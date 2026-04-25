Poznava se dobrih trideset let in naslavljava se s tovariš. Vselej ga rad zbadam, da je ves ta čas videti praktično enako, sam pa da se neumorno staram. Ob zadnjem snidenju v njegovi domači bazi sva tradicionalno, ob pršutu, siru, kruhu in teranu, za trenutek preverila doseženo starost in tudi on mi je modro prikimal, da sem res že kar malce star. Iz srca sva se nasmejala, saj se vsak po svoje sploh ne meniva za številke, ki ne morejo razkriti dejanskega stanja duha in telesa.

Zakaj bi tovariš Karlo sploh stokal nad svojimi 84 leti, če se zjutraj bosonog odpravi na tek po travi na bližnjem nogometnem igrišču, v toplejših mesecih pa se potem še zapelje do obale in začne dan v objemu morja?

In zakaj bi se pritoževal jaz, ki sem privekal na svet 30 let za njim, imam pa privilegij, da lahko vpijam modrosti tistih, ki nesebično delijo izkušnje, da ne bi bilo treba pri vsakem zapletu na novo odkrivati Amerike?

Tovariš Karlo in jaz zlahka prehitiva čas, se potem sunkovito vrneva v preteklost, ko pa prebliski dosežejo vrhunec, se znava ustaviti v tu in zdaj. Vsak dan živi na polno, razmišlja pozitivno. Streljaj od hiše skrbno neguje 54 oljk. »Z njimi se vsako jutro pogovarjam, saj v sebi nimajo prav nič žlehtnobe,« se priduša.

V jugoslovanskih osemdesetih letih je soustvarjal zgodovinski nogometni bum v pristaniškem mestu, ker je znal povezati sposobne in učinkovite ljudi, s strastjo do najpopularnejše igre je pomagal prižgati iskrico neslutene športne evforije. Nedavno so mu ob 40. obletnici rumeno-modrega uspeha junaki z igrišča srčno zapeli hvalnico, ki je povedala vse.

Legendarni predsednik, ki je pozneje poldrugo desetletje deloval tudi v slovenski nogometni vladi, pozorno spremlja in pronicljivo komentira dogajanje v svojem športu. To je neločljiv del njegovega potovanja, ki ga rade volje deli z mano.

Kaj so ure, dnevi, tedni, meseci, leta? Zgolj tihi števec tega, kar živimo. Smisel življenja določamo sami, vse drugo so detajli.