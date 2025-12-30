Dnevni horoskop za torek, 30. decembra 2025

Oven (21. marec - 20. april)

Danes se vam ni treba glasno izražati; vaša tišina bo govorila sama zase. Energija je povečana, vendar jo bo mir pomagal uravnati. Izogibajte se impulzivnim reakcijam in ohranite samozavest. Tišina in omejitve se lahko izkažejo za vir moči.

Bik (21. april - 20. maj)

Ne trudite se zadovoljiti vseh okoli sebe. Dovolite svetu, da vas sreča na pol poti. Izrazite svojo resnico brez potrebe po pojasnjevanju. Vaša avra bo sijala s svobodo, ko ne boste iskali odobravanja drugih.

Dvojčka (21. maj - 21. junij)

Danes je vaša moč v premišljeni uporabi energije. Izberite pogovore in dogovore previdno; ni vam treba odpirati vseh vrat. Spoštujte svojo energijo in jasno se bo pokazalo, kaj vam koristi in kaj vas izčrpava.

Rak (22. junij - 22. julij)

Vedeti morate, da vam ni treba vsega popraviti. Včasih je vaša prisotnost največje darilo, ki ga lahko ponudite. Zaupajte v svojo podporo brez prisilnih popravkov.

Lev (23. julij - 23. avgust)

Ne živite po pričakovanjih drugih. Danes je vaš dan, da izrazite svojo edinstvenost. Ne lovite vlog, ki so premajhne za vaš sijajni duh. Ljudje, ki so dobri za vas, morajo ceniti celotno vašo bit.

Devica (24. avgust - 23. september)

Danes boste morda globoko razmišljali. Dovolite svojim čustvom, da pridejo na površje in jih priznajte brez obsojanja. Ne potrebujete urejenega, logičnega premisleka v svojem srcu; preprosto dovolite, da se resnično pozdravite.

Tehtnica (24. september - 23. oktober)

Ne hitite. Dovolite, da se stvari odvijajo v svojem tempu. Zaupanje raste v tišini in pogledu. Ni vam treba ničesar dokazovati. Pogum zaupanja raste naravno.

Škorpijon (24. oktober - 22. november)

Dovolite, da se dan odvije brez prisile. Ne hitite in dajte naravnemu tempu priložnost. Osredotočite se na sedanjost; to je tisto, kamor naj gre vaša energija.

Strelec (23. november - 21. december)

Sreča ni nagrada; je vaša naravna pravica. Dovolite si uživati v preprostih užitkih brez občutka krivde. Posvetite se dejavnostim ali ljudem, ki prinašajo smeh in mir.

Kozorog (22. december - 20. januar)

Danes je primeren dan za samorefleksijo. Vzemite si trenutek in prepoznajte vse, kar deluje dobro. Hvaležnost ne ovira rasti; služi kot gorivo.

Vodnar (21. januar - 19. februar)

Danes vam bo pomagalo upočasniti miselno hitrost. Ko so čustva visoka, se za trenutek ulezite in globoko vdihnite. Izberite iz miru in vaša smer bo prilagojena.

Ribi (20. februar - 20. marec)

Dovolite si lahek dan. To pomaga odstraniti nepotrebno navlako v vašem razmišljanju in načrtih. Dovolite si počitek in prepoznajte, da dejanja počitka niso nazadovanje.

