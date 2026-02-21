  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Slovenija

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za soboto, 21. februar 2026

    Danes se bodo sanje srečale z resničnostjo. Kaj vam napovedujejo zvezde za danes
    Kakšna bo današnja sobota? FOTO: Surasak Suwanmake
    Kakšna bo današnja sobota? FOTO: Surasak Suwanmake
    Delo UI
    21. 2. 2026 | 06:00
    3:16
    Oven

    Danes se boste morali osredotočiti na svoje osebne cilje in jasno določiti meje. Sanje so pomembne, a Saturn vas bo opomnil, da jih morate uresničiti s konkretnimi koraki.

    Bik

    Vaša duhovna stran bo danes v ospredju. Posvetite se notranjemu miru in poslušajte svoje sanje. Morda boste morali zavrniti nekaj družabnih povabil, da se lahko osredotočite na svoje notranje potrebe.

    Dvojčka

    Pri prijateljstvih in skupinskih projektih bo danes ključno, da postavite jasne cilje in delite naloge. Ne dovolite, da vas preveč možnosti zmede – izberite eno in se ji posvetite.

    Rak

    Danes boste morali podati jasne odgovore glede vaših projektov. Čeprav bi raje ostali v ozadju, bo jasnost pri komunikaciji ključna za uspeh.

    Lev

    Vaša želja po raziskovanju in učenju bo danes v ospredju. Postavite si realistične cilje in pripravite načrt, kako jih doseči, da se izognete prevelikim tveganjem.

    Devica

    Zaupanje in finančne zadeve bodo danes zahtevale vašo pozornost. Postavite jasne meje in se dogovorite o finančnih zadevah na praktičen način, da se izognete nesporazumom.

    Tehtnica

    Danes bo iskanje ravnovesja v odnosih izziv. Poskusite najti srednjo pot med postavljanjem meja in sočutjem do drugih.

    Škorpijon

    Danes bo pomembno, da jasno določite svoje meje pri delu in zdravju. Osredotočite se na naloge in ne dovolite, da vas motijo nepomembne zadeve.

    Strelec

    Vaša ustvarjalna energija bo danes na vrhuncu. Osredotočite se na en projekt, ki ga lahko dokončate, da boste motivirani za prihodnje izzive.

    Kozorog

    Domače življenje bo danes zahtevalo vašo pozornost. Postavite si realistične cilje in se izogibajte nostalgiji ali nerealnim pričakovanjem.

    Vodnar

    Komunikacija bo danes ključna. Poskrbite, da bodo vaše ideje jasne in preproste, da boste lažje dosegli svoje cilje.

    Ribi

    Finančna stabilnost bo danes v ospredju. Postavite si realističen proračun in se izogibajte prevelikim tveganjem, da boste ohranili stabilnost.

    Naj bo vaša sobota polna jasnosti in praktičnih korakov k doseganju vaših sanj!

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Economictimes, Yourtango, Theglobeandmail, Orlandosentinel.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Golob, Trivelis in rdeča preproga prihodnosti

    Z novim inštitutom Trivelis je vzpostavljena zgodovinska kontinuiteta.
    21. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers – LA Clippers

    Po skoraj 40 točkah in osmih trojkah Dončića vzkliki: MVP!

    Košarkarji Los Angeles Lakers se veselijo zmage v mestnem derbiju, od LA Clippers s bili boljši s 125:122. Dončić blestel v prvi in zadnji četrtini.
    Nejc Grilc 21. 2. 2026 | 06:52
    Preberite več
