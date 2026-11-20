Oven

Dan bo poln energije, vi pa boste želeli stvari vzeti v svoje roke. Pri delu prevzemite pobudo, vendar sodelavcev ali strank ne priganjajte. Z jasnim predlogom in realnim načrtom lahko naredite dober vtis, zato se pred pogovorom dobro pripravite.

Bik

Morda boste nemirni, ker se nekatere zadeve še razvijajo v ozadju. To izkoristite za pripravo in preverjanje podrobnosti, ne pa za prenagljene odločitve. Pri pogodbah in pogovorih o denarju si vzemite čas, saj je pomembno, da skrbno preberete tudi drobni tisk.

Dvojčka

Pogovor s sodelavcem ali poslovnim znancem vam lahko odpre zanimivo možnost. Dan je primeren za nove zamisli in povezovanje, vendar obljubljajte le tisto, kar lahko tudi izpeljete. Pri pogovorih z nadrejenimi ostanite mirni in jasni, saj boste tako lažje predstavili svoje poglede.

Rak

V službi boste bolj opazni, drugi pa bodo cenili vašo zanesljivost. Dober dan je, da prevzamete odgovornost za projekt ali pokažete, kam želite usmeriti kariero. Navdušenje podprite s konkretnimi rezultati in urejenim načrtom, saj bodo ti govorili sami zase.

Lev

V vas bo veliko ambicije, zato boste morda želeli sprejeti več nalog, kot jih lahko opravite. Poslovne priložnosti na področju promocije, medijev, izobraževanja ali potovanj so lahko privlačne, vendar pred odločitvijo preverite časovnico in stroške. Pri občutljivih temah se izognite nepotrebnemu zaostrovanju, saj bi to lahko otežilo dogovor.

Devica

Pozornost usmerite v skupne finance, davke, dolgove ali druge poslovne obveznosti. Pri pogajanjih o denarju bodite natančni in ne spreglejte podrobnosti, saj se lahko prav v njih skriva ključna informacija. Vaša sposobnost analize vam lahko pomaga odkriti nekaj, kar so drugi prezrli.

Tehtnica

Partnerski odnosi bodo v ospredju, tudi na delovnem mestu. Vaš občutek za diplomacijo vam bo koristil na sestankih in pri pogajanjih, čeprav bodo drugi morda nekoliko nestrpni. Če je treba postaviti jasnejše meje, jih izrazite mirno in spoštljivo, saj boste tako lažje ohranili dobre odnose.

Škorpijon

Delovne naloge in roki bodo zahtevali vso vašo zbranost. Dan je odličen za raziskovanje, reševanje zapletenih vprašanj in strateško načrtovanje. V elektronski pošti in pogovorih pazite na ton: neposrednost pomaga, ostrina pa lahko po nepotrebnem sproži odpor.

Strelec

Imeli boste veliko energije in želje po druženju, obenem pa se lahko pojavi nova poslovna zamisel. To je primeren čas za promocijo, ustvarjalne projekte ali podjetniške načrte. Preden se zavežete, preverite, ali so stroški in roki izvedljivi, saj vas lahko prenagljena odločitev pozneje omeji.

Kozorog

Dan je primeren za urejanje delovnih temeljev, kot so organizacija, način dela ali odnosi v ekipi. Morda ne boste iskali pozornosti, a lahko veliko dosežete z odpravo tistega, kar ne deluje. S sodelavci bodite potrpežljivi in se osredotočite na dolgoročno stabilnost, saj se ta gradi postopoma.

Vodnar

Vaše ideje bodo izvirne, načrti pa se lahko nepričakovano spremenijo. Pri delu vam bodo koristili jasni pogovori, sestanki in pisna sporočila, zato pomembne dogovore tudi zabeležite. Z avtoritetami se pogovarjajte vljudno in premišljeno, saj boste tako lažje dosegli svoje.

Ribi

Morda boste opazili nov način za povečanje prihodkov ali boljše ovrednotenje svojega dela. Preverite proračun, račune in pričakovanja glede plačila, pri tveganih obljubah pa bodite previdni. Stabilen napredek boste dosegli z jasnimi finančnimi mejami in zanesljivostjo, zato ne sklepajte prehitro.

Posel in kariera danes

Petek spodbuja pogumne poteze in nove zamisli, vendar uspeh zahteva disciplino. Preden se odločite, preverite dejstva in se jasno dogovorite, saj lahko spregledana podrobnost pozneje povzroči težave.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Thekit, Astrologycafe, Vice, Pressdemocrat, Chicagotribune.