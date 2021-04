Dobro izkoriščen vsak centimeter

Večjih posegov v tloris stanovanja ni bilo, saj gre za novogradnjo. Izvedli pa so nekaj manjših sprememb, kot so nove pozicije elektro inštalacij, nova keramika v kopalnici in nova talna obloga. »Glede na želje naročnikov in kvadraturo stanovanja smo morali zelo smiselno razporediti vso opremo za tričlansko družino. Čeprav je v stanovanju kar nekaj omar, smo želeli prostore ohraniti čim bolj odprte. Tako smo opremo, zlasti v dnevnem delu, postavili ob stene in na ta način pustili sredino prostora prosto,« pravi arhitektkaiz biroja Arhimodul.