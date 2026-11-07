Dnevni horoskop za soboto, 7. novembra

Dan je primeren za pogovore, pregled načrtov in obnovitev stikov, ne pa za prenagljene obljube. Merkur in Venera sta še vedno retrogradna, zato pred pomembnimi dogovori preverite podrobnosti. V službi lahko več dosežete z diplomacijo in premišljenimi vprašanji kot z vztrajanjem pri svojem.

Oven

S partnerjem, prijatelji ali bližnjimi se boste lažje uskladili, zato si privoščite prijetno druženje ali skupno dejavnost. Pri delu lahko napredujete s sodelovanjem, vendar najprej prisluhnite drugim, saj vam njihov pogled utegne pomagati spremeniti načrt. Preden se zavežete skupnemu projektu ali finančnemu dogovoru, natančno preverite pogoje.

Bik

Optimistični boste in razmišljali o novih možnostih, povezanih z delom. Morda se odpre priložnost za službeno pot ali pa se oglasijo nekdanji sodelavci in stari znanci. V karieri se vam lahko izplača obuditi kakšno zamisel iz preteklosti, a pred dodatnim vlaganjem časa ali denarja ocenite, ali je izvedljiva.

Dvojčka

Dan je naklonjen druženju, kulturi in ustvarjalnim dejavnostim, družba pa vam bo dobro delala. Poslovno lahko svojo iznajdljivost uporabite za nove zamisli, predstavitev ali pogovor s pomembnim stikom. Pozneje se posvetite tudi organizaciji, saj lahko z urejenim urnikom, dokumenti in sporočili ter preverjenimi roki preprečite zaplete.

Rak

Mir doma in prijetni odnosi z družino bodo v ospredju, zato boste morda dobili zamisel, kako izboljšati svoj bivalni prostor, ali pa boste z veseljem gostili bližnje. V službi vam bosta koristila dobra priprava in urejeno zasebno okolje. Če vas obremenjujejo domače skrbi, pazite, da jih ne prenesete v poslovni pogovor.

Lev

Vaše razpoloženje bo dobro, zamisli pa ambiciozne – tudi tiste, povezane s poslom. Ljudem lahko jasno predstavite širšo sliko, zato je dan primeren za poučevanje, nastopanje ali prepričljiv pogovor. Karierna vidnost vam lahko koristi, vendar ne obljubljajte več, kot lahko izpolnite. Zvečer si vzemite čas za počitek.

Devica

Razmišljali boste o denarju in novih načinih, kako povečati prihodke. Poslovno se lahko pokaže zanimiva priložnost, a pred odločitvijo pretehtajte vse možnosti in ocenite, koliko dela zahteva. Pregled cen, stroškov in donosnosti vam bo pomagal ločiti dobro zamisel od prevelikega tveganja.

Tehtnica

Luna v vašem znamenju spodbuja sodelovanje, družabnost in iskanje skupnih rešitev. Dobro se boste znašli pri pogajanjih, prodaji, odnosih s strankami ali predstavitvi svojih zamisli. Ker je Venera retrogradna, raje izboljšajte obstoječi načrt ali podobo, namesto da bi brez premisleka začeli nekaj povsem novega.

Škorpijon

Z odnosi in razvojem nekaterih zadev boste zadovoljni, vendar si zvečer vzemite čas za miren premislek. Pri delu vam lahko koristijo raziskovanje, strateško načrtovanje in pozornost do podrobnosti, ki jih drugi spregledajo. Svoje ugotovitve preverite z dejstvi, da se vsak poslovni pogovor ne bi spremenil v boj za premoč.

Strelec

Navduševale vas bodo zamisli, povezane s potovanji, poučevanjem, pisanjem ali širjenjem znanja. Pri karieri lahko pomembno vlogo odigrajo sodelavci, skupine in stari poslovni stiki. Pred podpisom pogodbe ali dokončno zavezo še enkrat preglejte pogoje, saj se lahko tako izognete neprijetnim presenečenjem. Zvečer vam bo prijal mir in čas zase.

Kozorog

Na druge, zlasti na nadrejene in ljudi z vplivom, boste naredili dober vtis. Vaša zanesljivost lahko okrepi ugled, zato je dan primeren za pregled dosežkov in načrtovanje naslednjega koraka. Tudi drugim boste pripravljeni pomagati, a se zvečer izognite nepotrebnim sporom. Pri delu bosta največ vredna premišljenost in dobra organizacija.

Vodnar

Želeli si boste novih znanj, zanimivih poznanstev in širšega pogleda na svet. V karieri so lahko pomembni izobraževanje, objavljanje, mednarodni stiki ali načrtovanje poti. Ker se lahko pri organizaciji potovanja ali dogovarjanju pojavijo nejasnosti, vse podatke preverite. Vaše zamisli bodo prepričljivejše, če jih boste podprli z izvedljivim načrtom.

Ribi

Dan je primeren za pogovore o denarju, skupnih stroških in delitvi obveznosti. Pri poslovnih dogovorih vam bo koristila intuicija, vendar pomembne podatke vseeno preverite. Razjasnite, kdo prevzame posamezne naloge in kakšni so pogoji sodelovanja, da pozneje ne bi prišlo do nesporazumov. Zvečer se izognite občutljivim temam, ki bi po nepotrebnem skalile vaš mir.

Za posel in kariero je sobota primerna za pregled dogovorov, urejanje obveznosti in obnovitev koristnih stikov. Pred večjimi odločitvami preverite podrobnosti, ne hitite z obljubami in dajte prednost premišljenemu načrtu.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Zodiac-astrology-horoscopes, Sun-sentinel, Indiatoday, Thekit.