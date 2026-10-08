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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

    Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
    Liquid Skin (Tekoča koža) FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg
    Galerija
    Liquid Skin (Tekoča koža) FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg
    Naročnik oglasne vsebine je Bad Radkersburg
    8. 10. 2026 | 14:23
    9:11
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    Pod mestnimi ulicami se dogaja marsikaj, česar v vsakdanu ne opazimo, nekaj, za kar sploh ne vemo, a je pomembno oblikovalo pokrajine in območja, na katerih živimo. Voda si išče pot skozi kamnine, v globinah se kopiči pritisk, na površje prihajajo minerali in plini, podzemni sistemi pa se nadaljujejo tudi tam, kjer smo ljudje nekoč zarisali državno mejo.

    Oktobra bo del tega nevidnega sveta mogoče doživeti na precej drugačen način. Med 15. in 25. oktobrom bosta Gornja Radgona in avstrijska Radgona za enajst večerov postali prizorišče festivala Water & Light. Dvanajst lokacij na obeh straneh Mure bodo po 18. uri preoblikovali svetloba, zvok, voda, projekcije in interaktivne umetniške postavitve. Vstop bo prost, festival pa bo mogoče raziskovati kot večerni sprehod skozi obe mesti. Voda pa tokrat ne nastopa samo kot lep vizualni element, temveč postane osrednje dogajanje.

    Narava ne pozna državnih meja

    Gornjo Radgono in avstrijsko Radgono danes ločujeta državna meja in reka Mura, njuna naravna zgodovina pa ločnice ne pozna. Mineralne in termalne vode, geološke plasti, izviri in mofete pripadajo istemu širšemu prostoru. Prav raziskovanje teh pojavov je v središču čezmejnega projekta deProfundis – »Iz globin (Aus der Tiefe)«, na podlagi katerega nastaja tudi festival Water & Light.

    Kaj je sploh mogoče najti nekaj deset, sto ali več metrov pod tlemi, na katerih stojimo? Kamnine niso nespremenljiva masa, voda pa pod površjem ne miruje. Pronicanje, toplota, pritisk in mineralna sestava ustvarjajo procese, ki jih na površju zaznamo šele kot izvir, termalno vodo, mineralno vodo ali na nekaterih mestih kot izhajanje plina. Med bolj nenavadnimi pojavi območja so mofete, kjer iz Zemljine notranjosti na površje prihaja skoraj popolnoma čist ogljikov dioksid.

    Festival bo enajst večerov sicer nevidne in težko predstavljive pojave prevedel v nekaj vidnega, razumljivega. V mehurček, zvok, svetlobni impulz in gibanje, obiskovalcem pa ponudil raziskovanje svetlobe in naravnih zemeljskih pojavov tudi z interaktivnimi instalacijami.

    Skozi večerni sprehod do umetnin, ki prevzamejo

    Svetlobna instalacija UNIVERSUM skupine Sedemminut bo v Gornji Radgoni sestavljena iz petdesetih svetlobnih krogel, ki simbolizirajo mehurčke mineralnih in termalnih izvirov. Svetloba se bo spreminjala, odsevala na vodni gladini in ustvarjala vtis, da pred obiskovalcem ni nepremična skulptura, ampak živ sistem.

    UNIVERSUM, Sedemminut FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg
    UNIVERSUM, Sedemminut FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg

    Mehurček je pravzaprav motiv, ki se skozi festival vrača na več načinov. V instalaciji Dihajoče globine, ki bo z videokartiranjem posegla v arhitekturo glavnega trga v avstrijski Radgoni, postane simbol nakopičene energije in trenutka, ko se nekaj iz globine sprosti proti površju. Pročelja ne bodo več samo kulisa mesta, za nekaj ur bodo postala prerez skozi Zemljino skorjo.

    Pri instalaciji Deep breath (Globok vdih) bodo trije objekti pod vodo ustvarjali mehurčke, svetlobo in zvok, obiskovalec pa bo lahko njihov odziv spreminjal z lastnim vdihom in izdihom. Močnejši dih bo povzročil intenzivnejše dogajanje, nato pa se bo instalacija postopoma znova umirila. Kar se v naravi dogaja globoko pod površjem, bo tako za nekaj trenutkov povezano z najbolj osnovnim človekovim dejanjem.

    Deep Breath (Globok vdih) FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg
    Deep Breath (Globok vdih) FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg

    Nekdanja carinarnica je skoraj idealen prostor za zgodbo projekta deProfundis, instalacije Mejni prostori nevidnega – Pot do izvirov iz globin. Stavba, ki je nekoč pomenila prehod, nadzor in ločevanje dveh držav, bo postala prostor pripovedi o naravnem sistemu, ki meje nikoli ni priznaval. Svetloba, projekcije, zvok in interaktivne vsebine bodo obiskovalca vodili od površja proti podzemnim vodam in procesom, ki povezujejo oboje.

    Podobno misel razvija instalacija Same Resource, Different Sources (Isti vir, različni izvori) ob Muri. Reka je na zemljevidu lahko meja, voda sama pa je del precej širšega sistema. Obiskovalci bodo pri instalaciji izbirali pojme, kot so izvor, meja, globina in povezanost, umetna inteligenca pa bo njihove odzive in gibanje spreminjala v kratke besedne fragmente, vključene v projekcijo na vodni gladini.

