  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za torek, 3. marec 2026

    Kozmična prelomnica: čas za introspekcijo in nove začetke.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    3. 3. 2026 | 05:00
    8:16
    A+A-

    Oven

    Za ovne je današnji dan namenjen ustvarjalnemu in čustvenemu ponovnemu zagonu. Popolni lunin mrk aktivira vašo peto hišo, kar prinaša razodetja glede ljubezni, strastnih projektov in samoizražanja. Na kariernem področju se danes izogibajte novim začetkom, saj se lahko pogodbe in predlogi izgubijo v megli retrogradnega Merkurja. Čustveno bodo vaši odnosi zahtevali potrpežljivost, ker se lahko pojavijo nesporazumi, če vaša neposrednost preglasi empatijo. Finančno se izogibajte špekulativnim tveganjem in se osredotočite na ustvarjalne naložbe. V zdravju sproščajte stres skozi umetnost ali meditacijo.

    Bik

    Za bike je današnji horoskop osredotočen na domači mir in čustveno prizemljitev. Mrk vpliva na vašo četrto hišo, kar prinaša v ospredje družinske zadeve in vprašanja nepremičnin. Na kariernem področju se izogibajte spopadom z nadrejenimi ter delajte v ozadju na krepitvi svojega položaja. Zdravje bo danes zahtevalo ravnovesje skozi počitek in prizemljitvene rituale. V ljubezni hrepenite po stabilnosti in boste imeli iskrene pogovore o zavezanosti ali prihodnjih načrtih. Finančno se izogibajte večjim izdatkom in se osredotočite na nujne stvari.

    Dvojčka

    Dvojčkom današnji horoskop svetuje premišljeno komunikacijo in mentalno jasnost. Mrk v vaši tretji hiši prečisti vaše socialno okolje, kar vas spodbuja, da ločite prave zaveznike od izčrpavajočih povezav. Na kariernem področju odložite nove pobude, saj retrogradni Merkur lahko zamegli presojo ali povzroči digitalne napake. Zdravje se lahko spreminja zaradi mentalne nemirnosti, zato se izogibajte preobremenitvi z informacijami. Ljubezenske interakcije zahtevajo iskrenost, ker lahko priložnostna pripomba vaš partner napačno razume. Finančno preglejte kratkoročne cilje, preden sprejmete nove naložbe.

    Rak

    Horoskop za rake se danes osredotoča na čustveno in finančno prenovo. Mrk v vaši drugi hiši izziva zastarela prepričanja o varnosti in lastni vrednosti. Na kariernem področju se izogibajte reaktivnim odločitvam in zaupajte potrpežljivosti namesto panike. Zdravje bo odražalo vaše čustveno stanje; nežno razstrupljanje in premišljeno prehranjevanje prinašata ravnovesje. V odnosih postane čustvena ranljivost vaša moč, ne slabost. Finančno ponovno preglejte stare dolgove in se osredotočite na rast, ki temelji na vrednosti.

    Lev

    Za leve bo današnji horoskop globoko preobrazben, saj lunin mrk osvetljuje vaše lastno znamenje. To je trenutek »ponovnega rojstva«, opuščanje ega in starih pričakovanj. Na kariernem področju se ustavite, preden ponovno definirate svojo javno podobo ali vodstveni slog; jasnost bo sledila refleksiji. Zdravje potrebuje skrb, zato se izogibajte prekomernemu naporu in pijte dovolj tekočine. Ljubezen lahko prinese čustvena razodetja, ki vas spodbujajo k negovanju iskrenosti nad dramo. Finančno se izogibajte velikim transakcijam med Merkurjevo meglo.

    Devica

    Horoskop za device danes poudarja mentalno zdravljenje in duhovno jasnost. Mrk v vaši dvanajsti hiši razkriva podzavestne strahove in čustvene ostanke. Na kariernem področju je čas za ponovno kalibracijo namesto za večje napore, saj vas bo vaša intuicija danes bolje vodila kot logika. Zdravje se izboljšuje z meditacijo in počitkom; izogibajte se izgorelosti. Finančno ravnajte s proračuni konzervativno. V ljubezni se stari spomini ali vzorci pojavijo za zaključek.

    Tehtnica

    Za tehtnice današnji horoskop deluje kot ogledalo za vaš socialni in profesionalni svet. Mrk v vaši enajsti hiši sproži jasnost glede prijateljstev, ciljev in timskega dela. Karierna sodelovanja bodo morda potrebovala ponovno oceno; uskladite se z ljudmi, ki delijo vašo dolgoročno vizijo. Čustveno zaščitite svojo energijo pred govoricami ali dramo. Finančno se izogibajte impulzivnim nakupom in se držite svojega načrta porabe. V ljubezni naj bo komunikacija lahkotna in se izogibajte napačnim razlagam med retrogradnim Merkurjem.

    Škorpijon

    Horoskop za škorpijone danes preoblikuje vašo profesionalno identiteto in ambicije. Mrk aktivira vašo deseto hišo, kar prinaša pozornost na karierne izbire, prepoznavnost in javno podobo. Ostanite zbrani sredi sprememb v vodstvu ali delovni drami. Zdravje bo zahtevalo obvladovanje stresa in počitek za obnovo. Finančno naj bodo odločitve strateške, ne čustvene. V ljubezni postane zasebnost bistvena; varujte svoje meje, medtem ko modro izražate ranljivost.

