Dojenček umrl zaradi oslovskega kašlja, strokovnjake skrbi padec precepljenosti

V Veliki Britaniji je bila letos prvič zabeležena smrt dojenčka zaradi oslovskega kašlja. Otrok, star manj kot eno leto, je po podatkih britanske agencije za varovanje zdravja (UKHSA) zbolel in umrl med marcem in junijem. Njegova mati med nosečnostjo ni bila cepljena proti bolezni, ki lahko za najmlajše otroke predstavlja usodno tveganje, poroča Guardian.

V Veliki Britaniji, navaja Guardian, beležijo rekordno nizko stopnjo precepljenosti otrok in nosečnic v zadnjih 15 letih. Skoraj petina otrok, ki ta teden v Angliji začenjajo osnovno šolo, ni v celoti zaščitena pred boleznimi, kot so oslovski kašelj, tetanus in davica. Precepljenost s kombiniranim cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (MMR) pri petletnikih znaša 83,7 odstotka, cepljenje s štirikomponentnim poživitvenim odmerkom pred vstopom v šolo pa 81,4 odstotka – precej pod priporočeno mejo 95 odstotkov, ki jo določa Svetovna zdravstvena organizacija za učinkovito kolektivno zaščito.

Tudi precepljenost nosečnic je zaskrbljujoča: medtem ko je leta 2016 proti oslovskemu kašlju prejelo cepivo 76 odstotkov bodočih mater, je delež do marca lani padel na 59 odstotkov. Po smrtih 11 otrok lani so se številke nekoliko izboljšale, a s 73 odstotki še vedno ostajajo pod nekdanjim vrhom.

»Žal nas je še ena smrt dojenčka letos ponovno opomnila, kako nevaren je oslovski kašelj za najmlajše,« je dejala namestnica direktorja UKHSA dr. Gayatri Amirthalingam. Ob tem je poudarila, da je pravočasno cepljenje nosečnic ključno, saj prenese zaščito na otroka že v maternici.

Britanski zdravstveni sistem (NHS) bo prihodnje leto uvedel tudi novo cepivo MMRV, ki bo vključevalo zaščito proti noricam.

Kako je v Sloveniji?

Precepljenost predšolskih otrok se v primerjavi z idealno referenčno mejo v Sloveniji še vedno nekoliko znižuje. V letu 2023 je bil delež cepljenih s tretjim odmerkom kombiniranega cepiva (DTP-Hib-IPV-HBV) 89,3 %, kar je nekoliko boljše kot prejšnje leto, a še vedno pod priporočeno mejo 95 %, kažejo podatki NIJZ. Podatki iz leta 2024 kažejo trend rasti, a ostaja pri približno tej ravni.

Precepljenost s prvim odmerkom cepiva MMR (ošpice, mumps, rdečke) je po predhodnem upadu ponovno narasla, a geografsko ostajajo razlike: regija Koper (80%) in Ljubljana (87%) beležita nižje odstotke, medtem ko je Murska Sobota zabeležila skoraj 100 % precepljenost, navajajo v poročilu NIJZ.

NIJZ opozarja, da so te razlike pomembne in da je za preprečevanje izbruhov ključna kolektivna zaščita, ki zahteva višjo precepljenost. Velja tudi za cepljenje nosečnic proti oslovskemu kašlju, ki v Sloveniji ni del rutinskega programa.