    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za petek, 23. januar 2026

    Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje?
    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    23. 1. 2026 | 06:00
    Oven (21. marec – 19. april)

    Danes boste občutili, kako se vaša potrpežljivost izplača. Mars zaključuje svojo pot v Kozorogu, kar vam prinaša občutek dosežka. Bodite pozorni na lekcije, ki ste se jih naučili, in jih uporabite za prihodnje izzive.

    Bik (20. april – 20. maj)

    Vaša intuicija bo danes glasnejša od vaših navad. Lahko se boste soočili s kontradikcijami med željami in udobjem. Poslušajte svoje telo in ne zanemarjajte svojih resničnih potreb.

    Dvojčka (21. maj – 20. junij)

    Danes bodo pogovori globlji in bolj pomenljivi. Merkur se sreča s Plutonom, kar vam prinaša priložnost za odkrivanje resnice. Bodite iskreni, a previdni pri izbiri besed.

    Rak (21. junij – 22. julij)

    Čustva bodo danes velikodušna in ne preobremenjujoča. Luna v trigonu z retrogradnim Jupitrom vam odpira prostor za odpuščanje in perspektivo. Spomnite se, kako daleč ste že prišli.

    Lev (23. julij – 22. avgust)

    Besede bodo danes ostre, a resnične. Sonce v bližini Merkurja vam omogoča, da se izrazite brez olepševanja. Bodite pozorni na tiste, ki vas poslušajo, in zaupajte v svoje misli.

    Devica (23. avgust – 22. september)

    Vaš um bo danes deloval kot detektiv. Merkur pritiska na Plutona, kar prinaša na plano skrite misli. Soočenje z resnico vam bo prineslo olajšanje.

    Tehtnica (23. september – 22. oktober)

    Nekaj, kar ste dolgo prenašali, bo danes postalo neznosno. Venera bo izzvala vaše instinkte, kar vam bo omogočilo, da postavite meje in izberete sebe.

    Škorpijon (23. oktober – 21. november)

    Danes bo resnica prišla na plano. Merkur v povezavi s Plutonom vam omogoča, da se soočite z resničnostjo brez olepševanja. Moč boste našli v iskrenosti.

    Strelec (22. november – 21. december)

    Čustva bodo danes zahtevala vašo pozornost. Luna v sodelovanju z Jupitrom vam prinaša priložnost za refleksijo in rast. Upočasnite in se osredotočite na preteklost, da boste lahko napredovali.

    Kozorog (22. december – 19. januar)

    Saturn v Ribah vas danes spodbuja, da preverite, kje vzdržljivost preide v izogibanje. Bodite iskreni do sebe glede čustvenega dela, ki ga opravljate.

    Vodnar (20. januar – 18. februar)

    Danes boste hrepeneli po spremembi, a ne takšni, ki bi vse porušila. Uran v Biku vas spodbuja, da izberete trajnostne rešitve. Stabilnost lahko omogoča originalnost.

    Ribi (19. februar – 20. marec)

    Resničnost bo danes videti prilagodljiva. Retrogradni Neptun v Ribah vam omogoča, da se soočite s svojimi fantazijami. Bodite iskreni do sebe in postavite meje, da ohranite svojo magijo.

    Povzeto po medijih: Yourtango, Vice, Hindustantimes, Indiatimes.

