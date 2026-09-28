Do specialista hitro in preprosto

Vsi se prej ali slej znajdemo v situaciji, ko zdravje postane prioriteta. Takrat ne želimo zapletov, temveč jasne odgovore, hiter dostop do strokovnjaka in občutek, da imamo stvari pod nadzorom. Prav zato postaja dodatno zdravstveno zavarovanje pomemben del naše osebne varnosti.

Zavarovalnica Triglav poleg drugih dodatnih zdravstvenih zavarovanj ponuja zavarovanji Specialisti in Specialisti+, ki omogočata hiter dostop do specialistične obravnave, diagnostičnih preiskav, zavarovanje Specialisti+ pa tudi do posegov in rehabilitacije. Namenjeni sta vsem, ki si ob zdravstvenih težavah želite zmanjšati negotovost in si zagotoviti zdravstveno oskrbo brez dolgega čakanja.

Kako se zavarovanje uveljavi v praksi?

Predstavljajte si, da vas začne mučiti vztrajna bolečina v kolenu. Osebni zdravnik vam priporoči pregled pri specialistu, a najbližji prost termin v javnem sistemu je čez več mesecev. V tem času pa se težave lahko poslabšajo.

Če imate sklenjeno zavarovanje, kontaktirate Zdravstveno točko prek spletnega obrazca Pišite nam ali po telefonu na 01 2864 000 in pomagali vam bodo poiskati ustreznega izvajalca ter urediti termin zdravstvene obravnave. Do pregleda lahko pridete bistveno hitreje, brez dolgotrajnega usklajevanja in dodatnega stresa.

Kako poteka postopek od obiska pri izbranem osebnem zdravniku naprej, si lahko ogledate v infografiki.

Vir: Zavarovalnica Triglav

Manj skrbi z dobro podporo

Ko potrebujete zdravstveno storitev, ne želite izgubljati časa. Z Zdravstveno točko dobite podporo pri celotnem procesu – od izbire izvajalca do rezervacije termina ter morebitnih nadaljnjih preiskav.

Če se odločite za izvajalca iz mreže pogodbenih partnerjev, stroške storitev neposredno poravna zavarovalnica. Če izberete drugega izvajalca, vam stroške povrnejo na podlagi računa, napotne dokumentacije (npr. napotnice) in kopije izvida obravnave.

Pomembno: Zavarovalnica Triglav vam zagotovi termin obravnave v mreži izvajalcev najkasneje v roku 10 delovnih dni, v primeru posega pa najkasneje v 20 delovnih dneh.

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Zavarujete lahko tudi svoje otroke

Zavarovanje Specialisti+ je na voljo tudi za otroke že od rojstva naprej. Tako lahko starši poskrbite, da bodo vaši najmlajši v primeru bolezni ali poškodbe, pri kateri je potrebna specialistična obravnava, hitro prišli do pregleda pri strokovnjaku.

Obe zavarovanji krijeta stroške storitev, opravljenih v Sloveniji, zavarovanje Specialisti+ pa tudi stroške storitev, opravljenih v državah EU.

Izberite zavarovanje, ki vam najbolj ustreza

FOTO: Zavarovalnica Triglav

zavarovanje Specialisti vam že za 13,95 EUR na mesec omogoča hiter dostop do specialista, dodatnih preiskav ter kritje zdravil na beli recept;

vam že za 13,95 EUR na mesec omogoča hiter dostop do specialista, dodatnih preiskav ter kritje zdravil na beli recept; zavarovanje Specialisti+ že za 15,95 EUR na mesec vključuje vse našteto ter dodatno še posege in ambulantno rehabilitacijo.



Prilagodljivo vašemu tempu življenja

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Vaš vsakdan je dinamičen, zato potrebujete rešitve, ki vam sledijo. Dodatno zdravstveno zavarovanje ni več le dodatna možnost, temveč premišljena odločitev, s katero si zagotovite hitrejši dostop do zdravstvenih storitev, ko jih potrebujete.

Na voljo je tudi kolektivna oblika zavarovanja, ki je smiselna izbira za podjetja, ki želijo vlagati v zdravje in dobro počutje zaposlenih.

Zdravstvene situacije pogosto zahtevajo hitro ukrepanje. Prav možnost, da do specialista pridete pravočasno, lahko vpliva na nadaljnji potek zdravljenja in vaše počutje.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav