Dnevni horoskop za soboto, 31. oktobra 2026

Oven

Dan je primeren za počitek ali druženje, vendar vas lahko misli vlečejo k zadevam, ki jih običajno raje pustite ob strani. Posel in kariera: Posebej pozorni bodite pri pogodbah, provizijah in skupnem denarju. Preden karkoli potrdite, preverite podrobnosti in postavite dodatna vprašanja, saj se tako lahko izognete neprijetnim presenečenjem.

Bik

V ospredju so dom in odnosi z ljudmi iz preteklosti, na domačem področju pa utegne biti nekoliko živahneje. Posel in kariera: Morda se oglasi nekdanji poslovni partner ali pa se odpre nedokončan pogovor. Dober čas je za usklajevanje pogojev in obnovitev sodelovanja, vendar ne privolite v nekaj zgolj zato, da bi ustregli drugim.

Dvojčka

Denar in družabni načrti lahko zahtevajo več pozornosti, v službi pa se lahko pripetijo manjši nesporazumi. Posel in kariera: Preglejte delovne postopke, urnike in sporočila. Vaše zamisli bodo imele večjo težo, če jih boste predstavili jasno in brez hitenja, zato pomemben predlog pred pošiljanjem še enkrat preglejte.

Rak

Družba vam bo prijala, toda čustva so lahko danes močnejša kot običajno. Pri pomembnih odločitvah si vzemite čas in se izognite nepotrebnim sporom. Posel in kariera: Dober občutek za ljudi vam lahko pomaga pri pogovorih in ustvarjalnih nalogah. Če vodite ekipo, ponudite podporo, pri denarju in poslovnih odločitvah pa ostanite stvarni.

Lev

Morda vam bo bolj ustrezal mirnejši dan, posvetili pa se boste lahko tudi družini ali starim poznanstvom. Posel in kariera: Vaša samozavest in energija sta lahko vaši prednosti pri predstavitvah, nastopih in vodenju. Pred pomembnim pogovorom dobro pripravite sporočilo, da odločnost ne bi prešla v nepotrebno ostrino.

Devica

Želeli si boste družbe, novih obrazov ali krajšega izleta, vendar se raje ne zapletajte v prepire glede denarja in lastnine. Posel in kariera: Ugoden dan je za pisanje, urejanje, raziskovanje in načrtovanje. Natančno preglejte račune, stroške ali ponudbe, pri ponavljajočih se pogovorih pa ohranite potrpežljivost.

Tehtnica

Ljudje bodo danes opazili vaš slog in nastop, denarne zadeve pa se lahko premikajo počasneje, kot bi si želeli. Posel in kariera: Premislite, ali so vaše obveznosti, plačilo in postavljene meje še pravični. Stik z znancem lahko prinese priložnost, vendar se ne odločajte zgolj zato, ker ponudba zveni laskavo.

Škorpijon

Praznično vzdušje vam je lahko pisano na kožo, saj imate dovolj energije, da pritegnete pozornost. Posel in kariera: Dan je primeren za raziskovanje, zaupne pogovore in premislek o nadaljnji poklicni poti. Želja po hitrem priznanju je razumljiva, vendar boste največ dosegli s pripravo in premišljeno predstavitvijo svojih načrtov.

Strelec

Del vas bo želel ostati v ozadju, drugi pa bo hrepenel po spremembi in novih doživetjih, zato izberite tempo, ki vam ustreza. Posel in kariera: Izkoristite dan za tiho načrtovanje, raziskovanje ali pogovor na štiri oči. Če razmišljate o večjem koraku, denimo izobraževanju ali poslovnem sodelovanju s tujino, najprej preverite dejstva.

Kozorog

Sodelovanje z drugimi bo pomembno, zato poskusite poiskati skupno rešitev. Pri pogovorih z nadrejenimi ali avtoritetami se izognite nepotrebnemu zaostrovanju. Posel in kariera: Koristni so lahko stari stiki, prav tako pa tudi zamisel, ki ste jo nekoč odložili. Pri skupnem denarju, naložbah in pomembnih dogovorih preverite dokumentacijo ter ocenite morebitna tveganja.

Vodnar

V ospredju so lahko poklicni cilji in javna podoba, hkrati pa vas bo mikalo raziskovanje ali krajši odmik od rutine. S partnerji bodite potrpežljivi. Posel in kariera: Vaše delo je lahko bolj opazno, zato dobro premislite, kako predstavite svoje zamisli. Sodelovanje lahko odpre vrata, toda pri pogajanjih ostanite mirni in se ne zapletajte v prepir.

Ribi

Druženje vam bo prijalo, morda pa vas preseneti tudi novica od nekoga, ki je daleč. Proti večeru si vzemite čas za ureditev misli in obveznosti. Posel in kariera: Dan je naklonjen učenju, svetovanju, poučevanju in načrtovanju novih projektov. Navdih je dobrodošel, vendar pred sprejetjem dodatnega dela preverite roke in svoje zmožnosti.

Posel in kariera: Sobota je primerna za pregled dogovorov, izboljšanje načrtov in obnovitev koristnih stikov. Pri pogovorih bodite jasni, pri izdatkih zadržani, pomembnih odločitev pa ne sprejemajte brez vseh potrebnih informacij.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Thekit, Astrologycafe, Yahoo, Selfgazer, Indiatimes.