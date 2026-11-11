Dnevni horoskop za sredo, 11. novembra 2026

Oven

Dan vas lahko zvabi k novim izkušnjam in širšim obzorjem. Pri delu razmišljajte o izobraževanju, potovanju ali projektu, ki bi vam odprl nova vrata. Preden zamisel predstavite, jo še izpilite, saj vam morebitna kritika nadrejenih lahko pomaga, da bo predlog trdnejši.

Bik

Premislek o denarju in vrednosti vašega dela bo danes v ospredju. Pri poslovnih odločitvah natančno preverite posojila, skupna sredstva, provizije in proračune. Ne zanašajte se zgolj na ustne dogovore, temveč postavite dodatna vprašanja in poiščite podrobnosti, da boste imeli jasno sliko.

Dvojčka

Odnosi in sodelovanje bodo pomembno vplivali na vaše počutje. V pogovorih poskušajte jasno izraziti, kaj pričakujete, in prisluhnite tudi drugi strani. Pri pogajanjih določite naloge in roke čim bolj natančno, pomembne dogovore pa pred dokončno potrditvijo še enkrat preglejte.

Rak

Dan je lahko poln opravkov in manjših sprememb, zato si pustite nekaj manevrskega prostora. Pri delu boste največ dosegli z izboljšavo urnika ali postopka, ki vam po nepotrebnem jemlje čas. Ne prevzemajte dodatnih nalog samo zato, da bi dokazali svojo zagnanost, saj si lahko tako nakopljete preveč obveznosti.

Lev

Ustvarjalnost in samozavest vam lahko pomagata stopiti v ospredje. Priložnost je primerna za predstavitev, nastop ali vodenje projekta, vendar ne obljubljajte več, kot lahko izpeljete. Preden se zavežete novemu poslu, realno ocenite čas, stroške in svoje zmogljivosti, da boste lahko obljubo tudi izpolnili.

Devica

Za večjo zbranost boste morda potrebovali mirnejše okolje in urejeno izhodišče. Domače obveznosti ali spremembe v delovni organizaciji lahko vplivajo na vaše načrte. V karieri se posvetite pripravam in urejanju stvari v ozadju, ob spremembah pa se odzovite prožno, ne obrambno.

Tehtnica

Besede, zamisli in poznanstva vam lahko odprejo zanimive možnosti. Koristno bo, če se oglasite stari poslovni zvezi ali obudite zamisel, ki je nekaj časa čakala. Preglejte tudi svoj poklicni nastop, življenjepis ali spletni profil in jih po potrebi osvežite, saj lahko že manjša izboljšava prinese nove priložnosti.

Škorpijon

Dan spodbuja razmislek o plačilu, cenah in tem, koliko je vredno vaše delo. Preglejte pogodbe, račune in ugodnosti ter se ne prenaglite z večjo finančno odločitvijo. Ko bodo vse podrobnosti jasne, boste lažje izbrali pravo smer.

Strelec

Luna v vašem znamenju vam daje več zagona in želje, da prevzamete pobudo. Pri delu lahko predlagate novo smer ali navdušite sodelavce za širši cilj. Najboljši vtis boste naredili, če boste navdihujočo zamisel pospremili z jasnim in izvedljivim naslednjim korakom.

Kozorog

Večji del pomembnega dela lahko danes opravite v miru, stran od pozornosti drugih. Čas je primeren za raziskovanje, načrtovanje in zaupne pogovore. Če naletite na zamudo, jo izkoristite za odpravo pomanjkljivosti, preden načrt predstavite širši javnosti.

Vodnar

Sodelavci, skupine in poslovna poznanstva lahko prinesejo koristne zamisli ali priporočilo. Oglasite se ljudem, s katerimi bi lahko nadaljevali skupni projekt, vendar preverite, ali je priložnost že dovolj zrela za izvedbo. Jasno se dogovorite, kdo je odgovoren za posamezne naloge, saj boste tako preprečili nesporazume.

Ribi

Vaš poklicni ugled in prihodnja smer sta lahko bolj opazna kot običajno. Pripravite se na pogovor z nadrejenim, stranko ali poslovnim stikom in svoje dosežke predstavite samozavestno, a stvarno. Osvežen karierni načrt vam lahko pomaga povezati ambicije z realnimi možnostmi, zato si vzemite čas za njegovo pripravo.

Posel in kariera danes

Sreda je primerna za širše načrte, učenje, mreženje in obujanje starih poslovnih zamisli. Merkur in Venera sta retrogradna, zato pred večjimi odločitvami preverite številke, roke in obljube. Pogumne zamisli lahko napredujejo, če jih podprete s potrpežljivostjo in natančno pripravo.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Indiatimes, Pressdemocrat, Astrolog-app, Yourtango, Astrologycafe.