Dnevni horoskop za ponedeljek, 12. januar 2026

Oven (21. marec – 20. april)

Danes se osredotočite na odnose in partnerstva. Luna v tehtnici aktivira vašo sedmo hišo odnosov, kar vam prinaša priložnosti za poglobitev vezi in razrešitev morebitnih nesporazumov. Bodite odprti za komunikacijo in sodelovanje.

Bik (21. april – 20. maj)

Vaša pozornost bo danes usmerjena na zdravje in produktivnost. Luna v tehtnici osvetljuje vašo šesto hišo, kar vas spodbuja k uravnoteženju delovnih rutin z osebnim zdravjem. Posvetite se tudi pregledu svojih financ in načrtovanju prihodnjih izdatkov.

Dvojčka (21. maj – 21. junij)

Danes boste polni ustvarjalne energije. Luna v tehtnici prehaja vašo peto hišo, kar prinaša veselje in izražanje. Izkoristite to energijo za izboljšanje odnosov in kreativnih projektov, saj vas Jupiter v retrogradnem gibanju spodbuja k introspekciji in samorefleksiji.

Rak (22. junij – 22. julij)

Osredotočite se na čustveno ravnovesje doma. Luna v tehtnici prehaja vašo četrto hišo, kar izboljšuje družinsko harmonijo. Poskrbite za zdravje in disciplino pri delu, saj vas planeti v strelcu spodbujajo k boljši organizaciji in skrbnosti.

Lev (23. julij – 23. avgust)

Vaša komunikacija bo danes zelo vplivna. Luna v tehtnici prehaja vašo tretjo hišo, kar povečuje vašo sposobnost izražanja. Bodite odprti za nove ideje in sodelovanje, saj vam Jupiter v retrogradnem gibanju pomaga pri premišljenem komuniciranju.

Devica (24. avgust – 23. september)

Danes se osredotočite na finance in samovrednotenje. Luna v tehtnici aktivira vašo drugo hišo, kar vam pomaga pri uravnoteženih finančnih odločitvah. Bodite previdni pri načrtovanju izdatkov in se posvetite čustveni stabilnosti.

Tehtnica (24. september – 23. oktober)

Danes je vaš dan. Luna v vašem znamenju povečuje vašo samozavest in intuitivno jasnost. Izkoristite to energijo za izboljšanje komunikacije in sodelovanja, saj vas Jupiter v retrogradnem gibanju spodbuja k introspekciji in čustveni stabilnosti.

Škorpijon (24. oktober – 22. november)

Danes se posvetite počitku in čustvenemu obnavljanju. Luna v tehtnici prehaja vašo dvanajsto hišo, kar vas spodbuja k refleksiji in mirnemu umiku. Poskrbite za svoje čustveno zdravje in se izognite nepotrebnim konfliktom.

Strelec (23. november – 21. december)

Danes boste polni socialne energije. Luna v tehtnici aktivira vašo enajsto hišo, kar spodbuja mreženje in skupinske cilje. Planeti v vašem znamenju povečujejo vašo naravno karizmo in vodstvene sposobnosti. Bodite strateški pri načrtovanju.

Kozorog (22. december – 20. januar)

Danes se osredotočite na profesionalno diplomacijo. Luna v tehtnici prehaja vašo deseto hišo, kar podpira pravične odločitve v vodstvenih vlogah. Bodite premišljeni pri načrtovanju ambicij in se posvetite čustveni zrelosti v javnih nastopih.

Vodnar (21. januar – 19. februar)

Danes se osredotočite na širjenje obzorij in učenje. Luna v tehtnici vpliva na vašo deveto hišo, kar podpira modrost skozi študij ali potovanja. Planeti v strelcu spodbujajo uspeh v mreženju. Bodite inovativni in uravnotežite idealizem s finančno smiselnostjo.

Ribi (20. februar – 20. marec)

Danes se osredotočite na transformacijo in namen. Luna v tehtnici prehaja vašo osmo hišo, kar razkriva čustveno globino in skupne vire. Planeti v strelcu aktivirajo vašo deseto hišo, kar povečuje vašo vidnost v poklicu. Bodite potrpežljivi in premišljeni pri partnerstvih.

Povzeto po medijih: Yourtango, Baltimoresun, Economictimes, Indiatimes.