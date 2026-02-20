Dnevni horoskop za petek, 20. februar 2026

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Danes je vaša strast združena s trdno osredotočenostjo. Luna v vašem znamenju vas spodbuja, da postavite načrt, preden se lotite novih idej. Bodite odprti glede svojih potreb, da bodo drugi razumeli, kaj želite doseči.
Mirni trenutki vam bodo danes pomagali opaziti nežne resnice. Luna v vaši dvanajsti hiši duhovnosti vas vabi, da si vzamete čas zase. Preden odgovorite na moteča sporočila, stopite na svež zrak in si povrnite mir.
Kaj vam odsevajo vaši prijatelji? Načrti se lahko zameglijo, saj Luna v vaši enajsti hiši prijateljstva prinaša sočutje, a tudi nejasna pričakovanja. Bodite realistični glede svojih potreb in poskusite uskladiti urnike.
Danes je pravi čas, da pokažete, kako daleč ste prišli. Luna v vaši deseti hiši kariere vam pomaga stopiti v ospredje z zaupanjem. Določite naslednji korak in uporabite svojo občutljivost za vodenje.
Razmišljanje nekaj korakov vnaprej je danes ključnega pomena. Luna v vaši deveti hiši potovanj in učenja vas spodbuja, da uravnotežite drzna mnenja z realnimi mejami. Premislite, kako boste uresničili svoje zamisli.
Poštenost je danes potrebna za razjasnitev skupnih zadev. Luna v vaši osmi hiši skupnih virov vas spodbuja k odkritosti. Jasni pogoji bodo koristili obema stranema.
Sočutje vodi vaše odločitve z milino. Luna v vaši sedmi hiši partnerstva povečuje vašo zaznavo, a pazite, da ne zamenjate svojih potreb s potrebami drugih. Potrdite svoja opažanja in ohranite meje.
Bodite pozorni na svoj delovni tok, da boste iz njega izvlekli največ. Luna v vaši šesti hiši dela in dobrega počutja vas spodbuja k praktičnim navadam. Postavite meje, da zaščitite kakovost svojega dela.
Zapletena oblika užitka vas danes lahko privlači. Igra lahko postane reflektivna, saj Luna v vaši peti hiši ustvarjalnosti in romantike združuje domišljijo s čustvi. Ne pozabite, da nihče ne more popolnoma ubežati dolgočasnim odgovornostim.
Udobje in skrb sta danes visoko na vašem seznamu prioritet. Luna v vaši četrti hiši doma in družine vas spodbuja, da ustvarite preprost red v svojem domačem življenju. Majhne rutine obnavljajo stabilnost.
Vaša perspektiva ima danes dodatno težo. Luna v vaši tretji hiši komunikacije vas spodbuja k skrbnemu sporočanju, ki spoštuje meje. Preberite osnutek sporočila naglas in premislite, preden ga pošljete.
Potrebe in želje se lahko danes borijo za vašo pozornost. Odločitve glede denarja so lahko megleno jasne, saj Luna v vaši drugi hiši virov združuje hrepenenje po udobju s sanjami o popolnosti. Nežnost vam pomaga ostati na pravi poti.
Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Hindustantimes, Indiatimes, Economictimes.
