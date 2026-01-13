  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za torek, 13. januar 2026

    Kaj vam prinašajo zvezde? Danes je čas za introspekcijo in nove začetke.
    Kaj vam prinašajo zvezde in planeti? FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Kaj vam prinašajo zvezde in planeti? FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    13. 1. 2026 | 06:00
    4:13
    A+A-

    Oven (21. marec - 19. april)

    Danes boste občutili močno potrebo po povezovanju z drugimi, saj bodo vaše partnerske odnose zaznamovali povečano razumevanje in sodelovanje. V večernih urah se bodo čustva poglobila, kar bo prineslo priložnosti za globlje pogovore. Bodite pozorni tudi na skupne finance.

    Bik (20. april - 20. maj)

    Vaša produktivnost bo danes na vrhuncu, še posebej v dopoldanskem času. Popoldne pa se bodo čustva v vaših odnosih poglobila, zato bodite pripravljeni na iskrene pogovore. Venera v Kozorogu podpira dolgoročne načrte in stabilnost.

    Dvojčka (21. maj - 20. junij)

    Danes bo kreativnost na vrhuncu, zlasti v dopoldanskem času. V večernih urah pa se boste morali osredotočiti na rutino in zdravje. Pazite na svoje besede, saj bo komunikacija čustveno nabita, ker Venera v Kozorogu prinaša stabilnost v čustvene obveznosti.

    Rak (21. junij - 22. julij)

    Danes boste občutili čustveno stabilnost, zlasti v domačem okolju. Popoldne pa bo prineslo priložnosti za ustvarjalno izražanje in romantične trenutke. Venera v Kozorogu krepi zaupanje in zvestobo v tesnih odnosih.

    Lev (23. julij - 22. avgust)

    Komunikacija bo danes jasna in učinkovita, kar vam bo pomagalo pri mreženju. V večernih urah pa se boste morali osredotočiti na domače zadeve in čustveno varnost. Venera v Kozorogu podpira zdravje in disciplinirane navade.

    Devica (23. avgust - 22. september)

    Danes boste razmišljali o financah in osebnih vrednotah. V večernih urah pa bodo čustva v komunikaciji intenzivnejša, zato pazljivo izbirajte besede. Venera v Kozorogu prinaša odgovornost v ljubezenskih zadevah, kar je idealno za resne pogovore.

    Tehtnica (23. september - 22. oktober)

    Danes boste izžarevali samozavest in šarm, kar vam bo pomagalo pri vodenju. V večernih urah pa se boste morali osredotočiti na finance in čustveno vrednost. Venera v Kozorogu krepi družinsko in domačo stabilnost.

    Škorpijon (23. oktober - 21. november)

    Dopoldne bo namenjeno introspekciji in počitku. V večernih urah pa se bodo vaša čustva prebudila in prinesla strast ter namen. Venera v Kozorogu stabilizira komunikacijo in prinaša modrost v osebne interakcije.

    Strelec (22. november - 21. december)

    Dopoldne bo družbeno zelo aktivno, priložnosti za povezovanje bodo na vrhuncu. V večernih urah pa se boste morali osredotočiti na čustveno regeneracijo. Venera v Kozorogu podpira finančne in čustvene obveznosti.

    Kozorog (22. december - 19. januar)

    Dopoldne bo namenjeno kariernim prioritetam, saj boste izpostavljeni v vlogi vodje. V večernih urah pa se bodo čustva poglobila v sodelovanju s sodelavci. Venera v vašem znamenju prinaša prelomne trenutke za dolgoročne obveznosti v ljubezni in poslu.

    Vodnar (20. januar - 18. februar)

    Danes boste radovedni in optimistični, še posebej v zvezi z učenjem in potovanji. V večernih urah pa se bodo ambicije povečale, zato boste morali prilagoditi svojo karierno pot. Venera v Kozorogu spodbuja praktičen pristop k čustvenemu zdravljenju.

    Ribi (19. februar - 20. marec)

    Dopoldne bo namenjeno introspekciji o čustvenih in finančnih odgovornostih. V večernih urah pa bo vpliv škorpijona povečal duhovno modrost in namen. Venera v Kozorogu stabilizira prijateljstva in zavezništva.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Indiatimes, Thekit, Hindustantimes, Economictimes.

    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Več iz teme

    dnevni horoskophoroskopastrologijavedeževanjeusodazvezdeprihodnostplaneti

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Varnostni svet ZN

    ZDA so kritične do nadaljevanja ruskih napadov na Ukrajino

    V ruskem nočnem napadu na severovzhodno ukrajinsko regijo Harkov so bili ubiti štirje ljudje, več je ranjenih.
    13. 1. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Športna infrastruktura

    Igrišče za golf v Trnovem pod okrilje zavoda Šport Ljubljana

    Aleš Babnik, ki je pred 20 leti uredil igrišče, se po izteku pogodbe umika. Neznanke pri nadaljnjem upravljanju igrišča.
    Rok Tamše 13. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

