    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za torek, 27. januar 2026

    Kaj vam naj bi po astrologii prinašal današnji dan?
    V zvezdah naj bi pisala prihodnost. FOTO: Reuters
    Galerija
    V zvezdah naj bi pisala prihodnost. FOTO: Reuters
    Delo UI
    27. 1. 2026 | 05:00
    4:04
    A+A-

    Oven (21. marec - 20. april)

    Današnji dan vam prinaša priložnost za majhne, a pomembne spremembe v vašem življenju. Sledite svoji intuiciji in bodite pozorni na drobne signale, ki vam bodo pomagali najti notranje ravnovesje. Ne pozabite, da lahko včasih majhna sprememba v perspektivi prinese veliko olajšanje.

    Bik (21. april - 20. maj)

    Danes se ne bojte prositi za pomoč. Nositi vse breme sam ni vedno najboljša rešitev. Odprite se drugim in dovolite, da vam pomagajo, saj bo to ne le olajšalo vaše breme, ampak tudi okrepilo vaše odnose.

    Dvojčka (21. maj - 21. junij)

    Danes ne iščite pozornosti drugih. Osredotočite se nase in na svoje potrebe. Ko boste prenehali loviti potrditve od drugih, boste začutili notranjo moč in stabilnost. Prave povezave bodo našle pot do vas.

    Rak (22. junij - 22. julij)

    Danes se posvetite urejanju doma. Čiščenje fizičnega nereda vam bo pomagalo umiriti misli. Ko bo vaš prostor urejen, boste lažje osredotočeni in hitreje dosegali svoje cilje.

    Lev (23. julij - 23. avgust)

    Danes ne dovolite, da ena stvar pokvari vaš dan. Če gre kaj narobe, se preprosto premaknite naprej. Ta pristop bo močno vplival na vašo srečo in počutje. Vi ste odgovorni za svoje razpoloženje, zato izberite, da ostanete pozitivni.

    Devica (24. avgust - 23. september)

    Poiščite načine, kako prihraniti čas in energijo pri vsakodnevnih opravilih. Včasih ni potrebno iti po težji poti, saj je učinkovitost danes vaš zaveznik. Pametno delo je boljše kot trdo delo.

    Tehtnica (24. september - 23. oktober)

    Danes uporabite svoje nasvete zase. Ste odličen svetovalec za druge, zdaj pa je čas, da uporabite to modrost za svoje življenje. Sprememba, ki jo predlagate drugim, lahko prinese veliko zadovoljstvo tudi vam.

    Škorpijon (24. oktober - 22. november)

    Tišina ni vedno znak težave. Danes sprejmite, da nekdo potrebuje svoj prostor, saj bo razumevanje tega okrepilo vaše odnose in ustvarilo toplejše vzdušje. Ne obžalujte tišine, ampak jo sprejmite.

    Strelec (23. november - 21. december)

    Danes boste najbolj srečni, ko boste izrazili svoje misli in občutke. Zadrževanje resnice je bolj utrujajoče kot njeno izražanje. Ko boste enkrat povedali, kar mislite, boste začutili olajšanje in jasnost glede svoje poti naprej.

    Kozorog (22. december - 20. januar)

    Danes boste uživali v miru in tišini. Nihče ne bo posebej opazil vaše prisotnosti, kar vam bo ustrezalo. Samozavestno se premikajte skozi dan in uživajte v svoji notranji moči.

    Vodnar (21. januar - 19. februar)

    Danes boste slišali »ne«, vendar tega ne jemljite osebno. Razumite, da to pomeni omejitve drugih, ne pa vaše pomanjkljivosti. Ta zavest vam bo pomagala najti nove poti naprej in ohraniti visoko razpoloženje.

    Ribi (20. februar - 20. marec)

    Danes boste ponovno premislili o nekaterih svojih odločitvah, kar je povsem v redu. Nova spoznanja in podatki zahtevajo prilagoditev. Ta fleksibilnost je vaša prednost, zato zaupajte svojim novim vpogledom.

    ***

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Hindustantimes, Indiatimes, Womansworld.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

    Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
    Razno
    Divje živali kot ljubljenčki

    Prepoved hišnih ljubljenčkov: lastniki že kličejo na pomoč ustavno sodišče

    Lastniki servalov se bodo morali od njih takoj posloviti, opice pa bodo lahko obdržali. Kače ostajajo na seznamu dovoljenih vrst.
    Pija Kapitanovič 26. 1. 2026 | 08:30
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Novice  |  Svet
    Sudan

    Ena najhujših vojn 21. stoletja je popolnoma spregledana

    Polovica sudanskega prebivalstva je povsem odvisna od humanitarne pomoči, te pa je vse manj.
    Boštjan Videmšek 25. 1. 2026 | 19:35
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
