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo