Dnevni horoskop za soboto, 28. februar 2026

Oven (21. marec - 19. april)

Danes boste čutili močno strast, zlasti v romantičnih odnosih. Družabno vzdušje bo spodbudno, zato uživajte v druženju z drugimi. Športne aktivnosti in otroške igre vas bodo tudi pritegnile. Zvečer: Družite se!

Bik (20. april - 20. maj)

Izogibajte se intenzivnim pogovorom z avtoritetami, namesto tega se osredotočite na svoje naravne občutke sočutja do družinskega člana. Morda vas bo pritegnila mlajša oseba ali član skupine. Romantika je v zraku! Zvečer: Sprostite se doma.

Dvojčka (21. maj - 20. junij)

Če potrebujete odobritev ali dovoljenje za nekaj, se obrnite na starše, šefe ali druge avtoritete, saj bodo danes naklonjeni vašim prošnjam. Prepričajte se, da je vaša prošnja izvedljiva. Zvečer: Živahni pogovori.

Rak (21. junij - 22. julij)

Čeprav je danes poln romantičnih in zabavnih priložnosti, je tudi odličen dan za finančne zadeve. Morda boste delali dolgoročne načrte za prihodnost, zato se prepričajte, da so realistični in izvedljivi. Načrti za potovanja vas bodo prav tako pritegnili. Zvečer: Preverite svoje finance.

Lev (23. julij - 22. avgust)

Danes Luna pleše z Neptunom in Saturnom, kar spodbuja romanco ali flirtanje z nekom, ki je starejši ali mlajši od vas. Danes je tudi dober dan za prejemanje daril in ugodnosti od drugih. Bodite pripravljeni na prijetna presenečenja. Zvečer: Zmagujete!

Devica (23. avgust - 22. september)

Danes se lahko razkrijejo skrivnosti ali pa boste polni zasebnih misli in fantazij o nekom. Pogovori z bližnjimi prijatelji, partnerji in zakonci bodo zelo topli in nagrajujoči. Vse bo dobro. Zvečer: Uživajte v samoti.

Tehtnica (23. september - 22. oktober)

To je odličen dan za druženje s prijatelji in interakcijo s skupinami in organizacijami. Če ste v službi, bodo sodelavci podporni, zato bodo pogovori o zdravju in vašem ljubljenčku spodbudni. Morda boste dobili povišico ali našli načine za povečanje dohodka. Zvečer: Bodite prijazni.

Škorpijon (23. oktober - 21. november)

Danes ste v središču pozornosti, kar pomeni, da vas ljudje opazijo. Nekateri vas bodo občudovali, zlasti v romantičnem smislu. Številni škorpijoni imajo magnetno, karizmatično kakovost, ki privlači ljudi. Danes bo ta čarobnost delovala. Romantika je povsod! Zvečer: Ste občudovani.

Strelec (22. november - 21. december)

Danes se osvobodite rutine in storite nekaj drugačnega. Potujte, če je mogoče, saj boste uživali v spremembi okolja. Prav tako boste uživali v učenju novih stvari preko knjig, filmov in pogovorov z ljudmi iz različnih okolij. Romanca z nekom »drugačnim« je verjetna. Zvečer: Raziskujte!

Kozorog (22. december - 19. januar)

Če danes sprejemate pomembne finančne odločitve, zlasti glede dediščin in skupne lastnine, bodite previdni, da ne podarite preveč. V pogovorih z drugimi boste še posebej šarmantni in privlačni. Zvečer: Preverite svoje finance.

Vodnar (20. januar - 18. februar)

Danes je močan denarni dan za vas. Pogovori z nekom, ki vam je blizu, lahko izzovejo dobro načrtovano, a fantastično odločitev. Izogibajte se bojem za moč z drugimi, saj se lahko pojavijo danes. Namesto tega se osredotočite na ideje za zaslužek in nakup lepih stvari. Zvečer: Sodelujte.

Ribi (19. februar - 20. marec)

Danes bo vaša apreciacija lepote in zanimanje za umetnost, glasbo in poezijo okrepljeno. Lažje boste izrazili svojo naklonjenost do nekoga - dobrega prijatelja ali romantičnega interesa. (Ah, da, vsakdo rad ve, da je ljubljen.) Zvečer: Organizirajte se.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Thekit, Economictimes, People, Hindustantimes.