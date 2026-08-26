Dolly Parton je imela svoj Hollywood. Imenuje se Dollywood.

Dollywood je velik zabaviščni park v mestu Pigeon Forge v ameriški zvezni državi Tennessee. Njegova zgodovina sega v leto 1961, ko je bil na tem mestu odprt park Rebel Railroad. Leta 1986 se je slavna pevka Dolly Parton pridružila družini Herschend kot partnerica, park pa se je preimenoval v Dollywood. Glasbenica je želela, da bi predstavljal kulturo, glasbo in tradicijo gorovja Great Smoky Mountains, kjer je odraščala. Prav okolje, v katerem je preživela otroštvo, je močno vplivalo na njeno glasbo. Dollywood je zato mogoče razumeti kot poklon njenemu domačemu kraju. Tudi številne podobe v parku – gozdovi, živali, tradicionalne obrti in glasba – se navezujejo na življenje v Smoky Mountains. Dolly Parton je metulje pogosto povezovala s svojo osebnostjo, otroštvom in občutkom svobode, zato ...