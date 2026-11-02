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    Dnevni horoskop za ponedeljek, 2. november 2026

    Luna v Levu spodbuja pogum in vidnost, retrogradna planeta Merkur in Venera pa svetujeta, da dogovore, sporočila in poslovne odločitve še enkrat preverite.
    FOTO: Shutterstock 
    Galerija
    FOTO: Shutterstock 
    Delo UI
    2. 11. 2026 | 05:00
    6:29
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    Oven

    Dan vas lahko spodbudi, da se lotite starega vprašanja ali popravite nekaj, kar že nekaj časa ne deluje. Pazite, da ponos ne prevlada nad iskrenim pogovorom. V službi boste ustvarjalni in prepričljivi, zato je primeren čas za predstavitev zamisli ali prevzem pobude. Pri denarju, računih in dogovorih s sodelavci pa preverite podrobnosti, preden karkoli potrdite.

    Bik

    V odnosih se lahko pokaže, kje je potrebna večja jasnost, zato naj bo pogovor miren in neposreden. Na poslovnem področju se posvetite temeljem: organizaciji dela, sodelovanju v ekipi ali odprtim vprašanjem s stranko. Stara tema se lahko vrne na mizo, vendar jo boste tokrat lažje presodili. Ne dovolite, da čustva narekujejo poslovni ton.

    Dvojčka

    Današnji dan je primeren za razmislek o tem, kaj si zares želite, in za urejanje nedokončanih zadev. Pri delu vam bodo koristile besede, vendar lahko zaradi nesporazumov pride do zmede. Predstavitve, e-pošto in dogovore raje še enkrat preglejte, pomembne sklepe pa tudi zapišite. Bolj kot nov začetek vam bo koristila premišljena predelava že začetega.

    Rak

    Lahko boste občutljivejši za pripombe in tuje zahteve, zato si vzemite trenutek, preden odgovorite. V službi se lahko poveča obseg nalog ali pa se zaostrijo roki. Ostanite mirni, jasno določite, kaj lahko opravite, in delovne napetosti ne prenašajte v domače okolje. Finančni položaj je stabilnejši, kot se vam morda zdi, zato se izognite impulzivnim obljubam ali nakupom.

    Lev

    Luna v vašem znamenju vam daje zagon in pogum, da stopite v ospredje. Čustva pa so lahko močna, zato v pogovoru ne hitite in ne dovolite, da bi vmes posegel ego. Kariera je danes lahko v središču pozornosti, zato je primeren čas za vodenje, razgovor, predstavitev ali krepitev osebne prepoznavnosti. Navdihnite druge, namesto da bi jih preglasili.

    Devica

    Dan je primeren za miren razmislek in urejanje misli. Ne zaupajte vsaki negotovi presoji o sebi. V službi boste največ dosegli s pripravo, raziskovanjem in reševanjem težav v ozadju. Če se je nabralo nekaj nejasnosti, naredite načrt, kako jih razčistiti. Ogovarjanju in prenagljenim odločitvam se raje izognite.

    Tehtnica

    Lahko boste bolj opazni in ljudem okoli sebe privlačnejši, vendar naj vas začetni vtis ne zavede. Dobro je premisliti tudi o mejah, ki jih želite postaviti v odnosih. Na kariernem področju se lahko znova oglasi stari poslovni stik ali pa se odpre že znana priložnost. Preglejte svoje cilje in sodelovanja ter se vprašajte, ali vas trenutna ekipa podpira pri napredovanju.

    Škorpijon

    Nepričakovano sporočilo ali pomemben pogovor vam lahko da misliti. Preden sprejmete odločitev o odnosu ali sodelovanju, si vzemite čas, da razjasnite svoje stališče. Pri delu ste lahko bolj vidni, samozavestni in odločni. To izkoristite za uveljavljanje svojih sposobnosti, vendar pazite, da ne obljubite preveč. Jasnost bo danes vredna več kot dramatičen nastop.

    Strelec

    Čas je za premislek o starih bremenih in navadah, ki vam ne koristijo več. Tudi krajši umik vam lahko pomaga zbistriti misli. V poslu se lahko pojavijo zamisli za širitev, izobraževanje ali nove povezave, a jih danes raje izpopolnite, kot da bi se takoj zavezali. Predstavitev, ponudbo ali načrt pred oddajo še enkrat preverite.

    Kozorog

    Sodelovanje z drugimi vam lahko prinese več, kot če bi vse poskušali opraviti sami. V prijateljstvu ali krogu znancev boste morda na nekoga pogledali drugače. Kariera je povezana z dogovori in zavezništvi, zato lahko sodelavec ali poslovni partner prispeva koristno idejo. Sprejmite pomoč, vendar jasno določite, kdo je za kaj odgovoren.

    Vodnar

    Odnosi z drugimi so danes lahko intenzivni, zato prisluhnite drugačnemu mnenju, ne da bi se mu morali takoj prilagoditi. Pri delu bodo v ospredju stranke, partnerji in sodelavci. Pogovor lahko prinese napredek, če so pričakovanja jasno izražena. Pomembne dogovore zapišite in ohranite mirno glavo tudi ob morebitnih nesoglasjih.

    Ribi

    V odnosih se lahko odpre prostor za več razumevanja in iskrenejši pogovor. Zaupajte intuiciji, a si pustite dovolj časa za premislek. Na delovnem mestu se posvetite vsakodnevnim nalogam, urniku in zaostankom. Urejanje sistema vam bo prihranilo energijo. Če vam naložijo dodatno delo, najprej ocenite, ali ga lahko sprejmete, ne da bi se preobremenili.

    Poslovno in karierno: Ponedeljek spodbuja samozavest, vodenje in ustvarjalno predstavitev, zlasti kadar morate stopiti v ospredje ali motivirati druge. Ker sta Merkur in Venera retrogradna, je primerneje preverjati, popravljati in obnavljati obstoječe dogovore, kot pa hiteti v nove zaveze. Bodite pogumni, vendar preverite podrobnosti.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Yourtango, Astrologycafe, Metro, Indiatimes.

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