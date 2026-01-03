Dnevni horoskop za soboto, 3. januar 2026: Nova energija za nov začetek

Oven (21. marec - 20. april)

Danes boste obkroženi z mnogimi mnenji, vendar le vi veste, kaj je najboljše za vas. Poiščite mir v tišini in poslušajte svoje srce, saj vam bo intuicija pokazala pravo pot. Zaupajte svoji intuiciji in ne hitite z odločitvami.

Bik (21. april - 20. maj)

Če se danes stvari ne odvijajo po vaših željah, ne obupajte. Zamuda je lahko prikrit blagoslov, ki vam omogoča širši pogled. Bodite potrpežljivi in zaupajte, da bo vse dobro.

Dvojčka (21. maj - 21. junij)

Vaši občutki glede ljudi okoli vas bodo danes zelo pomembni. Če vam nekdo povzroča nelagodje, mu ne posvečajte preveč pozornosti. Zaupajte svojim občutkom, saj so ti pomemben vir resnice.

Rak (22. junij - 22. julij)

Iskrena beseda z vaše strani lahko danes nekomu spremeni pogled na svet. Bodite iskreni in sočutni, saj lahko s tem ustvarite trenutek bližine in razumevanja.

Lev (23. julij - 23. avgust)

Danes se soočite s težavami, namesto da bi jih odrivali stran. Tisto, čemur se upirate, vas lahko nauči nekaj pomembnega. Ne bojte se neudobnih delov, kajti soočanje z njimi vas bo razbremenilo.

Devica (24. avgust - 23. september)

Preden se danes lotite nečesa, se vprašajte, ali vas vodi strah ali upanje. Prepričajte se, da vaši koraki sledijo vašim željam in ne vašim strahovom. Zaupajte v prihodnost in dobro bo sledilo.

Tehtnica (24. september - 23. oktober)

Danes boste opazili majhen znak ali iskro upanja, ki vam bo pokazala, da se vaše sanje približujejo. Bodite potrpežljivi in ohranite odprto srce, saj se bodo vaše želje kmalu uresničile.

Škorpijon (24. oktober - 22. november)

Danes bodite pozorni na ljudi okoli vas. Ostanite tam, kjer vas spoštujejo in cenijo. Če se nekatere povezave zdijo breme, si vzemite prostor in se oddaljite. Osredotočite se na tisto, kar vas izpolnjuje.

Strelec (23. november - 21. december)

Če boste danes poskušali stvari siliti, vas bo to le frustriralo. Stopite korak nazaj in si vzemite čas. Mir prinaša jasnost, zato boste kmalu našli odgovore, ki jih iščete.

Kozorog (22. december - 20. januar)

Vaša mirna prisotnost bo danes zelo koristna. Ohranite svojo trdnost in se izogibajte drami. Vaša zbranost bo ohranila vašo energijo in vpliv, kar vam bo omogočilo, da vodite z jasnostjo in prijaznostjo.

Vodnar (21. januar - 19. februar)

Čeprav morda ne verjamete, da ste pripravljeni, ste. Zaupajte vase in naredite prvi korak. Samozavest bo prišla, ko se boste lotili naloge. Nadaljujte in kmalu boste presegli ovire.

Ribi (20. februar - 20. marec)

Danes lahko ena preprosta prijazna gesta nekomu prinese veliko tolažbe. Ne bojte se slediti svojemu srcu in deliti ljubezni. Vaša prisotnost bo zdravilna in prinesla pozitivno energijo.

***

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Indiatimes, Elle, People, Hindustantimes.