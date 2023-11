Dojenčico ugrabili za ruskega politika

Ruske okupacijske sile naj bi iz Ukrajine odpeljale kar okoli dvajset tisoč otrok, za večino se je izgubila vsaka sled. Pri britanskem BBC pa so razvozlali vsaj eno uganko, in sicer so na podlagi natančne preiskave ugotovili, kaj se je zgodilo z Margarito Prokopenko. Takrat desetmesečno deklico je leta 2022 iz bolnišnice v tedaj okupiranem in zdaj že osvobojenem Hersonu odpeljala neznana ženska, ki so jo identificirali kot Ino Varlamovo. Z izgovorom, da bo prepeljana v drugo bolnišnico, jo je odpeljala v Moskvo, tam pa so ponaredili njen rojstni list in jo preimenovali v Marino Mironovo, priimek je dobila po svojem posvojitelju.

19.546 nezakonitih ugrabitev

To je Sergej Mironov, predsednik stranke Pravična Rusija, ki je tesna zaveznica ruskega predsednika Vladimirja Putina, z Ino Varlamovo, sicer uslužbenko ruske dume, pa se je pred kratkim poročil. Sedemdesetletni Mironov, ki je bil že štirikrat poročen in so ga zaradi aktivne udeležbe pri ruski zasedbi Krima in napadu na Ukrajino sankcionirale številne zahodne države, se na obtožbe ni odzval. Prav tako molčijo pristojne službe v Moskvi in uradni Kremelj. Doslej so pravzaprav zgolj pavšalno zavrnili navedbe o ugrabitvah ukrajinskih otrok, češ da so jih le evakuirali z območja spopadov, na poizvedbe z natančno predstavljenimi podatki otrok pa se ne odzivajo. Ukrajinska pooblaščenka za človekove pravice Viktorija Novikova ne namerava odnehati. Odločena je, da bo izsledila tisoče otrok – do zdaj je bilo evidentiranih natančno 19.546 ugrabitev otrok – ki so na neznanih lokacijah v Rusiji, med njimi je tudi polbrat Margarite Prokopenko Maksim.