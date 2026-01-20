Dnevni horoskop za torek, 20. januar 2026

Oven (21. marec - 20. april)

Danes se boste znebili pričakovanja sporočila, ki ga nenehno čakate. Ta trenutek osvoboditve vam bo prinesel novo energijo, ki jo lahko uporabite za dokončanje nalog. Prevzemite nadzor nad svojo srečo in se posvetite sebi.

Bik (21. april - 20. maj)

Danes je dan za pošiljanje tistega dolgega e-poštnega sporočila, ki ste ga odlašali. Ko boste pritisnili gumb za pošiljanje, boste občutili olajšanje. To vam bo omogočilo boljšo komunikacijo in sprostitev v večernih urah.

Dvojčka (21. maj - 21. junij)

Majhno srečanje v službi bi lahko spremenilo vaše mnenje o nekom. Odprite se novim perspektivam in bodite pripravljeni na presenečenja. Danes je dober dan za gradnjo mostov in raziskovanje novih zavezništev.

Rak (22. junij - 22. julij)

Neprijeten nesporazum bo danes hitro razjasnjen. Prvi korak k resnici je lahko neprijeten, a bo okrepil vaše odnose. Dan bo lažji in bolj prijeten, ko boste izrazili svojo resnico.

Lev (23. julij - 23. avgust)

Namesto da bi se izčrpavali z razlaganjem, danes jasno in odločno recite »ne«. To vam bo prihranilo energijo in čas. Neposrednost bo bolj cenjena, kot si mislite, in vam bo dala novo energijo.

Devica (24. avgust - 23. september)

Pospravljanje vašega prostora vam bo danes pomagalo pri osredotočanju. Urejenost bo povečala vašo produktivnost, zato si vzemite nekaj minut za reorganizacijo. Danes je idealen dan za globoko delo in načrtovanje novih idej.

Tehtnica (24. september - 23. oktober)

Danes boste postavili meje glede svojega časa. Nekdo bo morda potreboval vašo pomoč, a boste prednostno poskrbeli zase. To ni sebično; je nujno za vaše dobro počutje. Kvaliteta nad količino naj bo vaše novo vodilo.

Škorpijon (24. oktober - 22. november)

Opazili boste, da ste prerasli nekdanje navade, ki so vam bile v uteho. Sprejmite to spremembo z ponosom, saj pomeni rast. Odprite prostor za zdrave navade, ki bodo resnično negovale vašo dušo.

Strelec (23. november - 21. december)

Nenadni načrti se lahko danes izkažejo za boljše, kot ste pričakovali. Spontanost je ena vaših vrlin, ki vam bo danes prinesla veselje. Ohranite svoj urnik sproščen in uživajte v nepričakovanih trenutkih.

Kozorog (22. december - 20. januar)

Nujnost drugih vas danes ne bo zmotila. Medtem ko se drugim mudi, boste vi ostali mirni in zbrani. Ta vaša umirjenost pod pritiskom bo izstopala in vam prinesla občutek nadzora.

Vodnar (21. januar - 19. februar)

Kratek sprehod vam bo pomagal razjasniti misli. Premikanje telesa bo sprostilo energijo in vam omogočilo, da najdete rešitev za težavo, ki vas muči. Ko se vrnete, boste imeli svež pogled na situacijo.

Ribi (20. februar - 20. marec)

Danes boste odkrito priznali svoje nezanimanje in se ne boste skrivali za lažno vljudnostjo. Ta iskrenost bo koristila vsem in prihranila čas. Odprtost bo ustvarila nove povezave in naredila vaše življenje bolj vznemirljivo.

Povzeto po medijih: Yourtango, Indiatimes, Economictimes, Astrologyzone.