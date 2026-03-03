Dnevni horoskop za torek, 3. marec 2026

Oven

Za ovne je današnji dan namenjen ustvarjalnemu in čustvenemu ponovnemu zagonu. Popolni lunin mrk aktivira vašo peto hišo, kar prinaša razodetja glede ljubezni, strastnih projektov in samoizražanja. Na kariernem področju se danes izogibajte novim začetkom, saj se lahko pogodbe in predlogi izgubijo v megli retrogradnega Merkurja. Čustveno bodo vaši odnosi zahtevali potrpežljivost, ker se lahko pojavijo nesporazumi, če vaša neposrednost preglasi empatijo. Finančno se izogibajte špekulativnim tveganjem in se osredotočite na ustvarjalne naložbe. V zdravju sproščajte stres skozi umetnost ali meditacijo.

Bik

Za bike je današnji horoskop osredotočen na domači mir in čustveno prizemljitev. Mrk vpliva na vašo četrto hišo, kar prinaša v ospredje družinske zadeve in vprašanja nepremičnin. Na kariernem področju se izogibajte spopadom z nadrejenimi ter delajte v ozadju na krepitvi svojega položaja. Zdravje bo danes zahtevalo ravnovesje skozi počitek in prizemljitvene rituale. V ljubezni hrepenite po stabilnosti in boste imeli iskrene pogovore o zavezanosti ali prihodnjih načrtih. Finančno se izogibajte večjim izdatkom in se osredotočite na nujne stvari.

Dvojčka

Dvojčkom današnji horoskop svetuje premišljeno komunikacijo in mentalno jasnost. Mrk v vaši tretji hiši prečisti vaše socialno okolje, kar vas spodbuja, da ločite prave zaveznike od izčrpavajočih povezav. Na kariernem področju odložite nove pobude, saj retrogradni Merkur lahko zamegli presojo ali povzroči digitalne napake. Zdravje se lahko spreminja zaradi mentalne nemirnosti, zato se izogibajte preobremenitvi z informacijami. Ljubezenske interakcije zahtevajo iskrenost, ker lahko priložnostna pripomba vaš partner napačno razume. Finančno preglejte kratkoročne cilje, preden sprejmete nove naložbe.

Rak

Horoskop za rake se danes osredotoča na čustveno in finančno prenovo. Mrk v vaši drugi hiši izziva zastarela prepričanja o varnosti in lastni vrednosti. Na kariernem področju se izogibajte reaktivnim odločitvam in zaupajte potrpežljivosti namesto panike. Zdravje bo odražalo vaše čustveno stanje; nežno razstrupljanje in premišljeno prehranjevanje prinašata ravnovesje. V odnosih postane čustvena ranljivost vaša moč, ne slabost. Finančno ponovno preglejte stare dolgove in se osredotočite na rast, ki temelji na vrednosti.

Lev

Za leve bo današnji horoskop globoko preobrazben, saj lunin mrk osvetljuje vaše lastno znamenje. To je trenutek »ponovnega rojstva«, opuščanje ega in starih pričakovanj. Na kariernem področju se ustavite, preden ponovno definirate svojo javno podobo ali vodstveni slog; jasnost bo sledila refleksiji. Zdravje potrebuje skrb, zato se izogibajte prekomernemu naporu in pijte dovolj tekočine. Ljubezen lahko prinese čustvena razodetja, ki vas spodbujajo k negovanju iskrenosti nad dramo. Finančno se izogibajte velikim transakcijam med Merkurjevo meglo.

Devica

Horoskop za device danes poudarja mentalno zdravljenje in duhovno jasnost. Mrk v vaši dvanajsti hiši razkriva podzavestne strahove in čustvene ostanke. Na kariernem področju je čas za ponovno kalibracijo namesto za večje napore, saj vas bo vaša intuicija danes bolje vodila kot logika. Zdravje se izboljšuje z meditacijo in počitkom; izogibajte se izgorelosti. Finančno ravnajte s proračuni konzervativno. V ljubezni se stari spomini ali vzorci pojavijo za zaključek.

Tehtnica

Za tehtnice današnji horoskop deluje kot ogledalo za vaš socialni in profesionalni svet. Mrk v vaši enajsti hiši sproži jasnost glede prijateljstev, ciljev in timskega dela. Karierna sodelovanja bodo morda potrebovala ponovno oceno; uskladite se z ljudmi, ki delijo vašo dolgoročno vizijo. Čustveno zaščitite svojo energijo pred govoricami ali dramo. Finančno se izogibajte impulzivnim nakupom in se držite svojega načrta porabe. V ljubezni naj bo komunikacija lahkotna in se izogibajte napačnim razlagam med retrogradnim Merkurjem.

Škorpijon

Horoskop za škorpijone danes preoblikuje vašo profesionalno identiteto in ambicije. Mrk aktivira vašo deseto hišo, kar prinaša pozornost na karierne izbire, prepoznavnost in javno podobo. Ostanite zbrani sredi sprememb v vodstvu ali delovni drami. Zdravje bo zahtevalo obvladovanje stresa in počitek za obnovo. Finančno naj bodo odločitve strateške, ne čustvene. V ljubezni postane zasebnost bistvena; varujte svoje meje, medtem ko modro izražate ranljivost.

Strelec

Horoskop za strelce danes navdihuje filozofski ponovni zagon. Mrk v vaši deveti hiši širi vaš pogled na svet, kar vas spodbuja k postavljanju vprašanj in širjenju obzorij. Na kariernem področju je idealen čas za ponovno oceno vaših izobraževalnih ali mednarodnih ciljev. Finančno se izogibajte impulzivnim potovanjem ali tveganim izdatkom. Ljubezen se lahko razvija skozi globoko intelektualno povezavo, ne le skozi romanco. Zdravje se izboljšuje, ko svojo ognjeno optimizem prizemljite v pozornost.

Kozorog

Horoskop za kozoroge danes poudarja čustveno globino in finančno preobrazbo. Mrk energizira vašo osmo hišo, kar osvetljuje deljena sredstva, zaupanje in skrita čustva. Na kariernem področju ohranite diskretnost in se izogibajte spopadom. Finančno odložite skupne podvige ali posojila; namesto tega se osredotočite na raziskave in dolgoročne naložbe. Zdravje se izboljšuje s prizemljitvijo in čustvenim sproščanjem. Ljubezen prinaša priložnosti za intimnost skozi ranljivost.

Vodnar

Za vodnarje današnji horoskop poudarja odnose, samoizražanje in ravnovesje. Mrk v vaši sedmi hiši sprašuje, kako dobro se vaša individualnost prilega v partnerstva. Na kariernem področju je ključnega pomena sodelovanje, zato se izogibajte impulzivnim dejanjem pod vplivom Marsa in Rahuja (severnega vozla). Finančno ostanite disciplinirani ter omejite prekomerno trošenje. Zdravje obvladujte s prizemljitvenimi praksami. Ljubezen lahko prinese jasnost skozi kontrast, zato poglejte, kdo vas sreča na pol poti.

Ribi

Horoskop za ribe danes zaključuje to močno kozmično obdobje s pozivom k čustvenemu čiščenju in obnovi zdravja. Mrk v vaši šesti hiši vas potiska k sprejetju boljših rutin in opuščanju samosabotažnih navad. Na kariernem področju se osredotočite na realne cilje namesto na megleno sanjarjenje. Ljubezen prinaša negovalne izmenjave, če svoje potrebe izražate iskreno. Finančno dajte prednost varčevanju in se izogibajte posojanju denarja. Zdravje se izboljšuje s premišljeno prehrano in disciplino pri spanju.

