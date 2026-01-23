Dnevni horoskop za petek, 23. januar 2026

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Danes boste občutili, kako se vaša potrpežljivost izplača. Mars zaključuje svojo pot v Kozorogu, kar vam prinaša občutek dosežka. Bodite pozorni na lekcije, ki ste se jih naučili, in jih uporabite za prihodnje izzive.
Vaša intuicija bo danes glasnejša od vaših navad. Lahko se boste soočili s kontradikcijami med željami in udobjem. Poslušajte svoje telo in ne zanemarjajte svojih resničnih potreb.
Danes bodo pogovori globlji in bolj pomenljivi. Merkur se sreča s Plutonom, kar vam prinaša priložnost za odkrivanje resnice. Bodite iskreni, a previdni pri izbiri besed.
Čustva bodo danes velikodušna in ne preobremenjujoča. Luna v trigonu z retrogradnim Jupitrom vam odpira prostor za odpuščanje in perspektivo. Spomnite se, kako daleč ste že prišli.
Besede bodo danes ostre, a resnične. Sonce v bližini Merkurja vam omogoča, da se izrazite brez olepševanja. Bodite pozorni na tiste, ki vas poslušajo, in zaupajte v svoje misli.
Vaš um bo danes deloval kot detektiv. Merkur pritiska na Plutona, kar prinaša na plano skrite misli. Soočenje z resnico vam bo prineslo olajšanje.
Nekaj, kar ste dolgo prenašali, bo danes postalo neznosno. Venera bo izzvala vaše instinkte, kar vam bo omogočilo, da postavite meje in izberete sebe.
Danes bo resnica prišla na plano. Merkur v povezavi s Plutonom vam omogoča, da se soočite z resničnostjo brez olepševanja. Moč boste našli v iskrenosti.
Čustva bodo danes zahtevala vašo pozornost. Luna v sodelovanju z Jupitrom vam prinaša priložnost za refleksijo in rast. Upočasnite in se osredotočite na preteklost, da boste lahko napredovali.
Saturn v Ribah vas danes spodbuja, da preverite, kje vzdržljivost preide v izogibanje. Bodite iskreni do sebe glede čustvenega dela, ki ga opravljate.
Danes boste hrepeneli po spremembi, a ne takšni, ki bi vse porušila. Uran v Biku vas spodbuja, da izberete trajnostne rešitve. Stabilnost lahko omogoča originalnost.
Resničnost bo danes videti prilagodljiva. Retrogradni Neptun v Ribah vam omogoča, da se soočite s svojimi fantazijami. Bodite iskreni do sebe in postavite meje, da ohranite svojo magijo.
Povzeto po medijih: Yourtango, Vice, Hindustantimes, Indiatimes.
Komentarji