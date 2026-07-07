Dobra novica za ljubitelje čokolade:cene se po velikih podražitvah umirjajo

Slovenski potrošniki so za čokolado v zadnjih letih plačevali več in več. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da se je povprečna drobnoprodajna cena čokolade v Sloveniji med letoma 2021 in 2025 močno zvišala. Leta 2021 je kilogram čokolade v povprečju stal 9,26 evra, potem pa se je v naslednjih letih cena postopoma povečevala: leta 2022 je znašala 9,40 evra, leta 2023 že 10,43 evra, leta 2024 pa 11,81 evra za kilogram.

Največji skok je bil zabeležen leta 2025, ko je povprečna cena kilograma čokolade dosegla 15,45 evra. To pomeni, da je bila čokolada v primerjavi z letom 2021 dražja za približno 67 odstotkov.

Dan čokolade Svetovni dan čokolade praznujemo 7. julija. Čeprav ni uradni praznik Združenih narodov, se je uveljavil kot dan praznovanja ene najbolj priljubljenih živil na svetu. Datum naj bi spominjal na leto 1550, ko naj bi čokolado prvič predstavili v Evropi, potem ko so jo iz Srednje Amerike prinesli španski osvajalci. Kakav so pred tem uporabljale že starodavne civilizacije za pripravo grenkih napitkov.

K rasti cen so v zadnjih letih prispevali predvsem višji stroški proizvodnje, dražji kakav, energija in transport. Svetovni trg kakava je bil pod pritiskom zaradi slabših letin v pomembnih pridelovalkah, kar je vplivalo na cene končnih izdelkov.

A najnovejši podatki o gibanju cen življenjskih potrebščin kažejo, da se je skupina izdelkov, kamor sodijo čokolada, kakav in živila na osnovi kakava na letni ravni pocenila za 6,5 odstotka. To nakazuje, da se po obdobju izrazitih podražitev razmere na trgu počasi umirjajo. Kljub temu ostaja čokolada za slovenske potrošnike precej dražja kot pred nekaj leti, saj je povprečna cena kilograma v petih letih zrasla za več kot šest evrov.