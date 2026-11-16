  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za ponedeljek, 16. novembra 2026

    Luna v Vodnarju spodbuja sodelovanje in inovativnost, Mars in Jupiter pa prinašata pogum za karierne korake.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    16. 11. 2026 | 05:00
    4:54
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Oven

    Dan je naklonjen druženju in povezovanju z ljudmi, ki vas navdihujejo. V službi vam lahko prav stik s sodelavcem, poslovnim znancem ali skupino odpre novo priložnost. Zamisel predstavite samozavestno, vendar ne obljubljajte več, kot lahko izpeljete.

    Bik

    Lahko naredite dober vtis na nadrejene in druge, ki odločajo o vaši prihodnosti. Na delu se pokažite z zanesljivostjo, svež predlog pa vam lahko pomaga rešiti staro težavo. Pri pomembnih pogovorih ostanite mirni in pustite, da vaše delo govori samo zase.

    Dvojčka

    Besede so danes vaše močno orodje. Ugoden čas je za predstavitve, pisanje, prodajo, poučevanje in pogovore, ki širijo vaše poslovne možnosti. Velike zamisli najprej jasno uredite, saj bodo tako drugi lažje razumeli, kaj predlagate.

    Rak

    V ospredju so denar, dogovori in skupna sredstva. Morda boste našli način za izboljšanje prihodkov ali se lotili pogovora o plačilu. Preden se zavežete večjemu finančnemu koraku, natančno preglejte pogoje, saj vam bosta miren in premišljen nastop koristila.

    Lev

    Energije in samozavesti vam ne bo manjkalo, zato je to dober dan za vodenje, predstavitev zamisli ali prošnjo za priznanje. Na splošno boste delovali privlačno in prepričljivo. Pazite le, da v zagnanosti pri delu ne preglasite sodelavcev, saj bo skupen uspeh močnejši od samostojnega nastopa.

    Devica

    Vaša pozornost je usmerjena v delo, rutino in učinkovitost. Morda boste opazili pomanjkljivost v postopku ali našli način, kako naloge opraviti bolje. Predlog podajte konstruktivno, pri pogovorih o plači ali novi zaposlitvi pa zaupajte svoji tihi odločnosti.

    Tehtnica

    Dan podpira ustvarjalnost, dobre predstavitve in prijetne odnose s strankami. Vaš šarm vam lahko pomaga pri razgovoru, ponudbi ali pomembnem sestanku. Pri delu se lahko izkažete tudi s sodelovanjem, vendar naj bodo dogovorjeni pogoji jasni.

    Škorpijon

    Vaša ambicioznost in zbranost bosta opaženi. Ugoden čas je za raziskovanje, načrtovanje in pomembne pogovore o karieri. Zaupajte svoji presoji, vendar ne zadržujte vseh informacij zase, saj lahko prava mera odprtosti okrepi vaš položaj.

    Strelec

    Priložnosti se lahko pojavijo prek pogovorov, klicev ali poslovnih stikov. Koristno je raziskati možnosti na področju izobraževanja, prava, medicine ali založništva. Govorite neposredno, vendar pazite, da ne obljubite nerealnih rokov ali rezultatov.

    Kozorog

    V ospredju so vrednost vašega dela, plačilo in poslovna varnost. Dan je primeren za pregled proračuna, cen ali prihodkov ter za pogovor o tem, ali ste za svoj trud ustrezno nagrajeni. Nadrejene lahko prepričate z umirjenim in premišljenim nastopom.

    Vodnar

    Luna v vašem znamenju vas postavlja v ospredje, zlasti pri skupinskem delu. Vaše zamisli so lahko nenavadne, a prav zato opazne in uporabne. Predlagajte nov pristop ali sistem, vendar pripravite tudi konkretne korake za njegovo izvedbo.

    Ribi

    Veliko boste lahko opravili v miru, za kulisami. Raziskovanje, priprava in načrtovanje vam lahko koristijo, četudi priznanje ne pride takoj. Pri delu si zaščitite čas za zbranost, saj je premišljen načrt danes lahko pomembnejši od hitrega nastopa.

