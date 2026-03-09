Dnevni horoskop za ponedeljek, 9. marca 2026

Oven (21. marec - 19. april)

Danes se boste počutili polni energije in samozavesti. Pazite, da ne boste rekli ali storili česa nepremišljenega, kar bi lahko povzročilo težave, zato je pomembno, da ohranite ravnotežje v odnosih in se izognete prehitremu reagiranju.

Bik (20. april - 20. maj)

Ljubezen in vznemirljiva partnerstva so danes v zraku. Naravna privlačnost vam bo prinesla nove priložnosti, vendar bodite previdni, da ne pretiravate. Uživajte v trenutku, a bodite pozorni na posledice.

Dvojčka (21. maj - 20. junij)

Danes se boste počutili stabilno in zadovoljno v svojih odnosih. Pomembni pogovori z bližnjimi vam bodo prinesli globlje povezave, zato je to odličen čas za druženje z družino in prijatelji.

Rak (21. junij - 22. julij)

Danes je pravi čas, da cenite ljudi, ki so vam najpomembnejši. Majhne geste prijaznosti bodo okrepile vaše vezi, zato bodite odprti za nove izkušnje, saj so na obzorju nove priložnosti.

Lev (23. julij - 22. avgust)

Danes boste zasijali v ljubezni. Če ste v zvezi, bodo iskreni pogovori in zaupanje še bolj okrepili vaš odnos. Vaša samozavest bo izjemna, zato jo izkoristite za dosego svojih ciljev.

Devica (23. avgust - 22. september)

Vaša energija bo danes privlačila ljudi k vam. Vaš šarm in samozavest bosta okrepila vašo avro, zato je to odličen čas za spoznavanje novih ljudi, če ste samski. Uživajte v trenutku in bodite odprti za ljubezen.

Tehtnica (23. september - 22. oktober)

Danes se boste veliko ukvarjali sami s seboj. Pazite, da starih čustev ne potlačite, saj bi to lahko negativno vplivalo na vaše odnose. Bodite potrpežljivi in jasni v komunikaciji.

Škorpijon (23. oktober - 21. november)

Danes se vam bodo odprla nova vrata prek stikov z novimi ljudmi. Morda boste prejeli nasvet starejše osebe, ki vam bo pomagal pri iskanju ljubezni. Sledite svoji intuiciji in raziskujte nove možnosti.

Strelec (22. november - 21. december)

Danes je čas za hvaležnost in povezanost. Vaše trdo delo bo opaženo, dolgi pogovori pa bodo okrepili vaše odnose. Če ste samski, je nova romanca na obzorju, zato bodite odprti za ljubezen in uspeh.

Kozorog (22. december - 19. januar)

Danes se vam obetajo odlične priložnosti za osebno rast. To je odličen čas za izpopolnjevanje svojih veščin in sodelovanje z drugimi. V ljubezni bodo pomembni pogovori še bolj okrepili vaš odnos.

Vodnar (20. januar - 18. februar)

Pomembno je, da danes ohranite ravnotežje. Majhne nesporazume v odnosih lahko rešite s potrpežljivostjo in mirnostjo, zato bo skrb zase ključna za vaše splošno počutje.

Ribi (19. februar - 20. marec)

Danes boste našli navdih povsod okoli sebe. Ljubezen bo igriva in nepričakovana, prinašala vam bo srečne trenutke. Če ste samski, bodo novi družabni stiki lahko prerasli v obetavno ljubezensko zvezo.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Yourtango, Economictimes, Hindustantimes, Indiatimes.