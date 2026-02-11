Dnevni horoskop za sredo, 11. februar 2026

Oven (21. marec - 19. april)

Današnji dan je idealen za sodelovanje in usklajevanje vaših potreb z drugimi. Bodite odprti za sodelovanje, saj se bodo v naslednjih tednih pojavile priložnosti za skrivne ljubezenske afere in flirtanja. Danes zvečer si razširite obzorja!

Bik (20. april - 20. maj)

Vaše ambicije so danes na vrhuncu! Ne oklevajte in si prizadevajte za svoje cilje, ker bodo pogovori s prijatelji in skupinami pozitivni. Vaše komunikacijske spretnosti so na vrhuncu, zato vas bodo ljudje privlačili. Danes zvečer preverite svoje finance.

Dvojčka (21. maj - 20. junij)

V naslednjih tednih bodo ljudje iskali vaš nasvet, kako nekaj izboljšati. Vaša sposobnost očarati nadrejene bo izjemna, kar bi lahko privedlo do romantičnih zapletov z njimi. Danes zvečer bodite pozorni in poslušajte.

Rak (21. junij - 22. julij)

V naslednjih tednih boste močno želeli potovati. Če to ni mogoče, bodite turist v svojem mestu. Obiskujte galerije, univerze, parke in lepe trgovine, da si napolnite dušo. Danes zvečer se organizirajte.

Lev (23. julij - 22. avgust)

Denar in usluge drugih vam bodo danes prišle prav, medtem ko si boste želeli svobode in zabave. Srečajte se s prijatelji, obiščite športne dogodke in umetniške prireditve. V naslednjih tednih bo romanca strastna in posebna. Danes zvečer se družite.

Devica (23. avgust - 22. september)

V naslednjih tednih bodo vaši odnosi s partnerji in bližnjimi prijatelji občutljivi in ljubeči. To je pravi čas za zakopavanje sekire ali gradnjo mostov. Priložnostna razmerja bi lahko postala resnejša. Danes zvečer se sprostite.

Tehtnica (23. september - 22. oktober)

Če se ukvarjate s tekmovalnimi športi ali nastopate, ste danes na vrhuncu. Poiščite načine za izražanje svojih ustvarjalnih talentov. Danes želite govoriti z nekom, zato poiščite nekoga, ki bo poslušal in cenil, kar imate povedati. Danes zvečer so na vrsti pogovori.

Škorpijon (23. oktober - 21. november)

V naslednjih tednih bo romanca ljubeča, smiselna in idealistična. Ta energija lahko tudi spodbudi vaše ustvarjalne talente, kar je dobra novica za umetnike. Medtem se spopadajte s povečanjem kaosa doma. Danes zvečer preverite svoje imetje.

Strelec (22. november - 21. december)

Danes ste bolj čustveni kot običajno, saj je Luna v vašem znamenju. Vendar pa to pomeni tudi, da imate nekoliko več sreče kot drugi. Uživajte v gostovanju doma. Morda boste preuredili ali naredili nekaj, da bo vaš dom bolj privlačen. Danes zvečer ste zmagovalec!

Kozorog (22. december - 19. januar)

V naslednjih tednih boste uživali v lepoti svojega vsakdanjega okolja. Pogovori z drugimi bodo smiselni, zato uresničite svoje ideje za zaslužek. Danes zvečer uživajte v samoti.

Vodnar (20. januar - 18. februar)

Imate veliko energije, saj sta tako Sonce kot ognjeni Mars v vašem znamenju, zato poiščite način, kako to energijo usmeriti. Fizična vadba je ena od možnosti, ker je danes tudi dober dan za deljenje svojih upov in sanj za prihodnost s prijateljem. Danes zvečer bodite prijazni.

Ribi (19. februar - 20. marec)

V naslednjih tednih je poseben čas za nakupovanje oblačil. Všeč vam bo, kar boste našli. Danes vas bodo opazili drugi, zato bodite pozorni na to, v primeru da boste morali kaj popraviti. Danes zvečer ste opaženi.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Pressdemocrat, Idiva, Economictimes.