    Na poslovnem in kariernem področju bo dan naklonjen inovativnim predlogom, sodelovanju in pogumnim pobudam. Priložnosti boste najbolje izkoristili, če boste samozavest združili s premišljenostjo ter pred pomembnimi dogovori preverili podrobnosti.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Standard, Noviluna, Indiatimes, Thekit, Metro.

    Novice  |  Svet
    EU

    Evroposlanci pozvali k ukrepanju proti Sloveniji. Kaj piše v njihovem pismu?

    Predstavniki štirih političnih skupin opozarjajo, da bi predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji lahko utišal del slovenske civilne družbe.
    Jure Kosec 13. 11. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za notranje zadeve

    Takšnega preverjanja skupine državljanov v zgodovini Slovenije še ni bilo

    93 dvojnih državljanov so na podlagi sklepa vlade preiskovale Sova, OVS in policija. Pravni strokovnjak opozarja na diskriminacijo.
    Mirt Bezlaj 13. 11. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstveni inšpektorat

    Nov umik izdelka v Eurospinu

    Zdravstveni inšpektorat RS je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da lahko krema povzroči alergijsko reakcijo.
    13. 11. 2026 | 15:27
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Cene energentov

    Neuradno: prihodnji teden še ena pocenitev goriva

    Cena za liter 95-oktanskega bencina naj od torka znašala 1,445 evra, dizla 1,80 evra, kurilnega olja pa 1,42 evra.
    14. 11. 2026 | 19:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Združili moči s prvakom med pijačami

    Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
    Promo Delo 10. 11. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    10 let Delovih podjetniških zvezd

    Unichem: Od Vrhnike do Latinske Amerike in Afrike, zdaj pa še v Azijo

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2025 je zvezda v kategoriji MSP postal Unichem.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 11. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2018

    Polycom: Z največjim poslom v zgodovini vstopajo v novo poglavje

    Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2018 je Delova zvezda postalo podjetje Polycom.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2019

    Intra Lighting: Smo samozavestnejši pri inovacijah in pri pristopu do trga

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2019 je Delova zvezda postalo podjetje Intra Lighting.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Sposobnosti vodenja nimamo v krvi, ampak se je naučimo

    Simona Špilak, kadrovska strokovnjakinja, o slovenskih vodjih, ki da so strokovni in vizionarski, a premalo zaupajo svojim sodelavcem.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    karieraastrologijadnevni horoskopposelhoroskop

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Emmy za video tehnologijo s celovške univerze

    Univerzitetna praksa: Na celovški univerzi z raziskavami in projektnim delom že med študijem ustvarjajo pogoje za uspešne poslovne projekte.
    Tomica Šuljić 16. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Dobro jutro, mladi!

    Pismo bralca: Klugler poudarja, da morajo mladi in starejši zahtevati mir, sodelovanje in dostojno življenje namesto vojne, orožja in nacionalizma.
    16. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    V bar pridejo policist, psihologinja in divji prašiči

    Eksplozivna vrsta je hudomušni celovečerni prvenec o uporu, nepokorščini in potlačenih impulzih.
    Pia Prezelj 16. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Žan Kranjec izgubil rekord, mladi Šved je spisal zgodovino

    Mladi Šved je smučal izjemno in prvič v karieri prišel do točk svetovnega pokala. Naš zvezdnik sedaj ne drži več zanimivega rekorda.
    16. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    Komedija dell'arte

    Komedija ima zelo velik vpliv. Večji, kot si zamišljamo.
    Marko Kočevar 16. 11. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    V bar pridejo policist, psihologinja in divji prašiči

    Eksplozivna vrsta je hudomušni celovečerni prvenec o uporu, nepokorščini in potlačenih impulzih.
    Pia Prezelj 16. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Žan Kranjec izgubil rekord, mladi Šved je spisal zgodovino

    Mladi Šved je smučal izjemno in prvič v karieri prišel do točk svetovnega pokala. Naš zvezdnik sedaj ne drži več zanimivega rekorda.
    16. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    Komedija dell'arte

    Komedija ima zelo velik vpliv. Večji, kot si zamišljamo.
    Marko Kočevar 16. 11. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

    Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    TRADICIJA

    Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

    Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

    Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    V Ljubljano prihajajo filmske legende

    Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

    Energija je eden ključnih dejavnikov stabilnosti in samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
    Promo Delo 13. 11. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

    Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
    9. 11. 2026 | 14:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo