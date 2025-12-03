  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Dogodek stoletja: Zimsko jajce prodano za 26 milijonov evrov

    Zimsko jajce je izdelano iz gorskega kristala, posnema zamrznjen kos ledu, prekrit pa je z motivi snežink in tisoči brušenih diamantov.
    Zimsko jajce je izdelano pretežno iz gorskega kristala, izklesanega tako, da posnema zamrznjen kos ledu, prekrit s platinastimi motivi snežink in tisoči rozasto brušenih diamantov. FOTO: Afp
    Galerija
    Zimsko jajce je izdelano pretežno iz gorskega kristala, izklesanega tako, da posnema zamrznjen kos ledu, prekrit s platinastimi motivi snežink in tisoči rozasto brušenih diamantov. FOTO: Afp
    Pi. K.
    3. 12. 2025 | 10:34
    3. 12. 2025 | 10:50
    4:38
    A+A-

    Ko je na dražbi v londonski hiši Christie’s padel končni udarec kladivca, so se oči zbirateljev, strokovnjakov in medijev uprle v žensko, ki je v zadnjih mesecih najtesneje živela z dragocenim predmetom. Margo Oganesian, vodja oddelka za Fabergé in rusko umetnost pri Christie’s, je bila osrednja oseba zgodovinske prodaje Zimskega jajca iz leta 1913, enega najredkejših in najbolj dovršenih del Petra Carla Fabergéja.

    Zimsko jajce je bilo prodano za 26 milijona evrov. S tem je preseglo že tako ambiciozno predprodajno oceno »nad 20 milijonov« in preseglo lastni rekord, ki ga nosi od leta 2002. Od takrat ni bilo na dražbi ponujeno nobeno drugo imperialno jajce, zato je razumljivo, da so oči svetovne javnosti pozorno spremljale dogodek, ki se zgodi morda enkrat v generaciji.

    Za Oganesianovo je rekord predvsem potrditev strokovnosti in občutka za predstavitev izjemno redkega predmeta. V izjavi po dražbi je zapisala, da rezultat »znova potrjuje trajen pomen ter redkost in briljantnost enega najodličnejših Fabergéjevih del, tako tehnično kot umetniško«. Že pred dražbo ga je označila za »najbolj spektakularno, umetniško domiselno in povsem izvirno« med vsemi 50 imperialnimi jajci, ki sta jih ruska carja Aleksander III. in Nikolaj II. naročala kot velikonočna darila.

    Margo Oganesian, vodja oddelka za Fabergé in rusko umetnost pri Christie’s, je bila osrednja oseba zgodovinske prodaje Zimskega jajca iz leta 1913, enega najredkejših in najbolj dovršenih del Petra Carla Fabergéja. FOTO: Reuters
    Margo Oganesian, vodja oddelka za Fabergé in rusko umetnost pri Christie’s, je bila osrednja oseba zgodovinske prodaje Zimskega jajca iz leta 1913, enega najredkejših in najbolj dovršenih del Petra Carla Fabergéja. FOTO: Reuters

    Kot ena vodilnih svetovnih poznavalk Fabergéjevih del je Oganesianova v zadnjih letih pomembno vplivala na razumevanje in vrednotenje umetnin iz nekdanje carske Rusije. Njena vloga ni zgolj predstavitev predmeta potencialnim kupcem, temveč predvsem strokovna skrb za raziskavo izvora, avtentičnosti, zgodovinske poti in umetniške posebnosti.

    Pri Zimskem jajcu je Oganesianova poudarila tudi njegov avtorski pomen. Zasnovala ga je mlada oblikovalka Alma Pihl, nečakinja Fabergéjevega glavnega mojstra Alberta Holmströma. V časih, ko je bilo zlatarstvo izrazito moško področje, je Pihlova ustvarila delo, ki danes velja za najsodobnejšo in najprepoznavnejšo mojstrovino celotnega opusa.

    Zimsko jajce je izdelano pretežno iz gorskega kristala, izklesanega tako, da posnema zamrznjen kos ledu, prekrit s platinastimi motivi snežink in tisoči rozasto brušenih diamantov. V notranjosti se skriva značilno »presenečenje«; drobna viseča košarica z belimi anemonami iz kremena, nefrinta in granatov. Navdih zanjo je menda Pihlova dobila, ko je na oknu ob svoji delovni mizi opazovala kristale ledu – motiv, ki ga je Margo Oganesian večkrat izpostavila kot simbol naravoslovne poetike, značilne za najbolj izvirna Fabergéjeva dela.

    Car Nikolaj II. je jajce leta 1913 kupil za 24.600 rubljev – po dokumentih tretjo najvišjo ceno, ki jo je Fabergé kdaj zaračunal za delo iz svojega obrata v Sankt Peterburgu.

    FOTO: AFP
    FOTO: AFP

    Po revoluciji leta 1917 se je jajce znašlo med številnimi umetninami, ki so jih boljševiki prodajali v tujino za financiranje nove države. V tridesetih letih ga je kupil britanski trgovec Wartski za približno 450 funtov, nato pa je izginilo iz javnosti do leta 1975. Ko se je leta 1994 znova pojavilo na dražbi v Ženevi, je postavilo nov rekord, enega izmed mnogih, ki jih bo v nadaljnjih desetletjih doseglo.

    Letos ga je anonimni pripadnik ene izmed evropskih vladarskih rodbin vključil v posebno prodajo skoraj 50 predmetov hiše Fabergé, ki jih je Christie’s opisal le kot del »Prinčevske zbirke«.

    Kdo je novi lastnik, ostaja neznano. A tisto, kar je v ospredju, je po oceni Margo Oganesian predvsem spoznanje, da je bila prodaja Zimskega jajca izjemen dogodek tudi v širšem kontekstu umetnostnega trga. Imperialni Fabergéjevi predmeti, zlasti jajca, so skoraj v celoti v muzejih ali državnih zbirkah, zato se pojavljajo na trgu redkeje kot najdragocenejši dragulji.