    Same Resource, Different Sources (Isti vir, različni izvori) FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg
    Same Resource, Different Sources (Isti vir, različni izvori) FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg

    Če bi festival pripovedoval samo o geologiji, bi velik del zgodbe tega prostora ostal neizrečen. Ljudje so se ob izvirih srečevali, vodo uporabljali, ji pripisovali zdravilne lastnosti in okoli nje gradili svoje navade, kraje in pripovedi. Zato se Water & Light Festival iz globin postopoma premakne tudi proti spominu.

    Obstoječi vodnjak v avstrijski Radgoni bo v instalaciji Fountain of Wisdom (Vodnjak modrosti) dobil svoj glas. Prostor bo obdajalo šestnajst svetlobnih elementov, prihod obiskovalca pa bo sprožil zaporedje svetlobe, zvoka, glasu in meglice.

    Fountain of Wisdom (Vodnjak modrosti) FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg
    Fountain of Wisdom (Vodnjak modrosti) FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg

    Tudi notranje dvorišče Doma penine bo zgodbo vode povezalo s preteklostjo. Zgodovinske fotografije, risbe in mineralne strukture se bodo s pomočjo analognih projekcij prelivale druga v drugo.

    Instalacija Liquid Skin (Tekoča koža) nizozemskega kolektiva Beeldjutters bo na vodni zavesi ustvarila skrivnostno digitalno figuro, njeni gibi bodo sprožali valovanje, svetlobne spremembe in izbruhe vode, meja med digitalnim in resničnim pa bo vse bolj zabrisana.

    Liquid Skin (Tekoča koža) FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg
    Liquid Skin (Tekoča koža) FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg

    Tu festival zapusti strogo znanstveno razlago in odpre vprašanje, kako smo ljudje vodo doživljali skozi zgodovino. Kot vir življenja, kot prostor zdravljenja, kot nevarnost, kot nekaj skrivnostnega in včasih skoraj nadnaravnega.

    Da je lahko celo znanstveni podatek material za umetnost, bo pokazala Resonanca izvirov. Hitrost pretoka vode, temperatura, globina izvirov in mineralna sestava se bodo na festivalu spremenili v svetlobne impulze, zvok in meglico med drevoredom in zgodovinskim mestnim obzidjem, vsak izvir bo tako dobil svoj svetlobni podpis.

    Instalacija Layers (Plasti) bo kamen obravnavala kot zapis časa, pritiska in gibanja. Pred obiskovalci bodo strukture razpadale in se znova sestavljale, na njihovo podobo in zvok pa bodo lahko vplivali tudi sami.

    Layers (Plasti) FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg
    Layers (Plasti) FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg

    Moherčice slovenske vizualne umetnice Nine Šulin v primerjavi z velikimi projekcijami delujejo skoraj tiho: drobne lebdeče oblike in tanke niti predstavljajo kapljice in poti, po katerih se voda prebija skozi kamnine ter se iz podtalnice spreminja v vodo na površju in obiskovalcem prikazuje svojo pot.

    Moherčice FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg
    Moherčice FOTO: Congresszentrum Zehnerhaus Bad Radkersburg

    Voda je življenje, voda in njeno življenje

    Na festivalu bodo sodelovali NEON GOLDEN, OchoReSotto, Beeldjutters, Sedemminut, Studio Wolf in Nina Šulin, vsak od njih pa bo na svoj način preko instalacije predstavil vodo in njeno življenje skozi svetlobo, zvok, človeški vpliv.

    Vodnjak, nekdanja carinarnica, trg, mestni jarek, bazen ali muzej čez dan opravljajo čisto drugačne vloge, zvečer pa bodo postali del iste pripovedi. Festivalska pot zato obiskovalca ne vodi samo od ene umetnine do druge, ampak mu predlaga drugačen pogled na že znani prostor.

    Prav zato Water & Light Festival ni namenjen le poznavalcem svetlobne umetnosti. Lahko je razlog za večerni sprehod, družinski izlet ali obisk dveh mest, pri katerem šele po poti ugotovimo, zakaj so v tem delu Evrope voda, termalni izviri in podzemni svet tako pomembni.

    Med 15. in 25. oktobrom bo za raziskovanje na voljo enajst večerov. Instalacije pa bodo vsak dan zaživele med 18. in 22. uro.

    Vstop na festivalsko pot je prost.

    Water & Light Festival 2026

    15.–25. oktober 2026
    Vsak dan od 18.00 do 22.00
    Bad Radkersburg in Gornja Radgona
    12 festivalskih lokacij
    Vstop prost

    Več informacij o festivalski poti, instalacijah in lokacijah je na www.waterandlight.at.

    Projekt deProfundis je v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

     

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    Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

    Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
    8. 10. 2026 | 08:12
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    ONAPLUS PODKAST

    Tega o Pogačarjevih začetkih verjetno niste vedeli

    Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
    Manca Čampa Pavlin 5. 10. 2026 | 13:48
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    SUVERENOST

    Je »evropsko« res zanesljivo?

    Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:27
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    BOLNIŠKE

    Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

    Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
    Promo Delo 7. 10. 2026 | 11:40
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