Oven

Po obdobju prilagajanja načrtov se stvari počasi postavljajo na svoje mesto, zato zaupajte dosedanjim odločitvam in si privoščite nekaj sproščenosti. Na poslovnem področju lahko prevzamete pobudo, predstavite idejo ali začnete nalogo, ki ste jo odlašali. Sodelavce boste lažje prepričali z mirno samozavestjo kot z vsiljevanjem.

Bik

Morda ugotavljate, da vam stari cilj ne pomeni več toliko kot nekoč. Dovolite si premisliti, kaj vas zares osrečuje, saj se lahko vaše želje sčasoma spremenijo. V službi je primeren dan za pregled proračuna, rokov in nedokončanih dogovorov. Namesto velikega javnega koraka se posvetite pripravi, saj vam lahko premišljena poteza kmalu prinese prednost.

Dvojčka

Čas je, da tudi vaše želje dobijo več prostora. Majhna sprememba v ravnanju lahko drugim pokaže, da ne boste vedno samo ustregli. Pri delu vam bodo koristili pogovori, povezovanje in izmenjava zamisli. Dobro je, da izpopolnite predstavitev ali stopite v stik s poslovnim partnerjem, vendar sporočila ne pošiljajte v naglici.

Rak

Napete okoliščine lahko omilite s humorjem in drugačnim odzivom, zato naj vas vsaka provokacija ne potegne v razpravo. Na kariernem področju boste bolj opaženi, zato se pri delu z nadrejenimi, strankami ali javnostjo odzivajte premišljeno. Izberite najpomembnejše naloge, saj ne morete vsega rešiti naenkrat.

Lev

Skrb, ki se je zdela velika, se lahko izkaže za manjšo oviro, kot ste pričakovali. Osredotočite se na dejstva in ne dovolite domišljiji, da vas odnese v črne scenarije. Pri delu je dan naklonjen širšim načrtom, promociji in pogumnim zamislim. Pokažite, kaj znate, vendar ne obljubljajte več, kot lahko izpolnite.

Devica

Ne odlašajte z dejavnostjo, ki vam prinaša veselje, saj življenje ni samo seznam opravil. V službi se lotite podrobnosti, povezanih s pogodbami, skupnimi sredstvi ali poslovnimi financami. Natančno preverjanje vam lahko pomaga odkriti, kaj je treba popraviti ali razjasniti. Pri denarju se izogibajte nepremišljenim obljubam.

Tehtnica

Vaš trud, ki je doslej morda ostal neopažen, lahko končno dobi potrditev. Sprejmite pohvalo ali nagrado, ne da bi jo takoj pripisali komu drugemu. Poslovni pogovori in pogajanja so obetavni, še posebej, če boste iskali pošten dogovor. Ne pozabite pa jasno izraziti tudi svojih potreb in poudariti svojega prispevka.

Škorpijon

Dovolite si nekaj spontanosti, saj ni treba, da je vsak korak vnaprej načrtovan. Sproščeno raziskovanje vam lahko prinese prijetno presenečenje. Pri delu boste največ dosegli z organizacijo in učinkovitim reševanjem zaostalih nalog. Raziskovanje in poglobljena analiza sta vam pisana na kožo, le izogibajte se merjenju moči s sodelavci.

Strelec

Z več optimizma boste lažje prebudili tudi druge. Čas je, da osvežite zastalo situacijo in pokažete, kaj vas navdušuje. V karieri se vam vrača ustvarjalna samozavest, zato oblikujte drznejšo zamisel, osvežite svojo predstavitev ali se usmerite k delu, ki vas resnično zanima. Najprej pa preverite podrobnosti načrta.

Kozorog

Ni treba čakati, da bodo vse obveznosti opravljene, preden si dovolite počitek. Danes boste lažje opazili, kaj vam že prinaša zadovoljstvo. V službi se posvetite trdnim temeljem: organizaciji, delovnim razmeram ali dolgoročnemu načrtu. Mirna in praktična odločitev bo koristnejša od odziva na trenutno napetost.

Vodnar

Razbremenite se dela, ki ga ni treba nositi sami, in sprejmite ponujeno pomoč, saj je tudi sodelovanje lahko pot do večje učinkovitosti. Vaša največja prednost v karieri bo jasna komunikacija: pogovori, elektronska sporočila in skupinsko iskanje zamisli lahko prinesejo uporabne rešitve. Bodite jedrnati, a ne nestrpni do počasnejših sogovornikov.

Ribi

Dobro razpoloženje bo nalezljivo, zato ga delite z bližnjimi. Ustvarjalnost vam lahko pomaga tudi pri vsakdanjih izzivih. Na poslovnem področju premislite o svoji vrednosti, plačilu in mejah, saj je morda čas za jasnejši dogovor. Drznejši finančni načrt je lahko koristen, vendar se ne zavežite, preden preverite vse možnosti.

Posel in kariera danes

Sobota spodbuja pobudo, pogum in hitro iskanje rešitev. Dober trenutek je za premik pri projektu, predstavitev zamisli ali poslovno povezovanje, vendar odločnosti ne zamenjajte za nepotrpežljivost. Preden sprejmete dogovor ali sprejmete večjo finančno odločitev, preglejte podrobnosti, saj lahko tako preprečite nesporazume, in v pogovorih ostanite spoštljivi.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Hellomagazine, Mensxp, Lifestyleasia, Astrology, Astrologycafe, Usatoday.