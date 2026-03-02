Dnevni horoskop za ponedeljek, 2. marec 2026

Oven

Današnji dan vam prinaša priložnost za kreativno izražanje. Luna v vaši peti hiši zabave in ustvarjalnosti vam omogoča, da se prepustite igri brez obsojanja. Posvetite se hobijem ali delite svoje ideje s prijatelji.

Bik

Vaš dom je danes vaše svetišče. Luna in Kiron v vaših zasebnih hišah vam priporočata, da si vzamete čas za počitek in sprostitev. Če ne morete ostati doma, se posvetite domačim opravilom ali povabite prijatelje na sproščeno druženje.

Dvojčka

Komunikacija je danes ključna. Luna in Kiron v vaših govornih hišah vas spodbujata, da se pogovorite o kompleksnih temah z mirnostjo. Poslušajte svoje sodelavce in poiščite občutek pod njihovimi besedami, da najdete pravo pot naprej.

Rak

Današnji dan vam prinaša priložnost za finančno stabilnost. Luna in Kiron vas spodbujata, da se osredotočite na proračun in vrednotenje vaših virov. Če potrebujete dodatna sredstva, vam zvezde dajejo samozavest, da jih zahtevate.

Lev

Vaša prisotnost danes spreminja vzdušje v prostoru. Luna v vašem znamenju vam daje samozavest, da se izrazite brez pretvarjanja. Tudi če se ne počutite povsem samozavestno, uporabite samozavesten ton, ko komunicirate.

Devica

Današnji večer je primeren za refleksijo in sprostitev. Luna v vaši dvanajsti hiši in Kiron v vaši osmi hiši vam omogočata, da predelate svoja čustva in se pripravite na pomembne pogovore z bližnjimi. Dajte si čas in prostor za počasno, premišljeno delovanje.

Tehtnica

Prijatelji danes cenijo vašo iskrenost. Luna v vaši enajsti hiši in Kiron v vaši partnerski hiši vam omogočata, da jasno izrazite, kaj potrebujete od svoje ekipe. Postavite dosegljive cilje in bodite odprti za povratne informacije.

Škorpijon

Današnji dan je primeren za poklicne dosežke. Luna v vaši hiši avtoritete in Kiron v vaši hiši dobrega počutja vam omogočata, da pokažete vodstvo skozi premišljeno delovanje. Majhni koraki vodijo do večje verodostojnosti.

Strelec

Današnji dan vam ponuja širši pogled na življenje. Luna in Kiron vas spodbujata, da se osredotočite na ustvarjalne projekte in raziskujete svoje skrbi skozi umetnost. Postavite trenutne dogodke v zgodovinski kontekst, da zmanjšate stres.

Kozorog

Današnji dan je primeren za poglobitev zaupanja v odnose. Luna in Kiron vam omogočata, da se lotite težkih pogovorov z ljubljenimi. Preglejte meje in finančne dogovore, da zagotovite pravičnost.

Vodnar

Današnji dan je primeren za poslušanje pred govorjenjem. Luna in Kiron v vaših komunikacijskih hišah vam omogočata, da se povežete z bližnjimi na globlji ravni. Poslušajte z empatijo in spoštovanjem.

Ribi

Današnji dan vam prinaša priložnost za izboljšanje vsakodnevnih navad. Luna in Kiron v vaših praktičnih hišah vas spodbujata, da uvedete majhne spremembe za večjo stabilnost. Poskusite začeti dan počasneje in opazujte, kako to vpliva na vašo osredotočenost.

Naj vam današnji dan prinese jasnost, ravnovesje in notranji mir!

