Dnevni horoskop za soboto, 14. novembra 2026

Oven

Danes boste bolj opaženi, zato premislite, kakšen vtis puščate. V zasebnem življenju si vzemite čas za umiritev in ne dovolite, da vas zanese v prenagljene odzive. Na kariernem področju lahko okrepite svoj položaj, če boste nastopili samozavestno, a ne preveč vsiljivo. Dober čas je tudi za pregled skupnega proračuna ali dogovora s poslovnim partnerjem.

Bik

Lahko vas zamika, da bi prekinili rutino in se lotili nečesa novega. Dan je primeren za odkrivanje novih zamisli, učenje ali krajši izlet. Pri delu se odpirajo možnosti za koristne pogovore in jasnejše dogovore s strankami ali sodelavci. Preden kaj obljubite, preverite, ali so pogoji res izvedljivi, saj si boste tako prihranili morebitne zaplete.

Dvojčka

Čustva so lahko močnejša kot običajno, zato se izogibajte prenagljenim sklepom, zlasti pri denarju. V odnosih vam bo koristilo, če boste pozorno prisluhnili tudi temu, česar drugi ne povedo naravnost. V službi boste uspešni pri urejanju delovnih postopkov in razjasnjevanju odgovornosti. Večje odločitve raje še enkrat premislite, saj se vam ne mudi.

Rak

Odnosi z bližnjimi bodo v ospredju, zato poskusite ostati potrpežljivi in odprti za dogovor. Podpora sodelavca ali poslovnega partnerja vam lahko pomaga pogledati na zastoj z drugačnega zornega kota. Dan je ugoden za ustvarjalne predloge in nova sodelovanja, vendar pred potrditvijo dogovora natančno preglejte podrobnosti, da ne bi česa spregledali.

Lev

Dan bo prijetnejši, če boste znali podpreti tudi druge in si dobro razporediti delo. Ne prevzemite več nalog, kot jih lahko kakovostno opravite, saj boste tako lažje ohranili dober tempo. Na kariernem področju lahko pokažete vodstvene sposobnosti predvsem z zanesljivostjo, organizacijo in učinkovitim reševanjem težav. Najboljši vtis boste naredili z umirjenim, premišljenim pristopom.

Devica

Pred vami je živahen dan, primeren za druženje, ustvarjalnost in prijetne pogovore. Pri delu vam lahko koristita nova zamisel ali pogovor, ki znova prebudi zanimanje za projekt. Izberite eno obetavno nalogo in jo dobro izpeljite, namesto da bi pozornost razpršili na več strani. Načrt naj bo konkreten in izvedljiv, saj boste tako lažje dosegli želeni rezultat.

Tehtnica

Največ miru boste našli v domačem okolju in med ljudmi, ki jim zaupate. Venera se obrača v direktno gibanje, zato se lahko postopno vračata samozavest in jasnejša predstava o tem, kako želite predstaviti sebe in svoje delo. Dan je primeren za pogovor o ceni, ponudbi ali pogodbi, vendar se izognite nakupom zgolj zato, da bi si izboljšali razpoloženje.

Škorpijon

Danes boste želeli povedati svoje mnenje, zato poiščite sogovornika, ki vam bo res prisluhnil. Jasna komunikacija vam lahko pomaga razrešiti nesporazum ali zbrati koristne informacije. Poslovno boste uspešni pri raziskovanju, pripravi predstavitve ali pogovorih o projektu. Sprašujte neposredno, vendar se izognite pretiranemu nezaupanju, saj bi to lahko otežilo sodelovanje.

Strelec

V mislih boste imeli denar in občutek varnosti, zato je primeren čas za pregled stroškov ter načrtovanje prihodnjih izdatkov. Obenem vas lahko pritegnejo nove izkušnje in potovanja. Pri delu prepoznajte priložnost za rast, a pred širitvijo preverite, kaj si lahko zares privoščite in katere informacije vam še manjkajo.

Kozorog

Luna v vašem znamenju vam lahko okrepi odločnost, čeprav bo razpoloženje nekoliko nihalo. Vzemite si čas zase in se ne obremenjujte z nalogami, ki lahko počakajo. Karierne priložnosti se lahko pokažejo skozi pogovor s sodelavci, nekdanjimi strankami ali poslovnimi znanci. Ambicijo povežite z realističnim načrtom, vendar pustite prostor tudi za prilagoditve.

Vodnar

Morda si boste zaželeli miru in odmika od vsakodnevnega vrveža. Samostojno načrtovanje vam bo pomagalo urediti misli in bolje povezati osebne potrebe s službenimi cilji. Na kariernem področju se lahko izoblikuje zamisel za prihodnji projekt, vendar vam še ni treba poznati vseh podrobnosti. Zabeležite si ideje, pozneje pa jim določite konkreten načrt.

Ribi

Prijatelj ali sodelavec vam lahko ponudi podporo, ki jo boste danes še posebej cenili. Bodite obzirni, vendar pazite, da zaradi želje po pomoči ne zanemarite svojih potreb. Pri delu so ugodni pogovori o sodelovanju, učenju ali novih trgih. Navdih bo koristen, če ga boste pretvorili v jasne korake in časovni načrt.

Posel in kariera danes

Sobota je primerna za urejanje delovnih postopkov, pregled financ in premišljeno načrtovanje. Pogovori o pogodbah, cenah in sodelovanju se lahko znova premaknejo, vendar pred dokončno odločitvijo preverite vse podrobnosti. Najboljši pristop je, da obnovite stike, popravite, kar ne deluje, in si pripravite teren za naslednje korake.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Thekit, Vogue, Indiatimes, Idiva, Astrologycafe.