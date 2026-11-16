Dnevni horoskop za ponedeljek, 16. novembra 2026

Oven

Dan je naklonjen druženju in povezovanju z ljudmi, ki vas navdihujejo. V službi vam lahko prav stik s sodelavcem, poslovnim znancem ali skupino odpre novo priložnost. Zamisel predstavite samozavestno, vendar ne obljubljajte več, kot lahko izpeljete.

Bik

Lahko naredite dober vtis na nadrejene in druge, ki odločajo o vaši prihodnosti. Na delu se pokažite z zanesljivostjo, svež predlog pa vam lahko pomaga rešiti staro težavo. Pri pomembnih pogovorih ostanite mirni in pustite, da vaše delo govori samo zase.

Dvojčka

Besede so danes vaše močno orodje. Ugoden čas je za predstavitve, pisanje, prodajo, poučevanje in pogovore, ki širijo vaše poslovne možnosti. Velike zamisli najprej jasno uredite, saj bodo tako drugi lažje razumeli, kaj predlagate.

Rak

V ospredju so denar, dogovori in skupna sredstva. Morda boste našli način za izboljšanje prihodkov ali se lotili pogovora o plačilu. Preden se zavežete večjemu finančnemu koraku, natančno preglejte pogoje, saj vam bosta miren in premišljen nastop koristila.

Lev

Energije in samozavesti vam ne bo manjkalo, zato je to dober dan za vodenje, predstavitev zamisli ali prošnjo za priznanje. Na splošno boste delovali privlačno in prepričljivo. Pazite le, da v zagnanosti pri delu ne preglasite sodelavcev, saj bo skupen uspeh močnejši od samostojnega nastopa.

Devica

Vaša pozornost je usmerjena v delo, rutino in učinkovitost. Morda boste opazili pomanjkljivost v postopku ali našli način, kako naloge opraviti bolje. Predlog podajte konstruktivno, pri pogovorih o plači ali novi zaposlitvi pa zaupajte svoji tihi odločnosti.

Tehtnica

Dan podpira ustvarjalnost, dobre predstavitve in prijetne odnose s strankami. Vaš šarm vam lahko pomaga pri razgovoru, ponudbi ali pomembnem sestanku. Pri delu se lahko izkažete tudi s sodelovanjem, vendar naj bodo dogovorjeni pogoji jasni.

Škorpijon

Vaša ambicioznost in zbranost bosta opaženi. Ugoden čas je za raziskovanje, načrtovanje in pomembne pogovore o karieri. Zaupajte svoji presoji, vendar ne zadržujte vseh informacij zase, saj lahko prava mera odprtosti okrepi vaš položaj.

Strelec

Priložnosti se lahko pojavijo prek pogovorov, klicev ali poslovnih stikov. Koristno je raziskati možnosti na področju izobraževanja, prava, medicine ali založništva. Govorite neposredno, vendar pazite, da ne obljubite nerealnih rokov ali rezultatov.

Kozorog

V ospredju so vrednost vašega dela, plačilo in poslovna varnost. Dan je primeren za pregled proračuna, cen ali prihodkov ter za pogovor o tem, ali ste za svoj trud ustrezno nagrajeni. Nadrejene lahko prepričate z umirjenim in premišljenim nastopom.

Vodnar

Luna v vašem znamenju vas postavlja v ospredje, zlasti pri skupinskem delu. Vaše zamisli so lahko nenavadne, a prav zato opazne in uporabne. Predlagajte nov pristop ali sistem, vendar pripravite tudi konkretne korake za njegovo izvedbo.

Ribi

Veliko boste lahko opravili v miru, za kulisami. Raziskovanje, priprava in načrtovanje vam lahko koristijo, četudi priznanje ne pride takoj. Pri delu si zaščitite čas za zbranost, saj je premišljen načrt danes lahko pomembnejši od hitrega nastopa.

Na poslovnem in kariernem področju bo dan naklonjen inovativnim predlogom, sodelovanju in pogumnim pobudam. Priložnosti boste najbolje izkoristili, če boste samozavest združili s premišljenostjo ter pred pomembnimi dogovori preverili podrobnosti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Standard, Noviluna, Indiatimes, Thekit, Metro.