Oven

Dan bo živahen, odnosi s partnerjem, prijatelji in bližnjimi pa prijetni. V službi vam bodo koristili jasni pogovori, klici in hitri odzivi, vendar ne razpršite pozornosti na preveč nalog. Če se načrti nenadoma spremenijo, poskusite poiskati boljšo rešitev, namesto da se razburite.

Bik

Pozorni bodite na denar in svoje imetje ter se izognite nepremišljenim nakupom. Na kariernem področju premislite, ali vam delo prinaša primerno plačilo in varnost. Pred finančno ali poslovno odločitvijo preverite podrobnosti, saj lahko že manjša sprememba delovnih navad dolgoročno prinese korist.

Dvojčka

Luna v vašem znamenju poudarja družabnost, romantiko in željo po zabavi. Tudi v službi boste opazni, zato je primeren čas za predstavitev ideje, sestanek ali stik s pomembnim sodelavcem. Izberite eno glavno sporočilo in ga povejte jasno, saj lahko zaradi nemirne energije obljubite več, kot boste lahko izpolnili.

Rak

Ustreza vam miren dan doma, a počitek lahko prekinejo opravki, povezani z delom, zdravjem ali hišnim ljubljenčkom. Pri delu se lotite nalog v ozadju, raziskovanja in urejanja zaostankov. Zaupajte občutku, da je treba nekaj spremeniti, vendar najprej preverite dejstva, da se ne zapletete v pisarniške govorice.

Lev

Povabilo ali nenadna sprememba družabnih načrtov vam lahko polepša dan. V službi se odpirajo priložnosti prek sodelavcev, skupin in poslovnih poznanstev. Pokažite vodstvene sposobnosti, a ne poskušajte prevladati v vsakem pogovoru, saj vam bo danes poslušanje prineslo prav toliko kot samozavesten nastop.

Devica

Ljudje bodo opazili vaš trud, lahko pa se pokažejo tudi nove možnosti za povečanje prihodkov. Na kariernem področju boste pod drobnogledom, zato ostanite zbrani in se ne zapletajte v nepotrebne spore z nadrejenimi. Pozneje bo Mars okrepil vašo zagnanost, zato jo uporabite za izboljšanje delovnih postopkov, ne za kritiziranje sodelavcev.

Tehtnica

Dan je primeren za druženje, učenje ali krajši izlet, vendar ravnajte premišljeno in se izogibajte naglici. V službi vam lahko koristijo izobraževanje, načrtovanje, objavljanje ali sodelovanje s tujino. S šarmom in diplomacijo boste lažje prepričali druge, presenetljiva zamisel pa lahko spremeni vaš pogled na karierni cilj.

Škorpijon

Pazite na denar, osebne predmete in vse, kar si delite z drugimi. V službi preverite pogodbe, stroške in dogovore o odgovornostih, pomembne podrobnosti pa raje zapišite. Temeljito raziskovanje vam bo v pomoč, toda če vas kaj preseneti, se odzovite mirno in se izognite čustvenemu merjenju moči.

Strelec

Bližnji odnosi bodo lahko presenetljivi, zato povejte, kaj si želite, in prisluhnite drugi strani. Tudi na poslovnem področju bo veliko odvisno od pogovorov s strankami, sodelavci ali poslovnimi partnerji. Nekdo lahko izzove vaše zamisli ali predlaga drugačno smer, zato je ne zavrnite, preden je zares ne pretehtate.

Kozorog

Na druge boste naredili dober vtis, delovne obveznosti pa lahko vključujejo tudi službeno potovanje ali nove priložnosti za zaslužek. Dan je primeren za urejanje urnika, poenostavitev postopkov in pregled odgovornosti. Ne dovolite, da vas tuja naglica spravi iz tira, saj boste največ dosegli z mirnim in dobro organiziranim pristopom.

Vodnar

Potovanje ali nova zamisel vas lahko prijetno razvedri, družabni načrti pa se utegnejo nepričakovano spremeniti. Pri delu sta v ospredju ustvarjalnost in osebna predstavitev, izvirna rešitev pa vam lahko pomaga izstopati. Bodite drzni, vendar pomembne zamisli najprej preizkusite, preden vanje vložite veliko časa ali denarja.

Ribi

Romantična srečanja in prijetni pogovori vam bodo polepšali dan, finančne zadeve pa se lahko ugodno uredijo. Pri delu lahko razširite svoje področje delovanja, zlasti če delate od doma ali urejate svoj delovni prostor. Pri stikih z nadrejenimi bodite previdni in jasno izrazite svoje prednostne naloge.

Posel in kariera danes

Dan prinaša veliko pogovorov, novih informacij in hitrih sprememb, zato preverite podrobnosti ter se izogibajte prenagljenim odločitvam. Nepričakovan preobrat lahko postane priložnost, če ostanete prilagodljivi. Pozneje se boste lažje osredotočili na red, učinkovitost in konkretne izboljšave.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Today, Thekit, Chicagotribune, Astrolibrary, Indiatimes.