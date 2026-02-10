  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za torek, 10. februar 2026

    Danes je dan za introspekcijo in prilagodljivost
    FOTO: Shutterstock 
    FOTO: Shutterstock 
    Delo UI
    10. 2. 2026 | 05:00
    6:09
    Oven

    Danes boš doživljal čustveni naboj in odločnost. Karierni projekti bodo uspešni, če se boš osredotočil in deloval diskretno. Izogibaj se impulzivnim reakcijam in usmeri svojo energijo v doseganje strukturiranih ciljev. V ljubezni bodi iskren in ranljiv. Zdravje bo stabilno, če boš obvladoval stres s prizemljujočimi dejavnostmi.

    Bik

    Danes se osredotoči na globoko čustveno evalvacijo in praktičen napredek. Delo bo zahtevalo zrelost in potrpežljivost. Izogibaj se zadrževanju starih zamer, saj to omejuje tvojo čustveno energijo. V odnosih boš uspešen, ko boš sprostil nadzor in zaupal v skupno rast. Finančno bo previdno načrtovanje prineslo nagrade.

    Dvojčka

    Današnji dan poudarja doslednost, mentalno jasnost in izpopolnjevanje rutine. Tvoje profesionalno življenje bo imelo koristi od disciplinirane organizacije in odločanja na podlagi podatkov. Izogibaj se izgorelosti zaradi preveč analiziranja. V ljubezni bo smiselna komunikacija negovala razumevanje, finance pa bodo ostale stabilne z premišljenimi odločitvami.

    Rak

    Danes boš občutil čustveno ustvarjalnost in srčno povezavo. Intuicija ti bo pomagala pri modrih odločitvah, samozavest pa bo rasla, ko boš zaupal svojim instinktom. Ljubezen bo cvetela skozi empatijo in iskrenost. Finančne zadeve bodo stabilne, če boš ohranil disciplino. Prioritiziraj čustveno in fizično zdravje z meditacijo in ustvarjalnimi dejavnostmi.

    Lev

    Danes boš razmišljal in iskal čustveno stabilnost. Morda boš reševal osebne ali družinske skrbi, iščoč globljo stabilnost. V službi bo dosledno delo prineslo dolgoročne rezultate. V ljubezni bodo odprti pogovori obnovili harmonijo, finančna rast pa bo prišla s previdnim načrtovanjem. Zdravje se bo izboljšalo z počitkom in čustveno zmernostjo.

    Devica

    Danes se osredotoči na analitično razmišljanje in čustveno natančnost. Tvoja praktična inteligenca bo podpirala močno reševanje problemov in komunikacijske veščine. Izogibaj se preveč analiziranju situacij, saj to lahko ovira čustveno povezavo. Finančno bo premišljen pristop zagotavljal napredek. Fizično in mentalno ravnovesje se bo izboljšalo z ozaveščenostjo.

    Tehtnica

    Danes se osredotoči na harmonijo med praktičnostjo in čustveno zavednostjo. Tvoje profesionalno življenje bo imelo koristi od uravnoteženega odločanja in timskega dela. Finančna disciplina bo preprečila stres in zagotovila dolgoročno stabilnost. Odnosi bodo cveteli skozi empatijo in hvaležnost. Zdravje bo ostalo močno, če boš ohranjal mirno komunikacijo in notranji mir.

    Škorpijon

    Danes boš občutil intenzivnost, osredotočenost in čustveno moč. Profesionalni napredek bo prišel iz vztrajnosti in strategije. Izogibaj se skrivnostnosti ali zameram, ki bi lahko upočasnile tvoj napredek. Odnosi bodo pridobili globino, ko boš odprto komuniciral. Finančne zadeve se bodo izboljšale postopoma. Prioritiziraj zdravje z obvladovanjem čustvenih vzponov in padcev.

    Strelec

    Danes boš introspektiven in čustveno jasen. Morda boš raje sam, da bi se pripravil na naslednje korake, zlasti v kariernih ali finančnih zadevah. Izogibaj se prekomernemu razmišljanju ali izolaciji, konstruktivna refleksija bo podpirala napredek. Ljubezen bo imela koristi od sočutja in razumevanja, stabilnost pa bo rasla skozi potrpežljivost.

    Kozorog

    Danes boš združil ambicije z čustveno zrelostjo. Mreženje in sodelovanje bosta igrala ključno vlogo pri doseganju profesionalnih mejnikov. Izogibaj se preveč analiziranju socialnih interakcij, zaupaj svoji naravni disciplini. Finančno bo napredek stabilen skozi strategijo in zadržanost. Čustveno počutje se bo izboljšalo, ko boš sprostil nepotreben pritisk.

    Vodnar

    Danes boš našel stabilnost skozi strukturirano delo in jasno komunikacijo. Profesionalno bodo doslednost in mirnost pod pritiskom pomagali, da zasiješ. Izogibaj se čustveni odtujenosti ali togosti, saj bo prilagodljivost prinesla ravnovesje. Finančni rezultati se bodo izboljšali s preudarnimi odločitvami. Odnosi bodo pridobili globino z medsebojnim spoštovanjem in potrpežljivostjo.

    Ribi

    Danes boš doživel duhovno jasnost in osebno prenovo. Tvoja intuicija bo okrepljena, kar ti bo omogočilo, da se spopadeš s čustvi in odnosi z empatijo. Profesionalne in finančne zadeve bodo usklajene, ko boš združil intuicijo s praktičnostjo. Izogibaj se preveč idealiziranju ljudi ali umikanju od odgovornosti. Meditacija bo izboljšala osredotočenost, vera v dolgoročno vizijo pa bo spodbujala rast.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Economictimes, Baltimoresun, Indiatimes, Hindustantimes.

    Novice  |  Slovenija
    Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

    Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Šport  |  Zimski športi
    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
