    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za ponedeljek, 29. december 2025

    Kaj vam bo prinesel jutrišnji dan?
    FOTO Arhiv Dela
    Galerija
    FOTO Arhiv Dela
    Delo UI
    28. 12. 2025 | 08:41
    28. 12. 2025 | 08:59
    3:37
    A+A-

    Oven

    Danes je čas, da jasno izrazite svoje misli in občutke. Ne bojte se povedati svojega mnenja, tudi če to pomeni, da ne boste ugajali vsem. Vaša iskrenost bo cenjena in prinesla vam bo notranji mir.

    Bik

    Današnji dan vam prinaša priložnost za umiritev misli. Vzemite si čas za premislek in ne hitite z odločitvami. Dovolite si raziskovati nove ideje brez predsodkov in omejitev.

    Dvojčka

    Preden se odzovete na situacijo, si vzemite trenutek za premislek. Hitre odločitve morda niso najboljše, zato je včasih bolje opazovati in premisliti, preden ukrepate.

    Rak

    Uredite svoj dom ali delovno okolje, da bo bolj odražalo vašo osebnost. Fizično čiščenje in organizacija prostora vam bosta pomagala očistiti tudi misli in čustva.

    Lev

    Danes se osredotočite na svoje notranje občutke. Ne skrivajte svojih čustev, da bi ugajali drugim. Poslušajte svoje srce in sledite svoji intuiciji.

    Devica

    Če se vam danes zdi nekaj preveč naporno, to morda ni prava pot za vas. Sprejmite, da ne morete vsega nadzorovati, in dovolite, da se stvari odvijajo naravno.

    Tehtnica

    Vaša energija danes določa, kako vas bodo drugi obravnavali. Jasno postavite svoje meje in bodite iskreni do sebe in drugih. S tem boste pokazali, kako želite biti obravnavani.

    Škorpijon

    Pogum ni vedno glasen. Včasih je to tiha odločnost, da boste poskusili znova. Danes se osredotočite na to, kar resnično želite, in naredite majhne korake proti temu cilju.

    Strelec

    Mir ne pomeni, da morate vsem razlagati svoje odločitve. Vzemite si čas zase in ne čutite potrebe, da bi se zagovarjali. Osredotočite se na svoje dobro počutje.

    Kozorog

    Iskrenost je ključna. Če imate nekaj pomembnega za povedati, to storite z nežnostjo. Ljudje bodo bolje sprejeli vaše besede, če bodo izrečene z občutkom in skrbjo.

    Vodnar

    Vaš um je danes poln čustev. Poskusite urediti svoje misli in se znebiti tistih, ki vam ne služijo več. Najdite mir v sebi in se osredotočite na to, kar vas resnično osrečuje.

    Ribi

    Počitek ni pobeg, ampak nujen del življenja. Danes si vzemite čas za sprostitev in ne hitite. Najdite trenutke miru, da se ponovno napolnite in osvežite.

    Naj vam današnji dan prinese jasno misel in notranji mir!

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Hindustantimes, Indiatimes, Yourtango, Vogue.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Potepanja

    Romana in Zvone Šeruga: Ko je kriza, drživa skupaj

    Potem ko sta z motorjem prepotovala svet, sta se popotnika Romana in Zvone Šeruga podala po stranskih poteh Evrope in spisala knjigo Brez voznega reda.
    Urša Izgoršek 27. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Velika tekmica Nike Prevc bo presenetljivo končala kariero

    Nemška skakalna zvezdnica je dan pred začetkom novoletne turneje naznanila, da bo po koncu sezone sklenila športno pot.
    27. 12. 2025 | 18:40
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Blaž Miklavčič, GH Holding

    Zakaj bi Slovence silili v najemna stanovanja, če si želijo lastniških

    Lastniško stanovanje prinaša dolgoročno varnost, zato se ne bi smeli zaganjati v najemna stanovanja. Za mlade moramo vzpostaviti razmere za nakup.
    Nejc Gole 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg:

    Dividende kot sidro slovenskega trga

    Pretežna večina družb v indeksu zaznava višje dobičke, stabilne denarne tokove in zelo močne bilance z nizko zadolženostjo.
    28. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Pester večer

    Nikola Jokić čaral, dosegel nov trojni dvojček, Orlando pa je zmagal

    Giannis Antetokounmpo se je v ligi NBA pod obroča vrnil po osmih tekmah premora zaradi poškodbe in z 29 točkami Milwaukeeja pomagal do zmage v Chicagu.
    28. 12. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pismo iz Azije

    Veleposlaništvo ali vohunsko gnezdo

    Kitajska želi zgraditi ogromno veleposlaništvo v srcu Londona. Že nekaj let čaka na dovoljenje, ki pa ga ni od nikoder.
    Zorana Baković 28. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Mladi in starejši, moški in ženske, starši in otroci se učijo preživetja v vojni

    Program, imenovan »Treniraj z vojsko«, poleg streljanja vključuje še bližnji boj, prvo pomoč in uporabo zaščitne opreme.
    28. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več

