  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za ponedeljek, 12. januar 2026

    Kaj vam danes prinašajo zvezde? Preberite dnevni horoskop.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    12. 1. 2026 | 06:00
    4:25
    A+A-

    Oven (21. marec – 20. april)

    Danes se osredotočite na odnose in partnerstva. Luna v tehtnici aktivira vašo sedmo hišo odnosov, kar vam prinaša priložnosti za poglobitev vezi in razrešitev morebitnih nesporazumov. Bodite odprti za komunikacijo in sodelovanje.

    Bik (21. april – 20. maj)

    Vaša pozornost bo danes usmerjena na zdravje in produktivnost. Luna v tehtnici osvetljuje vašo šesto hišo, kar vas spodbuja k uravnoteženju delovnih rutin z osebnim zdravjem. Posvetite se tudi pregledu svojih financ in načrtovanju prihodnjih izdatkov.

    Dvojčka (21. maj – 21. junij)

    Danes boste polni ustvarjalne energije. Luna v tehtnici prehaja vašo peto hišo, kar prinaša veselje in izražanje. Izkoristite to energijo za izboljšanje odnosov in kreativnih projektov, saj vas Jupiter v retrogradnem gibanju spodbuja k introspekciji in samorefleksiji.

    Rak (22. junij – 22. julij)

    Osredotočite se na čustveno ravnovesje doma. Luna v tehtnici prehaja vašo četrto hišo, kar izboljšuje družinsko harmonijo. Poskrbite za zdravje in disciplino pri delu, saj vas planeti v strelcu spodbujajo k boljši organizaciji in skrbnosti.

    Lev (23. julij – 23. avgust)

    Vaša komunikacija bo danes zelo vplivna. Luna v tehtnici prehaja vašo tretjo hišo, kar povečuje vašo sposobnost izražanja. Bodite odprti za nove ideje in sodelovanje, saj vam Jupiter v retrogradnem gibanju pomaga pri premišljenem komuniciranju.

    Devica (24. avgust – 23. september)

    Danes se osredotočite na finance in samovrednotenje. Luna v tehtnici aktivira vašo drugo hišo, kar vam pomaga pri uravnoteženih finančnih odločitvah. Bodite previdni pri načrtovanju izdatkov in se posvetite čustveni stabilnosti.

    Tehtnica (24. september – 23. oktober)

    Danes je vaš dan. Luna v vašem znamenju povečuje vašo samozavest in intuitivno jasnost. Izkoristite to energijo za izboljšanje komunikacije in sodelovanja, saj vas Jupiter v retrogradnem gibanju spodbuja k introspekciji in čustveni stabilnosti.

    Škorpijon (24. oktober – 22. november)

    Danes se posvetite počitku in čustvenemu obnavljanju. Luna v tehtnici prehaja vašo dvanajsto hišo, kar vas spodbuja k refleksiji in mirnemu umiku. Poskrbite za svoje čustveno zdravje in se izognite nepotrebnim konfliktom.

    Strelec (23. november – 21. december)

    Danes boste polni socialne energije. Luna v tehtnici aktivira vašo enajsto hišo, kar spodbuja mreženje in skupinske cilje. Planeti v vašem znamenju povečujejo vašo naravno karizmo in vodstvene sposobnosti. Bodite strateški pri načrtovanju.

    Kozorog (22. december – 20. januar)

    Danes se osredotočite na profesionalno diplomacijo. Luna v tehtnici prehaja vašo deseto hišo, kar podpira pravične odločitve v vodstvenih vlogah. Bodite premišljeni pri načrtovanju ambicij in se posvetite čustveni zrelosti v javnih nastopih.

    Vodnar (21. januar – 19. februar)

    Danes se osredotočite na širjenje obzorij in učenje. Luna v tehtnici vpliva na vašo deveto hišo, kar podpira modrost skozi študij ali potovanja. Planeti v strelcu spodbujajo uspeh v mreženju. Bodite inovativni in uravnotežite idealizem s finančno smiselnostjo.

    Ribi (20. februar – 20. marec)

    Danes se osredotočite na transformacijo in namen. Luna v tehtnici prehaja vašo osmo hišo, kar razkriva čustveno globino in skupne vire. Planeti v strelcu aktivirajo vašo deseto hišo, kar povečuje vašo vidnost v poklicu. Bodite potrpežljivi in premišljeni pri partnerstvih.

    Povzeto po medijih: Yourtango, Baltimoresun, Economictimes, Indiatimes.

    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Zaradi Dončića je izgubil živce, za poskus napada se bo hladil

    Nemški košarkar Dennis Schroder je izgubil živce po nedavni zmagi Los Angeles Lakers proti Sacramentu in poizkušal obračunati z Luko Dončićem.
    Nejc Grilc 11. 1. 2026 | 07:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    prihodnostastrologijaplanetluna

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Nove cene

    V Ljubljani odslej občutno dražje parkiranje

    Po novem je parkiranje v mestu dražje za kar 30 odstotkov, v vseh conah v veljavi tudi nočna tarifa. Višja cena parkiranja velja tudi v parkirnih hišah.
    12. 1. 2026 | 07:06
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: TOP 5 domačih uspešnic, ki nas vedno razveselijo

    Slastne ideje za kosila od ponedeljka do petka: milijonska juha, makaronovo meso, rižota, piščanec in še več.
    Odprta kuhinja 12. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Kazenska preiskava proti predsedniku centralne banke

    Krivo naj bi bilo domnevno zavajanje ob dragi obnovi zgradbe v prestolnici Washington, Jerome Powell vidi politično vmešavanje v monetarne odločitve.
    Barbara Kramžar 12. 1. 2026 | 06:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za ponedeljek, 12. januar 2026

    Kaj vam danes prinašajo zvezde? Preberite dnevni horoskop.
    12. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Pomanjkanje

    Vlada je potrdila predlog zakona za pomoč elektrointenzivnim podjetjem.
    Marko Kočevar 12. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Kazenska preiskava proti predsedniku centralne banke

    Krivo naj bi bilo domnevno zavajanje ob dragi obnovi zgradbe v prestolnici Washington, Jerome Powell vidi politično vmešavanje v monetarne odločitve.
    Barbara Kramžar 12. 1. 2026 | 06:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za ponedeljek, 12. januar 2026

    Kaj vam danes prinašajo zvezde? Preberite dnevni horoskop.
    12. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Pomanjkanje

    Vlada je potrdila predlog zakona za pomoč elektrointenzivnim podjetjem.
    Marko Kočevar 12. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo