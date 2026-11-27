Oven

Dan vam bo prijal v mirnejšem domačem okolju, kjer si boste lahko oddahnili. Dobro se boste znašli pri pogovorih o skupnih stroških, premoženju ali zavarovanju. V službi ne silite z velikimi potezami, temveč preglejte proračun, roke in načrte, preden naredite naslednji korak.

Bik

Pogovori bodo stekli lažje kot običajno, zato izkoristite dan za povezovanje in urejanje odprtih vprašanj. Tudi sodelovanje s sodelavci bo plodno. Poslovno se posvetite elektronski pošti, dokumentom in strankam, pri nakupih za delo pa se vprašajte, ali so zares potrebni.

Dvojčka

Pri denarju in delu boste danes pripravljeni prisluhniti tudi drugačnemu mnenju. To vam lahko pomaga pri dogovoru o plačilu, cenah ali delovnih pogojih. Preden sprejmete ponudbo ali predstavite predlog, natančno preverite številke in podrobnosti.

Rak

Dan bo razigran, ustvarjalne dejavnosti in prijetna družba pa vam bodo povrnile dobro voljo. V službi boste največ dosegli z zanesljivostjo in občutkom za ljudi. Če potrebujete podporo ali jasnejšo opredelitev svoje vloge, se pogovorite mirno in neposredno.

Lev

Po napornem obdobju si boste želeli nekaj zasebnosti in časa za počitek. Tudi v službi vam bo koristilo, če se za hip umaknete iz ospredja. Načrtovanje, raziskovanje in zaupni pogovori lahko razkrijejo, kaj se dogaja v ozadju projekta, zato se ogibajte nepotrebni drami.

Devica

Imeli boste veliko energije za urejanje domačih zadev in pogovor o prihodnjih ciljih. Pri skupinskem delu boste znali vnesti red in pripraviti jasen načrt. Vaša natančnost bo prednost, vendar pazite, da sodelavcev ne boste popravljali preostro, saj boste s taktnostjo lažje pridobili njihovo podporo.

Tehtnica

Dan bo živahen, ljudje pa bodo opazili vaš slog in občutek za ravnotežje. Morda se vam utrne tudi dobra zamisel za dodaten zaslužek. Poslovno je ugoden čas za predstavitve, pogajanja in krepitev ugleda, vendar ne privolite v vse samo zato, da bi ohranili mir.

Škorpijon

Pogovori in izmenjava idej vam bodo odprli nova vrata. Vaša sposobnost raziskovanja in prepoznavanja skritih pomanjkljivosti bo koristna pri delu. Dan je primeren za analize, pisanje in poslovne dogovore, zato svoje ugotovitve predstavite konstruktivno, ne kritično.

Strelec

Raziskovanje vam lahko prinese pomemben odgovor, zlasti pri davkih, dolgovih, zavarovanju ali skupnem premoženju. Tudi v službi se ne izogibajte zahtevnemu pogovoru, če je potreben za napredek. Preden se lotite nove zamisli, preverite, ali jo podpirajo tudi številke.

Kozorog

Pogovori s prijatelji in skupinami bodo prijetni, iz njih pa se lahko razvije koristno sodelovanje. V poslu se osredotočite na dogovore s strankami, sodelavci ali partnerji. Praktičen kompromis lahko obnovi zaupanje in premakne skupni projekt naprej.

Vodnar

Morda boste želeli nadrejenemu ali drugi vplivni osebi odkrito predstaviti svoje zamisli. Povejte, kaj predlagate, in svoje stališče podprite s konkretnimi razlogi. Pri delu vam bo koristilo tudi urejanje urnika in postopkov, večje spremembe pa najprej preizkusite.

Ribi

Želja po učenju in novih izkušnjah bo močna, zato si vzemite čas za koristne informacije ali načrtovanje poti. Ustvarjalna zamisel lahko dobro deluje tudi na poslovnem področju, zlasti pri delu z ljudmi. Navdih podprite z jasnim načrtom in realnimi roki.

Posel in kariera

Petek je primeren za premišljene pogovore, sodelovanje, raziskovanje in urejanje delovnih postopkov. Pred pomembnimi odločitvami preverite številke, dogovore in roke, saj boste največ dosegli s potrpežljivostjo in jasnim komuniciranjem.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Zodiac-astrology-horoscopes, Kiplinger, Hellomagazine, Indiatimes, Thekit.