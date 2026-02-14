Dober krof pri Berzu? Tradicionalen recept, izkušnje in dobra ekipa

Škatla z napisom Berzo, za katero se še dolgo vije vonj po krofih, je v teh dneh okoli pusta gotovo najpogostejši tovor, ki ga je videti v rokah ljudi na Vrhniki. Le nekaj dni po tistem, ko je priljubljena slaščičarna na znamenitem vrhniškem klancu ponovno zmagala na izboru za naj krof Slovenije, je bila pred njo dolga vrsta. A med ljudmi ni bilo zaznati nejevolje, kvečjemu kanec odgovornosti: Ne smem priti domov brez krofov!

Lahko bi rekli, da je družino Aliriza dosegla cena slave, a ves ta »drenj« pred vrati in za mizami v slaščičarni, kjer so si gostje prav tako želeli omastiti usta, ter vrvež v pekarni sprejemajo z nalezljivo dobro voljo. »To so sladke skrbi,« je z eno povedjo in širokim nasmehom povzel Muhametsejda Aliriza, glava družine in lastnik slaščičarne, o katerem lahko mirno rečemo, da je že siva eminenca.

Za najboljši krof po izboru turistično-gostinske zbornice je treba te dni kar nekaj časa potrpeti v vrsti. FOTO: Blaž Samec

Slaščičarno zdaj vodita njegova sinova, 34-letni Medin Aliriza in dve leti starejši Berzat Aliriza. Oba sta študirala ekonomijo, a sta se kljub temu odločila, da bosta nadaljevala tradicijo, ki jo je na Vrhniki zasejal njun praded Berzat leta 1932. A ko je bil govor o šefih, je Medin hitro dodal, da je to družinsko podjetje, v katerem vsi delajo vse.

Krofe pečejo noč in dan

Krofi so pomemben del te tradicije, prodajajo jih od septembra do aprila, vselej imajo dovolj kupcev, v času pred pustom pa komaj dohajajo povpraševanje. Ko smo v četrtek popoldne obiskali slaščičarno, je v »zakulisju« delalo 25 ljudi, med njimi člani družine in študenti na praksi, ki so pekli krofe in druge slaščice; običajno v pekarni dela po dvanajst ljudi, je povedal Medin Aliriza. V tem času vstajajo še bolj zgodaj, v pekarni se izmenjujejo tako rekoč vso noč in tudi podnevi. Koliko krofov spečejo, niti ne štejejo, jih pa gotovo izdelajo 10- do 15-krat več kot ob običajnih dnevih. A kljub vsem tem številnim parom rok so, ko gre za testo, odločilne ene – roke njegove mame Nesfije Alizira, ki se je izmojstrila pri tastu. »Brez čudovite ekipe ne bi bilo nič, toda glavna za krofe je mama,« je poudaril Medin.

Medin Aliriza (levo) vodi slaščičarno z bratom, a ko je bil govor o šefih, je hitro dodal, da so družinsko podjetje, v katerem vsi delajo vse. FOTO: Blaž Samec

V teh dneh je glavno vprašanje, na katero odgovarja, seveda, kaj takega delajo, da so njihovi krofi tako dobri. »Tradicionalen recept, izkušnje, izvrstna ekipa, dobre sestavine, veliko ljubezni. To je dober krof,« je naštel Medin Aliriza. Po izboru za naj krof, ki ga je šesto leto pripravila turistično-gostinska zbornica (TGZS), je njihov celo najboljši, in to že drugič. Prvič so ta naziv, prav tako v kategoriji klasičnih krofov, dobili leta 2022, minula tri leta so jih za najboljše izbrali tudi bralci portala Ljubljanainfo.

Klasični in inovativni V organizaciji turistično-gostinske zbornice (TGZS) je že šesto leto zapored potekal izbor najboljših krofov v državi. V kategoriji klasičnih so prva tri mesta zasedli krofi, ki so jih spekli v vrhniški slaščičarni Berzo, celjski Zvezdi in Termah Banovci. V kategoriji najbolj inovativnih krofov so osvojili vrh Terme Dobrna (polnilo: pečena hruška in smetana z belo čokolado in karamelo), Terme Banovci (polnilo: ajdov krof z jurko in skuto) in hotel Atlantida Rogaška (polnilo: rožičeva moka, puranje meso, sir, goveji pršut, slanina, kumarice, paradižnik, zelena solata, dresing čičerike, sezama in limone).

Medin Aliriza ima te dni sladke skrbi, a čuti tudi odgovornost: »Biti na vrhu ni lahko.« FOTO: Blaž Samec

Puhasti in sveži

Krof, ki so ga poslali na tekmovanje, je bil takšen, kakršne delajo vsak dan: brez posebnih poskusov izboljšav in olepšav. Tudi v inovativnosti ne tekmujejo. Pri krofih z novimi, modernimi polnili in namazi so sledili željam ljudi, a sicer ostajajo zapriseženi klasiki. Gostje so jih opisali kot puhaste, člani družine pa radi pristavijo, da je zelo pomembno, da so sveži. »Vedno sveži, še topli,« je še enkrat poudaril Medin. Čeprav je ves čas nasmejan, je priznal, da je v tem času stresno in naporno, čuti tudi odgovornost: »Biti na vrhu ni lahko.«

V pustnem času spečejo 10- do 15-krat več krofov kot sicer. FOTO: Blaž Samec

Še vroče so na pladnjih prinašali tudi gostom za mizami v slaščičarni, po drugi strani pa so jih brez prestanka razvrščali v škatle in kot po tekočem traku izročali strankam. Kljub temu se je vrsta še daljšala. Živa, kakor se je predstavila Vrhničanka, ki je bila že na pol poti do cilja, je stalna stranka, po krofe pride pogosto, ne samo v predpustnem času, zlasti zaradi otrok in vnukov. »Tudi na kavo pridemo in zraven je vedno še majhen krof,« je razkrila vsakdanje navade. Za njo je stal v vrsti Tibor, ki sicer ni domačin, ampak dela na Vrhniki. »Rad bi prinesel domov najboljše krofe.« Pa ne le zase, tudi za starše, sestro ..., je naštel in s tem strnil misli mnogih drugih čakajočih.