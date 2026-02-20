Dnevni horoskop za petek, 20. februar 2026

Oven (21. marec – 19. april)

Danes je vaša strast združena s trdno osredotočenostjo. Luna v vašem znamenju vas spodbuja, da postavite načrt, preden se lotite novih idej. Bodite odprti glede svojih potreb, da bodo drugi razumeli, kaj želite doseči.

Bik (20. april – 20. maj)

Mirni trenutki vam bodo danes pomagali opaziti nežne resnice. Luna v vaši dvanajsti hiši duhovnosti vas vabi, da si vzamete čas zase. Preden odgovorite na moteča sporočila, stopite na svež zrak in si povrnite mir.

Dvojčka (21. maj – 20. junij)

Kaj vam odsevajo vaši prijatelji? Načrti se lahko zameglijo, saj Luna v vaši enajsti hiši prijateljstva prinaša sočutje, a tudi nejasna pričakovanja. Bodite realistični glede svojih potreb in poskusite uskladiti urnike.

Rak (21. junij – 22. julij)

Danes je pravi čas, da pokažete, kako daleč ste prišli. Luna v vaši deseti hiši kariere vam pomaga stopiti v ospredje z zaupanjem. Določite naslednji korak in uporabite svojo občutljivost za vodenje.

Lev (23. julij – 22. avgust)

Razmišljanje nekaj korakov vnaprej je danes ključnega pomena. Luna v vaši deveti hiši potovanj in učenja vas spodbuja, da uravnotežite drzna mnenja z realnimi mejami. Premislite, kako boste uresničili svoje zamisli.

Devica (23. avgust – 22. september)

Poštenost je danes potrebna za razjasnitev skupnih zadev. Luna v vaši osmi hiši skupnih virov vas spodbuja k odkritosti. Jasni pogoji bodo koristili obema stranema.

Tehtnica (23. september – 22. oktober)

Sočutje vodi vaše odločitve z milino. Luna v vaši sedmi hiši partnerstva povečuje vašo zaznavo, a pazite, da ne zamenjate svojih potreb s potrebami drugih. Potrdite svoja opažanja in ohranite meje.

Škorpijon (23. oktober – 21. november)

Bodite pozorni na svoj delovni tok, da boste iz njega izvlekli največ. Luna v vaši šesti hiši dela in dobrega počutja vas spodbuja k praktičnim navadam. Postavite meje, da zaščitite kakovost svojega dela.

Strelec (22. november – 21. december)

Zapletena oblika užitka vas danes lahko privlači. Igra lahko postane reflektivna, saj Luna v vaši peti hiši ustvarjalnosti in romantike združuje domišljijo s čustvi. Ne pozabite, da nihče ne more popolnoma ubežati dolgočasnim odgovornostim.

Kozorog (22. december – 19. januar)

Udobje in skrb sta danes visoko na vašem seznamu prioritet. Luna v vaši četrti hiši doma in družine vas spodbuja, da ustvarite preprost red v svojem domačem življenju. Majhne rutine obnavljajo stabilnost.

Vodnar (20. januar – 18. februar)

Vaša perspektiva ima danes dodatno težo. Luna v vaši tretji hiši komunikacije vas spodbuja k skrbnemu sporočanju, ki spoštuje meje. Preberite osnutek sporočila naglas in premislite, preden ga pošljete.

Ribi (19. februar – 20. marec)

Potrebe in želje se lahko danes borijo za vašo pozornost. Odločitve glede denarja so lahko megleno jasne, saj Luna v vaši drugi hiši virov združuje hrepenenje po udobju s sanjami o popolnosti. Nežnost vam pomaga ostati na pravi poti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Hindustantimes, Indiatimes, Economictimes.