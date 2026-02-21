Dnevni horoskop za soboto, 21. februar 2026

Oven

Danes se boste morali osredotočiti na svoje osebne cilje in jasno določiti meje. Sanje so pomembne, a Saturn vas bo opomnil, da jih morate uresničiti s konkretnimi koraki.

Bik

Vaša duhovna stran bo danes v ospredju. Posvetite se notranjemu miru in poslušajte svoje sanje. Morda boste morali zavrniti nekaj družabnih povabil, da se lahko osredotočite na svoje notranje potrebe.

Dvojčka

Pri prijateljstvih in skupinskih projektih bo danes ključno, da postavite jasne cilje in delite naloge. Ne dovolite, da vas preveč možnosti zmede – izberite eno in se ji posvetite.

Rak

Danes boste morali podati jasne odgovore glede vaših projektov. Čeprav bi raje ostali v ozadju, bo jasnost pri komunikaciji ključna za uspeh.

Lev

Vaša želja po raziskovanju in učenju bo danes v ospredju. Postavite si realistične cilje in pripravite načrt, kako jih doseči, da se izognete prevelikim tveganjem.

Devica

Zaupanje in finančne zadeve bodo danes zahtevale vašo pozornost. Postavite jasne meje in se dogovorite o finančnih zadevah na praktičen način, da se izognete nesporazumom.

Tehtnica

Danes bo iskanje ravnovesja v odnosih izziv. Poskusite najti srednjo pot med postavljanjem meja in sočutjem do drugih.

Škorpijon

Danes bo pomembno, da jasno določite svoje meje pri delu in zdravju. Osredotočite se na naloge in ne dovolite, da vas motijo nepomembne zadeve.

Strelec

Vaša ustvarjalna energija bo danes na vrhuncu. Osredotočite se na en projekt, ki ga lahko dokončate, da boste motivirani za prihodnje izzive.

Kozorog

Domače življenje bo danes zahtevalo vašo pozornost. Postavite si realistične cilje in se izogibajte nostalgiji ali nerealnim pričakovanjem.

Vodnar

Komunikacija bo danes ključna. Poskrbite, da bodo vaše ideje jasne in preproste, da boste lažje dosegli svoje cilje.

Ribi

Finančna stabilnost bo danes v ospredju. Postavite si realističen proračun in se izogibajte prevelikim tveganjem, da boste ohranili stabilnost.

Naj bo vaša sobota polna jasnosti in praktičnih korakov k doseganju vaših sanj!

