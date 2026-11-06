Dnevni horoskop za petek, 6. november 2026

Oven

Dan lahko prinese nekaj napetosti v odnosih, zato si vzemite čas za pogovor in ne sklepajte prehitro. V službi lahko sodelavec ali nadrejeni izpodbije vašo zamisel, a kritika vam lahko pomaga izboljšati načrt. Najprej prisluhnite, nato pa se odločite, kako boste ukrepali.

Bik

Ustrezal vam bo umirjen tempo in občutek, da imate stvari pod nadzorom. Na delovnem mestu je pravi čas za urejanje urnikov, pregled pogodb in razjasnitev zadolžitev. Ne prenatrpajte si dneva, saj bo zanesljivost danes vrednejša od hitenja.

Dvojčka

Ustvarjalnosti vam ne bo manjkalo, vendar se lahko kakšna zamisel ob natančnejšem pregledu še spremeni. V službi pred predstavitvijo ali pošiljanjem ponudbe preverite vse podrobnosti. Jasna in premišljena komunikacija vam bo prinesla več kot hitre obljube.

Rak

Dan vas lahko spomni na ravnotežje med zasebnimi obveznostmi in delom. Če se le da, si pomembnejše naloge razporedite brez nepotrebnega pritiska. Poslovno bo koristneje, če se posvetite pripravam, finančnemu načrtu ali delu v ozadju, namesto da bi silili v zahtevne pogovore.

Lev

Vaše komunikacijske sposobnosti bodo prišle do izraza, zlasti pri sestankih, prodaji in pogajanjih. Kljub samozavesti pazite, da ne obljubite več, kot lahko izpolnite. Svoje zamisli podprite z izvedljivim načrtom in konkretnimi podatki.

Devica

V ospredju so lahko denar, plačilo in vprašanje, koliko je vredno vaše delo. Preden se k čemu zavežete, preglejte račune, proračun ali pogoje pogodbe. Pri pogovoru o plačilu ali ceni bodite mirni in stvarni, saj bo premišljena samozavest učinkovala bolje kot pritisk.

Tehtnica

Ljudje bodo v vas iskali razsodnost in pomoč pri usklajevanju različnih mnenj. V službi je dan primeren za delo s strankami, povezovanje ekipe in iskanje kompromisov. Pazite le, da zaradi želje po miru ne prevzamete dodatnih nalog, ki vam ne pripadajo.

Škorpijon

Najboljši premiki se lahko zgodijo v tišini, brez velikega razkazovanja načrtov. V karieri vam koristijo raziskovanje, pregledovanje gradiva in izpopolnjevanje strategije. Preden pomembno zamisel predstavite drugim, jo še enkrat preverite in dopolnite.

Strelec

Dan poudarja sodelovanje, poznanstva in skupinske projekte. Koristen nasvet lahko pride od nekoga iz vaše mreže, vendar najprej razčistite, kaj vsakdo pričakuje. Dobro je obnoviti staro poznanstvo ali preveriti, ali je še mogoče oživiti nekdanjo poslovno priložnost.

Kozorog

Odgovornosti in ugled bodo v ospredju, zato se boste morda znašli pred pomembno odločitvijo ali rokom. Ne dovolite, da bi vas trenutni dvom odvrnil od cilja. V službi preverite dejstva, nato pa se odzovite mirno in profesionalno.

Vodnar

Nova znanja, izobraževanje, objave ali sodelovanje s tujino lahko odprejo zanimive možnosti. Toda navdušenje naj ne prehiti preverjanja pogojev. Preden se zavežete tečaju, poti ali večjemu projektu, natančno preglejte časovnico in drobni tisk.

Ribi

Pozornost usmerite na skupne finance in poslovne obveznosti. Danes se ne zanašajte na nejasne dogovore, zlasti pri plačilih, naložbah ali posojilih. V službi jasno določite, kdo je odgovoren za posamezno nalogo in do kdaj jo je treba opraviti.

Posel in kariera danes

Petek je primernejši za pregledovanje in izboljševanje obstoječih načrtov kot za nepremišljene začetke. Diplomacija in sodelovanje lahko prineseta dobre rezultate, vendar preverite dogovore, roke in sporočila. Pred večjo odločitvijo si zagotovite vse pomembne informacije.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Idiva, Cafeastrology, Chicagotribune, Indiatimes.