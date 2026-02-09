  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za ponedeljek, 9. februar 2026

    Kaj vam zvezde pravijo o poteku vašega dneva? Poglejmo horoskop...
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    9. 2. 2026 | 05:00
    3:53
    A+A-

    Oven (21. marec – 20. april)

    Nekdo iz preteklosti bo danes pogosto v vaših mislih. Poskusite se osredotočiti na sedanjost in ne dovolite, da vas preteklost preveč obremenjuje. Učite se iz preteklih izkušenj, vendar ne bodite ujetnik preteklosti.

    Bik (21. april – 21. maj)

    Vaši cilji so pomembni, tudi če jih drugi ne razumejo. Danes se posvetite načrtovanju naslednjih korakov, ki vas bodo približali vašim sanjam. Srečanja z novimi ljudmi vam lahko odprejo nepričakovane poklicne poti.

    Dvojčka (22. maj – 21. junij)

    Ne verjemite vsemu, kar slišite, brez preverjenih dejstev. Nekateri ljudje govorijo zgolj zaradi govoric. Pogodbe in dogovori bodo zahtevali strokovno mnenje, tudi če boste morali za to plačati.

    Rak (22. junij – 23. julij)

    Danes boste spoznali, kaj vam ne prinaša več zadovoljstva. Bodite pozorni na to, kdo je v vaši bližini, ko se pojavijo občutki nelagodja. Impulzivne odločitve, sprejete iz srca, bodo danes prinesle pozitivne spremembe.

    Lev (24. julij – 23. avgust)

    Danes boste v vlogi svetovalca. Ljudje vas bodo poslušali, zato bodite previdni in taktični pri svojih besedah. Pomagajte tistim, ki potrebujejo podporo, da najdejo moč za spremembe v svojem življenju.

    Devica (24. avgust – 23. september)

    Danes boste morda bolj občutljivi kot običajno. Tisti, ki ste jim zaupali, vas lahko razočarajo. Ne izgubljajte časa z razočaranji, ampak se osredotočite na to, da sami dokončate, kar je potrebno.

    Tehtnica (24. september – 23. oktober)

    Danes je pomembno, da ste zvesti sami sebi in ne igrate vlog, ki vam jih dodeljujejo drugi. Spoznali boste, komu ste povedali preveč, vendar boste ugotovili, da je bolje, da so stvari na odprtem.

    Škorpijon (24. oktober – 22. november)

    Čas je, da se osvobodite vlog, ki so vam jih naložili drugi. Spoznali boste, komu ste zaupali preveč, vendar boste videli, da je bolje, da so stvari na odprtem. Bodite iskreni do sebe in drugih.

    Strelec (23. november – 21. december)

    Denar ni vse, vendar se zdi, da je trenutno v ospredju. Uporabite to, kar ste odkrili o drugih, kot izgovor za izhod iz situacije, ki vam ne ustreza.

    Kozorog (22. december – 20. januar)

    Postavite svoje potrebe na prvo mesto in ne dovolite, da vas drugi čustveno manipulirajo. Vodenje lastne poti vam bo prineslo notranji mir in potrditev, da ste bili prav, ko ste pred dvema letoma nekaj opustili.

    Vodnar (21. januar – 19. februar)

    Ne dovolite, da vas stres prevzame zaradi nečesa, kar bo kmalu pozabljeno. Morda prikrivate resnične težave, ki jih želite razrešiti, kot je ravnovesje v vašem domačem življenju.

    Ribi (20. februar – 20. marec)

    Danes boste morali reči "ne" tistim, ki so že presegli meje vaših uslug. Postavite meje zdaj, da zaščitite svoje finance in ugled. Venera vam ponuja priložnost, da se osvobodite.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Yourtango, Economictimes, Standard.

