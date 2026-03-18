Dokler bom živ, ne grem na hrvaško morje

Srbija državljanom odsvetuje odhod na Hrvaško, a turistični in letalski podatki kažejo drugačno sliko.

»Dokler bom živ, ne bom šel na hrvaško morje,« je srbski predsednik Aleksandar Vučić izjavil pred nekaj leti in to ponovil še nekajkrat. A medtem ko je včasih poudarjal, da je to njegova osebna odločitev, je ta zdaj postala tudi uradno priporočilo srbskim državljanom. Paradoks oranžne barve Srbsko ministrstvo za zunanje zadeve državljanom svetuje, naj potujejo na Hrvaško le v »skrajni nuji«, Hrvaško pa je uvrstilo med države, za katere velja oranžna barva na semaforju varnostnega tveganja. To pomeni, naj Srbi v to državo ne potujejo zaradi vse pogostejših incidentov, napetosti in neugodnih varnostnih okoliščin. »Posebno varnostno tveganje so organizirana potovanja, to je prihodi športnih ekip in kulturnih delegacij v Republiko Hrvaško, zato pozivamo športne zveze in kulturna društva, naj ...