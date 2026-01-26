Dnevni horoskop za ponedeljek, 26. januar 2026

Oven (21. marec - 20. april)

Danes bo vaša energija na vrhuncu. Sposobni boste prevzeti pobudo in narediti pomembne korake v svoji karieri, vendar pazite, da ne boste preveč dominantni v osebnih odnosih. Ohranite ravnovesje med delom in sprostitvijo.

Bik (21. april - 20. maj)

Danes se boste morda počutili nekoliko introspektivno. To je pravi čas za razmislek o dolgoročnih ciljih in strategijah. Čustveno se boste poglobili vase, kar vam bo pomagalo pri razumevanju lastnih občutkov in želja.

Dvojčka (21. maj - 21. junij)

Danes je odličen dan za sodelovanje in povezovanje z drugimi, saj bodo vaše komunikacijske spretnosti na vrhuncu. To vam bo pomagalo pri gradnji trdnih odnosov tako v osebnem kot poslovnem življenju. Pazite, da ne boste preveč razpršeni.

Rak (22. junij - 22. julij)

Vaša kariera bo danes v ospredju. Imeli boste priložnost, da se izkažete in pridobite priznanje za svoje delo. V ljubezni bodite odprti za komunikacijo in se izognite nepotrebnim konfliktom. Finančno se osredotočite na dolgoročne načrte.

Lev (23. julij - 23. avgust)

Danes boste polni optimizma in želje po osebni rasti. To je pravi čas za učenje novih stvari in raziskovanje novih priložnosti. V ljubezni bo zaupanje ključno za krepitev odnosov, zato pazite na svoje finance in se izognite nepremišljenim nakupom.

Devica (24. avgust - 23. september)

Danes boste usmerjeni v preobrazbo in čustveno moč. V službi se osredotočite na reorganizacijo projektov in pregled zavez. V ljubezni bodo globlji pogovori okrepili vezi, zato bodite finančno previdni in premišljeni.

Tehtnica (24. september - 23. oktober)

Danes se osredotočite na sodelovanje in uravnoteženo pogajanje. V službi boste dosegli dobre rezultate z delom v timu. Finančno uspeh prinašajo skupne investicije, če bodo pričakovanja realna. Ohranite čustveno ravnovesje.

Škorpijon (24. oktober - 22. november)

Danes se boste posvetili organizaciji in samodisciplini. Delovne obveznosti bodo intenzivne, a vaša odločnost bo zagotovila produktivnost. V ljubezni se osredotočite na iskrenost in rutinsko skrb. Finančno načrtovanje prinaša dolgoročno varnost.

Strelec (23. november - 21. december)

Danes boste polni ustvarjalnosti in samozavesti. V službi bodo drzne ideje pritegnile pozornost, če bodo podprte s premišljenim načrtovanjem. V ljubezni bo iskrenost ključna za napredek. Finančno se izognite pretirani porabi.

Kozorog (22. december - 20. januar)

Danes boste združevali avtoriteto in čustveno prizemljenost. Doma in v družini boste sprejemali pomembne odločitve. V službi bo dolgoročna strategija zagotovila uspeh. V ljubezni bo pomembna spoštljiva komunikacija.

Vodnar (21. januar - 19. februar)

Danes boste briljirali v komunikaciji in intelektualni rasti. Vaše ideje bodo sijale, kar bo odlično za predstavitve ali pogajanja. V ljubezni bodo iskreni pogovori krepili vezi, zato bodite finančno previdni in premišljeni.

Ribi (20. februar - 20. marec)

Danes se osredotočite na finančno načrtovanje in čustveno varnost. V službi bo disciplina prinesla oprijemljive rezultate. V ljubezni bodite praktični in empatični. Finančno preglejte zaveze pred sprejemanjem odločitev.

Naj vam današnji dan prinese mir, jasnost in uspeh na vseh področjih življenja!

Povzeto po medijih: Indiatimes, Hindustantimes, Yourtango, Economictimes.