    Strelec

    Horoskop za strelce danes navdihuje filozofski ponovni zagon. Mrk v vaši deveti hiši širi vaš pogled na svet, kar vas spodbuja k postavljanju vprašanj in širjenju obzorij. Na kariernem področju je idealen čas za ponovno oceno vaših izobraževalnih ali mednarodnih ciljev. Finančno se izogibajte impulzivnim potovanjem ali tveganim izdatkom. Ljubezen se lahko razvija skozi globoko intelektualno povezavo, ne le skozi romanco. Zdravje se izboljšuje, ko svojo ognjeno optimizem prizemljite v pozornost.

    Kozorog

    Horoskop za kozoroge danes poudarja čustveno globino in finančno preobrazbo. Mrk energizira vašo osmo hišo, kar osvetljuje deljena sredstva, zaupanje in skrita čustva. Na kariernem področju ohranite diskretnost in se izogibajte spopadom. Finančno odložite skupne podvige ali posojila; namesto tega se osredotočite na raziskave in dolgoročne naložbe. Zdravje se izboljšuje s prizemljitvijo in čustvenim sproščanjem. Ljubezen prinaša priložnosti za intimnost skozi ranljivost.

    Vodnar

    Za vodnarje današnji horoskop poudarja odnose, samoizražanje in ravnovesje. Mrk v vaši sedmi hiši sprašuje, kako dobro se vaša individualnost prilega v partnerstva. Na kariernem področju je ključnega pomena sodelovanje, zato se izogibajte impulzivnim dejanjem pod vplivom Marsa in Rahuja (severnega vozla). Finančno ostanite disciplinirani ter omejite prekomerno trošenje. Zdravje obvladujte s prizemljitvenimi praksami. Ljubezen lahko prinese jasnost skozi kontrast, zato poglejte, kdo vas sreča na pol poti.

    Ribi

    Horoskop za ribe danes zaključuje to močno kozmično obdobje s pozivom k čustvenemu čiščenju in obnovi zdravja. Mrk v vaši šesti hiši vas potiska k sprejetju boljših rutin in opuščanju samosabotažnih navad. Na kariernem področju se osredotočite na realne cilje namesto na megleno sanjarjenje. Ljubezen prinaša negovalne izmenjave, če svoje potrebe izražate iskreno. Finančno dajte prednost varčevanju in se izogibajte posojanju denarja. Zdravje se izboljšuje s premišljeno prehrano in disciplino pri spanju.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Yourtango, Economictimes, Elle.

    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Trump napovedal nadaljevanje obsežnih vojnih operacij

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    2. 3. 2026 | 06:41
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Preveč adrenalina, da bi čutil bolečine; Avstrijec pred njim snel čepico

    Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je poletel do dveh zmag in rekorda na Kulmu. Že v Lahtiju bi si lahko konec tedna zagotovil veliki kristalni globus.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ljubezenzdravjekarieraastrologijahoroskopodnosidnevni horoskop

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Anže Kopitar se vedno bolj spogleduje s (pre)hitrim koncem kariere

    Hokejisti Los Angeles Kings so z novim trenerjem vpisali tudi nov poraz, mesta, ki vodijo v končnico, se oddalujejo.
    3. 3. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Ženska reprezentanca

    Za uvod poslastica, selektor: Tudi Nemčijo bomo napadli

    Slovenska ženska nogometna reprezentanca začenja kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027. Prvič nastopajo v elitni ligi A, tekmice so slovite.
    3. 3. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinolestvica: Naša kri čez 18.000, Belo čez 100.000

    Slovenci še vedno drvijo na ogled Ohceti, Exodus 1945 ostaja na drugem mestu, najboljša novost je Krik 7.
    3. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je odlični alpinist, član legendarne odprave na Everest

    Vanja Matijevec je leta 1975 postal gorski vodnik, nato pa se je kmalu pridružil Alpinističnemu odseku Rašica.
    3. 3. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Velikan je nazaj, v Bostonu vre pred vrnitvijo Dončićevega rivala

    V ligi NBA se navijači Milwaukeeja veselijo vrnitve Giannisa Antetokounmpa na parket, medtem ko bo Steph Curry še nekaj časa odsoten.
    Nejc Grilc 3. 3. 2026 | 07:38
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinolestvica: Naša kri čez 18.000, Belo čez 100.000

    Slovenci še vedno drvijo na ogled Ohceti, Exodus 1945 ostaja na drugem mestu, najboljša novost je Krik 7.
    3. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je odlični alpinist, član legendarne odprave na Everest

    Vanja Matijevec je leta 1975 postal gorski vodnik, nato pa se je kmalu pridružil Alpinističnemu odseku Rašica.
    3. 3. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Velikan je nazaj, v Bostonu vre pred vrnitvijo Dončićevega rivala

    V ligi NBA se navijači Milwaukeeja veselijo vrnitve Giannisa Antetokounmpa na parket, medtem ko bo Steph Curry še nekaj časa odsoten.
    Nejc Grilc 3. 3. 2026 | 07:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

    Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Kultura, glasba in šport skozi vse leto

    Zagreb, mesto, ki osvaja

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

    Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pristna Hrvaška: ljudje, morje in okusi, ki si jih zapomnimo

    Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Brda: doživetje okusov, razgledov in dediščine za vse generacije

    V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 11:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo