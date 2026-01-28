Dnevni horoskop za sredo, 28. januar 2026

Oven (21. marec - 19. april)

Danes boste imeli veliko željo po komunikaciji s sorodniki, sosedi in prijatelji. Vaše besede bodo našle prave poslušalce, kar vam bo dalo občutek zadovoljstva. Pripravite se na zanimive pogovore, ki bodo obogatili vaš dan.

Bik (20. april - 20. maj)

Današnji dan je odličen za finančne zadeve. Vaše ideje za ustvarjanje denarja bodo prinesle rezultate, zato se ne bojte raziskovati novih finančnih priložnosti. Prav tako je pravi čas, da se nagradite z nečim lepim, kar vas bo razveselilo.

Dvojčka (21. maj - 20. junij)

Z Luno v vašem znamenju boste danes imeli prednost pred ostalimi. Vaša komunikacija bo tekoča in učinkovita, kar bo prineslo pozitivne rezultate tako na osebnem kot na profesionalnem področju. Izkoristite ta dan za pomembne pogovore in dogovore.

Rak (21. junij - 22. julij)

Če se ukvarjate s finančnimi zadevami, kot so dediščine, dolgovi ali davki, je danes pravi dan za reševanje teh vprašanj. Rezultati bodo ugodni, kar vam bo prineslo občutek olajšanja in zadovoljstva. Zvečer si privoščite nekaj zasebnosti.

Lev (23. julij - 22. avgust)

Današnji dan bo prinesel toplino in ljubezen v vaše odnose. Pogovori s partnerji, prijatelji in družinskimi člani bodo prijetni in vzajemno koristni. Izkoristite ta čas za poglabljanje vezi in uživanje v družbi ljubljenih oseb.

Devica (23. avgust - 22. september)

Danes boste zelo produktivni in boste uživali v opravljanju svojih nalog. Prav tako je dober dan za vaše zdravje, zato bodite odprti za nove nasvete in ideje, kako izboljšati svoje počutje. Tudi vaš odnos s hišnimi ljubljenčki bo danes še posebej prijeten.

Tehtnica (23. september - 22. oktober)

Današnji dan je kot nalašč za druženje. Sprejmite povabila na družabne dogodke, uživajte v klepetu s prijatelji in se prepustite prijetnim trenutkom. Športni dogodki in igranje z otroki bodo še dodatno popestrili vaš dan, romantika pa bo cvetela.

Škorpijon (23. oktober - 21. november)

Izkoristite današnji dan za izboljšanje svojega doma. Majhne spremembe lahko prinesejo veliko zadovoljstva. Prav tako je dober čas za razmislek o nepremičninskih naložbah ali drugih finančnih odločitvah, ki bodo pozitivno vplivale na vaše bivanje.

Strelec (22. november - 21. december)

Pisatelji, prodajalci in učitelji boste danes v svojem elementu. Vaša komunikacija bo jasna in učinkovita, kar bo prineslo pozitivne rezultate. Izkoristite ta dan za deljenje svojih idej in prepričevanje drugih. Zvečer prisluhnite, kaj imajo drugi za povedati.

Kozorog (22. december - 19. januar)

Današnji dan je izjemno ugoden za finančna pogajanja. Vaše ideje bodo dobro sprejete, zato se ne bojte raziskovati novih priložnosti za zaslužek. Nakupi, ki jih boste opravili danes, vas bodo zadovoljili. Zvečer posvetite čas organizaciji svojih obveznosti.

Vodnar (20. januar - 18. februar)

Danes bo pet planetov v vašem znamenju, kar vam bo prineslo veliko pozitivne energije. To je odličen dan za druženje, športne aktivnosti in romantične trenutke. Izkoristite ta čas za ustvarjalne projekte in uživajte v družbi prijateljev.

Ribi (19. februar - 20. marec)

Današnji dan bo miren in sproščujoč. Če lahko, si vzemite čas za počitek doma. Raziskovanje in delo v ozadju vam lahko prinesejo dragocene informacije. Nekateri med vami bodo uživali v romantičnih trenutkih. Zvečer se sprostite v udobju svojega doma.

Povzeto po medijih: Indiatimes, Hindustantimes, Yourtango, Economictimes.