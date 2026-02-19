Dobra novica za lastnike mačk

Imeti mačko za hišnega ljubljenčka, prinaša številne koristi za zdravje, med drugim zmanjšuje stres in nudi čustveno oporo, nova raziskava pa nakazuje, da bi nam mačji prijatelji lahko ponudili tudi namige za boljše zdravljenje določenih vrst raka. To izhaja iz nove študije, objavljene v reviji Science, ki je preučevala raka pri mačkah in odkrila pomembne vzporednice z razvojem bolezni pri ljudeh.

Prejšnje študije so že poudarile podobne povezave med psi in ljudmi, a malo raziskav se je osredotočalo na mačke, je povedala soavtorica Louise van der Weyden, znanstvenica z britanskega inštituta Wellcome Sanger. »Mačke, tako kot psi, predstavljajo odličen model za nas, je povedala za AFP, saj z ljudmi delijo okolje s podobnimi vrstami onesnaženja, kot je na primer pasivno kajenje. »Razvijejo tudi druge bolezni, kot jih mi, ko zbolimo za rakom,« je pojasnila Van der Weydenova in dodala, da je rak lahko povezan z obolenji, kot sta sladkorna bolezen ali srčno-žilne bolezni.

Ob upoštevanju tega izhodišča je mednarodna raziskovalna skupina analizirala vzorce rakavih tumorjev skoraj 500 domačih mačk iz petih držav. Zajeli so 13 vrst raka, med drugim raka možganov, dojk, pljuč in kože. Ker se rak razvije iz genskih mutacij, so raziskovalci v DNK tumorskih celic mačk iskali označevalce, ki so v humani medicini že znani. Pokazalo se je več podobnosti, zlasti pri raku dojk. Pri več kot polovici analiziranih mačjih mlečnih tumorjev so ugotovili mutacijo v genu FBXW7, ki je že identificiran pri ljudeh. Ta vrsta mutacije pri ženskah z rakom dojk ni pogosta, a kadar se pojavi, je posebej agresivna, je povedala Van der Weydenova.

Mačke in ljudje smo si zelo podobni. FOTO: Ramaboin Images

Podobno agresivna je tudi pri mačkah. »Gre za res zelo dober model tega, kar vidimo pri ljudeh, z vidika biologije bolezni,« je dejala raziskovalka in povedala, da je za ženske, ki jih prizadene ta vrsta mutacije, to odkritje odlično, ker bi lahko tlakovala pot novim oblikam zdravljenja. Izvajanje kliničnih preskušanj pri ljudeh je težavno zaradi majhnega števila prizadetih bolnic. Ker pa ima toliko mačk to mutacijo, bi bilo mogoče tarčno zdravljenje v širšem obsegu preizkušati pri njih v veterinarskih ambulantah. Van der Weydenova je z nasmeškom dodala, da bi bila osebno veliko bolj naklonjena temu, da bi jemala zdravilo, ki je učinkovito pri mačkah, kot pa takemu, ki je bilo preizkušeno na miših.

Opogumljeni s to vzporednico so švicarski raziskovalci izvedli dodatne poskuse na teh vzorcih in ugotovili, da sta bili dve kemoterapiji videti zelo učinkoviti pri tumorjih s to specifično mutacijo. Rezultate je treba potrditi z nadaljnjimi raziskavami. A bi lahko hitro prinesli koristi tako ženskam kot mačkam, saj sta ti zdravili za uporabo pri ljudeh in živalih že odobreni, je dejala Van der Weydenova in dodala, da bi lahko ugotovitve pomenile zmagovalno kombinacijo za ljudi in naše ljubljene hišne živali: »Genomsko smo si tako podobni, tudi tumorji, ki jih razvijemo, so si tako podobni. Kar se naučiš pri eni živalski vrsti, lahko uporabiš za pomoč drugi.«