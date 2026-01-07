  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za sredo, 7. januar 2026

    Kaj vam danes prinašajo zvezde? Preberite dnevni horoskop.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    7. 1. 2026 | 06:00
    5:49
    A+A-

    Oven (21. marec - 20. april)

    Današnji dan bo prinesel nekaj zamud, kar vas lahko spravi ob živce. Namesto da bi silili naprej, si vzemite trenutek za premislek. Potrpežljivost vam bo pomagala pretehtati svoj pristop. Zaupajte, da vas vesolje vodi v pravo smer, saj je zmaga, ki si jo želite, še vedno na poti – morda bo le prišla v drugačni obliki, kot ste pričakovali.

    Bik (21. april - 20. maj)

    Kar je bilo prej neprijetno, lahko danes postane vaš vir miru. Preobrazba, ki se dogaja v vas, ni glasna, a je zelo močna. Namesto da bi se upirali spremembam, jih začnite sprejemati. Kontrola ne vodi vedno do stabilnosti, saj pogosto pride preko sprejemanja. Dovolite si, da vas vodi naravni ritem.

    Dvojčka (21. maj - 21. junij)

    Spontan načrt ali nenadna ideja vam lahko popolnoma spremeni dan – na bolje. Pustite svoji radovednosti, da vas vodi v nove smeri, tudi če niso načrtovane. Nenačrtovani trenutki so pogosto najbolj očarljivi. Vaša vitalnost potrebuje osvežitev in spremembo, zato bodite zabavni in ne preveč razmišljajte. Samo prepustite se toku.

    Rak (22. junij - 22. julij)

    Prišel je trenutek, da postavite meje, mehko, a odločno. Običajno greste preko svojih dolžnosti, a zdaj morate braniti svoje čustveno ozemlje. Zavrnitev ni sebična – je nujna. Ustvarite mejo, ki vam bo povrnila mir. Vaša vitalnost je sveta, in ne vsakdo ima prost vstop. Čustvena jasnost vas bo okrepila, da postavite svoje potrebe nad potrebe drugih brez občutka krivde.

    Lev (23. julij - 23. avgust)

    Vzdrževanje zamer zahteva energijo – danes bo popolna priložnost, da se jih znebite. Močni ste, a ta moč je bolj učinkovita, ko jo uporabite za ustvarjanje nečesa novega, namesto da bi se zadrževali v preteklosti. Odpuščanje ni znak šibkosti, temveč znak čustvene rasti. Znebite se mentalnega bremena zamer in ustvarite prostor za srečo, razumevanje in pravo samozavest.

    Devica (24. avgust - 23. september)

    Tiha dejanja drugih govorijo glasneje, kot si mislite. Vaša perceptivna vizija razkrije, kar večina spregleda, in danes bo ta fokus odkril skrito čustveno resnico. Ne zanemarjajte nežnih znakov ljubezni ali skrbi. Ni vsaka ljubezen hrupna – včasih se skriva v majhnih podrobnostih. Cenite bogastvo v malenkostih.

    Tehtnica (24. september - 23. oktober)

    Ko si vzamete čas za mir, pridejo mir in jasnost. V zadnjem času ste doživljali veliko nemira, vendar vas danes čaka počasen in kontemplativen dan. Tišina ni odsotnost zvoka, temveč prostor. Vaše notranje ravnovesje se vrača med mirnimi obdobji. Kar iščete, morda ne pride kot glasen odgovor, ampak kot tiho razumevanje.

    Škorpijon (24. oktober - 22. november)

    Enostavno dejanje prijaznosti z vaše strani lahko sproži val prijaznosti. Vaša moč je močna in koncentrirana, in če jo uporabite previdno, je lahko zelo terapevtska. Danes je dan sočutja, zato bodite prvi, ki ga pokaže. Majhna stvar ali iskrena beseda lahko imata večji pomen, kot si mislite. Vedno imejte v mislih, da imate veliko čustveno moč.

    Strelec (23. november - 21. december)

    Postopoma zapuščate obdobje negotovosti. Simbol – majhen, a pomemben – vas bo spomnil na vašo moč in cilj. Vrnitev tistega malega plamena optimizma ni zgolj naključje, zato ga morate negovati. Vaša prirojena samozavest je čakala, da se ponovno aktivira, in ko se bo, boste z lahkoto nadaljevali svojo pot.

    Kozorog (22. december - 20. januar)

    Morda trenutno ne vidite napredka, a zaupajte, da se tiho razvija. Kozorogi poznajo pomen časa, in današnja lekcija je o nebeški potrpežljivosti. Majhna izguba ali nazadovanje danes ima veliko vrednost na dolgi rok. Namesto da bi silili stvari, si vzemite odmor in opazujte razvoj dogodkov.

    Vodnar (21. januar - 19. februar)

    Vaš um bo danes morda zaposlen, a vaša intuicija bo tista, ki bo govorila glasno – če ji boste dovolili. Običajno se zanašate na razum, a tokrat vam vaš notranji glas daje pravo rešitev. Čeprav je težko izraziti z besedami, vam je jasno. Bodite spoštljivi do tega, saj je kar zaznavate, a ne morete izraziti, dragoceno.

    Ribi (20. februar - 20. marec)

    Spomin ali trenutek iz preteklosti se vam lahko danes vrne in ponudi nepričakovano razlago. Namesto da bi ga zavrnili, poskusite ugotoviti njegov pomen. Ni le nostalgija, ampak tudi kažipot. Vaša čustvena globina zaznava iste podtone, kot jih drugi ne. Nekaj nerešenega vas morda zdaj preprečuje, da bi dobili zaključek ali da bi bili vodeni.

    Povzeto po medijih​.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko tudi legendarni Avstrijec v slovenščini sname klobuk pred Prevcem

    Domen Prevc je na najboljši poti, da kot tretji slovenski smučarski skakalec po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu osvoji lovoriko na novoletni turneji.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    astrologijaživljenjehoroskopljubezenčustvanosečnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Lepotne operacije

    Po smrti Slovenke v Turčiji: tujina nudi anonimnost, a ne nujno strokovnost

    Med najbolj priljubljenimi destinacijami za t. i. »lepotni turizem« so Južna Koreja, Japonska, Turčija, Mehika, Brazilija in Združene države Amerike.
    Izabella Rajh 7. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Piščanec po kijevsko

    Popolnoma spregledana klasika in labodji spev cvrtja, ko gre za to meso.
    Karina Cunder Reščič 7. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme in promet

    Sneženje naj bi oslabelo, še vedno so možne težave v prometu

    Zaradi zdrsov tovornih vozil je bila v torek več ur zaprta primorska avtocesta, zaradi česar je nastal dolg zastoj vozil.
    7. 1. 2026 | 06:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dnevni horoskop za sredo, 7. januar 2026

    Kaj vam danes prinašajo zvezde? Preberite dnevni horoskop.
    7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme in promet

    Sneženje naj bi oslabelo, še vedno so možne težave v prometu

    Zaradi zdrsov tovornih vozil je bila v torek več ur zaprta primorska avtocesta, zaradi česar je nastal dolg zastoj vozil.
    7. 1. 2026 | 06:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dnevni horoskop za sredo, 7. januar 2026

    Kaj vam danes prinašajo zvezde? Preberite dnevni horoskop.
    7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo