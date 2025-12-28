Dnevni horoskop za ponedeljek, 29. december 2025

Oven

Danes je čas, da jasno izrazite svoje misli in občutke. Ne bojte se povedati svojega mnenja, tudi če to pomeni, da ne boste ugajali vsem. Vaša iskrenost bo cenjena in prinesla vam bo notranji mir.

Bik

Današnji dan vam prinaša priložnost za umiritev misli. Vzemite si čas za premislek in ne hitite z odločitvami. Dovolite si raziskovati nove ideje brez predsodkov in omejitev.

Dvojčka

Preden se odzovete na situacijo, si vzemite trenutek za premislek. Hitre odločitve morda niso najboljše, zato je včasih bolje opazovati in premisliti, preden ukrepate.

Rak

Uredite svoj dom ali delovno okolje, da bo bolj odražalo vašo osebnost. Fizično čiščenje in organizacija prostora vam bosta pomagala očistiti tudi misli in čustva.

Lev

Danes se osredotočite na svoje notranje občutke. Ne skrivajte svojih čustev, da bi ugajali drugim. Poslušajte svoje srce in sledite svoji intuiciji.

Devica

Če se vam danes zdi nekaj preveč naporno, to morda ni prava pot za vas. Sprejmite, da ne morete vsega nadzorovati, in dovolite, da se stvari odvijajo naravno.

Tehtnica

Vaša energija danes določa, kako vas bodo drugi obravnavali. Jasno postavite svoje meje in bodite iskreni do sebe in drugih. S tem boste pokazali, kako želite biti obravnavani.

Škorpijon

Pogum ni vedno glasen. Včasih je to tiha odločnost, da boste poskusili znova. Danes se osredotočite na to, kar resnično želite, in naredite majhne korake proti temu cilju.

Strelec

Mir ne pomeni, da morate vsem razlagati svoje odločitve. Vzemite si čas zase in ne čutite potrebe, da bi se zagovarjali. Osredotočite se na svoje dobro počutje.

Kozorog

Iskrenost je ključna. Če imate nekaj pomembnega za povedati, to storite z nežnostjo. Ljudje bodo bolje sprejeli vaše besede, če bodo izrečene z občutkom in skrbjo.

Vodnar

Vaš um je danes poln čustev. Poskusite urediti svoje misli in se znebiti tistih, ki vam ne služijo več. Najdite mir v sebi in se osredotočite na to, kar vas resnično osrečuje.

Ribi

Počitek ni pobeg, ampak nujen del življenja. Danes si vzemite čas za sprostitev in ne hitite. Najdite trenutke miru, da se ponovno napolnite in osvežite.

Naj vam današnji dan prinese jasno misel in notranji mir!

